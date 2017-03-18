RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 83318332833383348335>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 65
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
14%
9
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 17:15

  sequence написав:
  Ромасик написав:..тоже хотел сказать о ШРТ, Их там даже несколько - есть еще куреневские трамваи в разные стороны. И жд ветка. Но не вспомнил, кто из вас больший ценитель это достижения человечества)

вы это все по приколу или всерьез пишете? ))
Вы на этой дичи когда последний раз катались? Больше всего интересует летом )))
Я больше скажу - все эти трамваи и прочие ЖД слышно ночью капец. И это если еще забыть, что сам комплекс по-сути "Мордор-2", но от первого хоть до метро недалеко

на этой дичи этим летом катался. И вот первый раз увидел Навигатор (случайно и узнал из тысячи) Когда время есть, интересно поехать, посмотреть, как люди живут, как добираются, посмотреть им в глаза) Вот на Рыбальском лет 100 не был. Когда-то в детстве на автобусе была неправильная табличка, и я сел. А он меня завез куда-то... Больше я там не был)
Мордор-2 согласен. К Петровке предположительно так же, как и у Мордора-1 к его метро. Но Мордор-1 кажись монолитка и относительно стильная.

апд: посмотреть им глаза и посмотреть на их айфоны
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 16 сер, 2021 17:23, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
 
Повідомлень: 2575
З нами з: 30.03.15
Подякував: 513 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 17:16

  airmax78 написав:Вот она - идеальная квартира для Сержа. Обрий, почитав наш форум, выпрыгнул из штанов и спроектировал именно то, что ему нужно умудрившись каким-то чудом засунуть это в 86 кв. м:
Зображення
И что толку?


Вынужден признать, что к планировке претензий не имею.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12018
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6108 раз.
Подякували: 3142 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 17:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  prodigy написав:За даними Держстату, реальний ВВП у II кварталі 2021 року зменшився порівняно з попереднім кварталом на 0,8% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з II кварталом 2020 року – збільшився на 5,4%.

Нагадаємо, в 2020 році ВВП України скоротився на 4,0%.


все, ріст економіки захлинувся?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25688
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1268 раз.
Подякували: 1978 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 17:20

  Faceless написав:
  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Если что-то выглядит, как утка, ходит, как утка, крякает, как утка - это, вероятно, утка.

Согласен. КРЖН может крякнуться в любой момент.

И вы думаете, это вам упростит жилищный вопрос?
Интересно, много ли людей решило жилищный вопрос именно благодаря обвалу в 2008 или в 2015.

я решил. Оч благодарен майдану
Ромасик
 
Повідомлень: 2575
З нами з: 30.03.15
Подякував: 513 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 17:26

  rjkz написав:
  Natt написав:
  Faceless написав:Я вам вообще никаких вариантов не предлагал, в том числе и Уно, чего вы у меня спрашиваете? Вариантов и первички и вторички не так и мало, как в Киеве так и в пригороде (несмотря на всю критику, считаю, что пригород тоже стоит рассматривать, просто трезво оценивать недостатки локации и вопросы коммьюта, а не "ой, сосенки прям под домом, надабрать").
Компромиссы есть всегда, вариант безлимитного бюджета не рассматриваем по разумным причинам. Но ваша бескомпромиссность в выборе говорит мне, что выбор то и не стоит. Если что-то выглядит, как утка, ходит, как утка, крякает, как утка - это, вероятно, утка. Если кто-то долгие годы живет в аренде, регулярно отсекая любые варианты на рынке даже с худеющим матрасом - вероятно, ему не нужны никакие варианты для покупки, его все устраивает. Если б не устраивало, был бы активный поиск, переоценка требований и пр.

Отсутствие выделенного лично меня очень удивляет.
Искать идеальную квартиру, соответствующую всем требованиям, можно тогда, когда на нее есть деньги или матрас стремительно наполняется и эти деньги скоро будут. В ином случае рассматривается меньше площадь, меньшее количество комнат, большая удаленность от метро, пригороды, как Вы написали.
Потому что жить в аренде семьей, когда денег с текущих доходов на оплату этой квартиры еле хватает - это жизнь на пороховой бочке. Любое повышение аренды - и все, за ним последует ухудшение жилищных условий скорее всего. А если один из работающих членов семьи заболеет? Я бы уже купила квартиру только для того, чтоб прикрыть тылы и спать спокойно...


1. сейчас явно не время покупать
2. у меня есть знакомая семья, которые никогда не зарабатывали больше чем на еду. Я уже приводил эпизоды их пути, сейчас сведу вместе. Сначала жили в комнате 12м2 с родителями жены, в 00-е после многих лет судов, мама мужа отвоевала 2к по договору пожизненного содержания, после продажи которой некоторая сумма досталась ее сыну. Были проданы 2к в старом доме в прицетралье, где они жили с родитеоями жены и жигуль. Куплены: 2к БПС 42м2 на венике, гараж рядом, подержаная иномарка, квартира теще и проинвестирована 1к в Буче. В 2008 родился 2-й ребенок и в 2009 были проданы квартира в Буче, БПС, гараж и мащина.
На эти деньги куплены частный дом в Ирпене постройки 70-80 гг прошлого века на участке 4 сотки и микроавтобус для семейных путешествий (остальное время он стоит в гараже). Несколько лет назад забрали тещу к себе и ее квартира вышла на рынок аренды. Потом женился сын и въехал в эту квартиру.
Отсюда мораль - у всех есть родственники и, возможно, к котлете добавится наследство или проданная где-то квартира. Тогда возможности будут другими.

А эти человекИ, возрастом явно под полтос как мы с Вами, не пробовали найти работу здесь на ЗРП достаточную для скирдования хотя бы в годы жирные и молодые или сдёрнуть куда поближе к Аляске,чтоб не только тёщу к себе переселять, а и новый автобус для путешествий купить?
Варианты с игрой на бирже или майнингами-хуяйнингами я откидываю, поскольку сам никогда никуда не влазил.
барабашов
 
Повідомлень: 2075
З нами з: 16.06.15
Подякував: 216 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 17:28

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Вот она - идеальная квартира для Сержа. Обрий, почитав наш форум, выпрыгнул из штанов и спроектировал именно то, что ему нужно:
Изображение
И что толку?


Мы уже обсуждали эту планировку:
нет места для верхней одежды при входе в квартиру,
вход в санузел с того места, где становятся грязной обувью


Тоже обратил внимание. Возможно слева встроенный щкаф.
Если нет - делаете Максу инфаркт. Ставите на несколько квартир железную дверь, обтянутую кожей молодого дермантина, впердоливаете шкаф-купе из ёпа в моп и подпаливаете кнопки в лифте....БЛИИИН! Аж мурашки по коже...Уже бегу в ОП. Спички взял. :lol:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12018
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6108 раз.
Подякували: 3142 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 17:29

  Первый написав:
  Ромасик написав:
  Первый написав:2 ромасік

Та Я наче писав що в рибальському нада брать:-)

Зи. А Ви не побачили різницю між цією і в рибальському? Чесно? Наприклад що там кухня вітальня овер 30 квадратів, а тут до 10 метрів і це концептуально змінює модель користування квартирою.

чесно, я между рыбальским и хрущем напротив разницы особо не вижу :mrgreen:
а концептуально можно кухню соединить с комнатой 14м и получите свои почти 30 м кухни-гостинной.
На сколько я знаю, есть/были блочные общаги в хрущах на 4 комнаты. На Воссоединения 5 такую видел. Мне кажется это оно.


Нема то нема. Власник теплого хрущика щасливий що є такі як Ви.
Об’єднати кухню з кімнатою в хрущику це прям огонь:-)

это первое, что надо в хруще сделать. Как и в чешке.
Я увы, пока не ощаслилвил владельцев хрущей)
Ромасик
 
Повідомлень: 2575
З нами з: 30.03.15
Подякував: 513 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 17:31

  vladimir07 написав:
  Faceless написав:
  vladimir07 написав:Уже есть предложения Патриотики по 75куе за 36 м2 с ремонтом давности примерно 3-4 года.

А киньте ссылку, аж интересно посмотреть на этих буйных сумасшедших


Вот, от собственника, 74куе за 36 м2.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1-kom-k ... 701dd86cf6


Йоооханы колхоз!
За такие красоты надо рубить не меньше сотки. :mrgreen:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12018
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6108 раз.
Подякували: 3142 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 17:36

  Faceless написав:
Serg-ik написав:
  Faceless написав:Сделайте гарберобную из меньшего санузла

это противоречит наставлениям Эйра" два санузла маст хэв"
годный вариант в сравнении с Ольжича 4?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... cdda2e252f
Если вам подходит - почему бы и нет


Подивився стан будинку який порівнюються з ольжича. Отже. Будівництво - 1964. Технічний стан будинку - незадовільний, технічний стан: підвал - незадовільний, сходи - незадовільний, ліфт - не має (а хата на 5 поверсі), фасад - незадовільний, двір - незадовільний, електрообладнання - незадовільний, опалення - незадовільний, холодна вода - незадовільний, гаряча вода - незадовільний.
Дитяча, крильце, стоянка - немає.
Короче хата ОГОНЬ! Куди там уносіті.
Первый
 
Повідомлень: 16312
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 17:49

  Ромасик написав:
  Faceless написав:И вы думаете, это вам упростит жилищный вопрос?
Интересно, много ли людей решило жилищный вопрос именно благодаря обвалу в 2008 или в 2015.

я решил. Оч благодарен майдану

рішив в 2015 з цоколем, а при закінченні епохи зубожиння оточив Київ кавалірками вздовж ШРТ. Думаю далі укрупнять кавалірки до 1к і сужать кольцо.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25688
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1268 раз.
Подякували: 1978 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 83318332833383348335>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2125, 2126, 2127
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21267 3815319
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 сер, 2021 15:57
RTC12
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 50, 51, 52
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
510 266469
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 сер, 2021 16:42
trololo
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 48821
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.