Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ромасик написав:..тоже хотел сказать о ШРТ, Их там даже несколько - есть еще куреневские трамваи в разные стороны. И жд ветка. Но не вспомнил, кто из вас больший ценитель это достижения человечества)
вы это все по приколу или всерьез пишете? )) Вы на этой дичи когда последний раз катались? Больше всего интересует летом ))) Я больше скажу - все эти трамваи и прочие ЖД слышно ночью капец. И это если еще забыть, что сам комплекс по-сути "Мордор-2", но от первого хоть до метро недалеко
на этой дичи этим летом катался. И вот первый раз увидел Навигатор (случайно и узнал из тысячи) Когда время есть, интересно поехать, посмотреть, как люди живут, как добираются, посмотреть им в глаза) Вот на Рыбальском лет 100 не был. Когда-то в детстве на автобусе была неправильная табличка, и я сел. А он меня завез куда-то... Больше я там не был) Мордор-2 согласен. К Петровке предположительно так же, как и у Мордора-1 к его метро. Но Мордор-1 кажись монолитка и относительно стильная.
апд: посмотреть им глаза и посмотреть на их айфоны
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 16 сер, 2021 17:23, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Вот она - идеальная квартира для Сержа. Обрий, почитав наш форум, выпрыгнул из штанов и спроектировал именно то, что ему нужно умудрившись каким-то чудом засунуть это в 86 кв. м: И что толку?
Вынужден признать, что к планировке претензий не имею.
prodigy написав:За даними Держстату, реальний ВВП у II кварталі 2021 року зменшився порівняно з попереднім кварталом на 0,8% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з II кварталом 2020 року – збільшився на 5,4%.
Нагадаємо, в 2020 році ВВП України скоротився на 4,0%.
Faceless написав:Я вам вообще никаких вариантов не предлагал, в том числе и Уно, чего вы у меня спрашиваете? Вариантов и первички и вторички не так и мало, как в Киеве так и в пригороде (несмотря на всю критику, считаю, что пригород тоже стоит рассматривать, просто трезво оценивать недостатки локации и вопросы коммьюта, а не "ой, сосенки прям под домом, надабрать"). Компромиссы есть всегда, вариант безлимитного бюджета не рассматриваем по разумным причинам. Но ваша бескомпромиссность в выборе говорит мне, что выбор то и не стоит. Если что-то выглядит, как утка, ходит, как утка, крякает, как утка - это, вероятно, утка. Если кто-то долгие годы живет в аренде, регулярно отсекая любые варианты на рынке даже с худеющим матрасом - вероятно, ему не нужны никакие варианты для покупки, его все устраивает. Если б не устраивало, был бы активный поиск, переоценка требований и пр.
Отсутствие выделенного лично меня очень удивляет. Искать идеальную квартиру, соответствующую всем требованиям, можно тогда, когда на нее есть деньги или матрас стремительно наполняется и эти деньги скоро будут. В ином случае рассматривается меньше площадь, меньшее количество комнат, большая удаленность от метро, пригороды, как Вы написали. Потому что жить в аренде семьей, когда денег с текущих доходов на оплату этой квартиры еле хватает - это жизнь на пороховой бочке. Любое повышение аренды - и все, за ним последует ухудшение жилищных условий скорее всего. А если один из работающих членов семьи заболеет? Я бы уже купила квартиру только для того, чтоб прикрыть тылы и спать спокойно...
1. сейчас явно не время покупать 2. у меня есть знакомая семья, которые никогда не зарабатывали больше чем на еду. Я уже приводил эпизоды их пути, сейчас сведу вместе. Сначала жили в комнате 12м2 с родителями жены, в 00-е после многих лет судов, мама мужа отвоевала 2к по договору пожизненного содержания, после продажи которой некоторая сумма досталась ее сыну. Были проданы 2к в старом доме в прицетралье, где они жили с родитеоями жены и жигуль. Куплены: 2к БПС 42м2 на венике, гараж рядом, подержаная иномарка, квартира теще и проинвестирована 1к в Буче. В 2008 родился 2-й ребенок и в 2009 были проданы квартира в Буче, БПС, гараж и мащина. На эти деньги куплены частный дом в Ирпене постройки 70-80 гг прошлого века на участке 4 сотки и микроавтобус для семейных путешествий (остальное время он стоит в гараже). Несколько лет назад забрали тещу к себе и ее квартира вышла на рынок аренды. Потом женился сын и въехал в эту квартиру. Отсюда мораль - у всех есть родственники и, возможно, к котлете добавится наследство или проданная где-то квартира. Тогда возможности будут другими.
А эти человекИ, возрастом явно под полтос как мы с Вами, не пробовали найти работу здесь на ЗРП достаточную для скирдования хотя бы в годы жирные и молодые или сдёрнуть куда поближе к Аляске,чтоб не только тёщу к себе переселять, а и новый автобус для путешествий купить? Варианты с игрой на бирже или майнингами-хуяйнингами я откидываю, поскольку сам никогда никуда не влазил.
airmax78 написав:Вот она - идеальная квартира для Сержа. Обрий, почитав наш форум, выпрыгнул из штанов и спроектировал именно то, что ему нужно: Изображение И что толку?
Мы уже обсуждали эту планировку: нет места для верхней одежды при входе в квартиру, вход в санузел с того места, где становятся грязной обувью
Тоже обратил внимание. Возможно слева встроенный щкаф. Если нет - делаете Максу инфаркт. Ставите на несколько квартир железную дверь, обтянутую кожей молодого дермантина, впердоливаете шкаф-купе из ёпа в моп и подпаливаете кнопки в лифте....БЛИИИН! Аж мурашки по коже...Уже бегу в ОП. Спички взял.
Зи. А Ви не побачили різницю між цією і в рибальському? Чесно? Наприклад що там кухня вітальня овер 30 квадратів, а тут до 10 метрів і це концептуально змінює модель користування квартирою.
чесно, я между рыбальским и хрущем напротив разницы особо не вижу а концептуально можно кухню соединить с комнатой 14м и получите свои почти 30 м кухни-гостинной. На сколько я знаю, есть/были блочные общаги в хрущах на 4 комнаты. На Воссоединения 5 такую видел. Мне кажется это оно.
Нема то нема. Власник теплого хрущика щасливий що є такі як Ви. Об’єднати кухню з кімнатою в хрущику це прям огонь:-)
это первое, что надо в хруще сделать. Как и в чешке. Я увы, пока не ощаслилвил владельцев хрущей)
Подивився стан будинку який порівнюються з ольжича. Отже. Будівництво - 1964. Технічний стан будинку - незадовільний, технічний стан: підвал - незадовільний, сходи - незадовільний, ліфт - не має (а хата на 5 поверсі), фасад - незадовільний, двір - незадовільний, електрообладнання - незадовільний, опалення - незадовільний, холодна вода - незадовільний, гаряча вода - незадовільний. Дитяча, крильце, стоянка - немає. Короче хата ОГОНЬ! Куди там уносіті.