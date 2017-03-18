rjkz написав:

Natt написав: Faceless написав: Я вам вообще никаких вариантов не предлагал, в том числе и Уно, чего вы у меня спрашиваете? Вариантов и первички и вторички не так и мало, как в Киеве так и в пригороде (несмотря на всю критику, считаю, что пригород тоже стоит рассматривать, просто трезво оценивать недостатки локации и вопросы коммьюта, а не "ой, сосенки прям под домом, надабрать").

Компромиссы есть всегда, вариант безлимитного бюджета не рассматриваем по разумным причинам. Но ваша бескомпромиссность в выборе говорит мне, что выбор то и не стоит. Если что-то выглядит, как утка, ходит, как утка, крякает, как утка - это, вероятно, утка. Если кто-то долгие годы живет в аренде, регулярно отсекая любые варианты на рынке даже с худеющим матрасом - вероятно, ему не нужны никакие варианты для покупки, его все устраивает. Если б не устраивало, был бы активный поиск, переоценка требований и пр. Я вам вообще никаких вариантов не предлагал, в том числе и Уно, чего вы у меня спрашиваете? Вариантов и первички и вторички не так и мало, как в Киеве так и в пригороде (несмотря на всю критику, считаю, что пригород тоже стоит рассматривать, просто трезво оценивать недостатки локации и вопросы коммьюта, а не "ой, сосенки прям под домом, надабрать").Компромиссы есть всегда, вариант безлимитного бюджета не рассматриваем по разумным причинам. Но ваша бескомпромиссность в выборе говорит мне, что выбор то и не стоит. Если что-то выглядит, как утка, ходит, как утка, крякает, как утка - это, вероятно, утка. Если кто-то долгие годы живет в аренде, регулярно отсекая любые варианты на рынке даже с худеющим матрасом - вероятно, ему не нужны никакие варианты для покупки, его все устраивает. Если б не устраивало, был бы активный поиск,и пр.

Отсутствие выделенного лично меня очень удивляет.

Искать идеальную квартиру, соответствующую всем требованиям, можно тогда, когда на нее есть деньги или матрас стремительно наполняется и эти деньги скоро будут. В ином случае рассматривается меньше площадь, меньшее количество комнат, большая удаленность от метро, пригороды, как Вы написали.

Потому что жить в аренде семьей, когда денег с текущих доходов на оплату этой квартиры еле хватает - это жизнь на пороховой бочке. Любое повышение аренды - и все, за ним последует ухудшение жилищных условий скорее всего. А если один из работающих членов семьи заболеет? Я бы уже купила квартиру только для того, чтоб прикрыть тылы и спать спокойно... Отсутствие выделенного лично меня очень удивляет.Искать идеальную квартиру, соответствующую всем требованиям, можно тогда, когда на нееили матрас стремительно наполняется и эти деньги скоро будут. В ином случае рассматривается меньше площадь, меньшее количество комнат, большая удаленность от метро, пригороды, как Вы написали.Потому что жить в аренде семьей, когда денег с текущих доходов на оплату этой квартиры еле хватает - это жизнь на пороховой бочке. Любое повышение аренды - и все, за ним последует ухудшение жилищных условий скорее всего. А если один из работающих членов семьи заболеет? Я бы уже купила квартиру только для того, чтоб прикрыть тылы и спать спокойно...

1. сейчас явно не время покупать2. у меня есть знакомая семья, которые никогда не зарабатывали больше чем на еду. Я уже приводил эпизоды их пути, сейчас сведу вместе. Сначала жили в комнате 12м2 с родителями жены, в 00-е после многих лет судов, мама мужа отвоевала 2к по договору пожизненного содержания, после продажи которой некоторая сумма досталась ее сыну. Были проданы 2к в старом доме в прицетралье, где они жили с родитеоями жены и жигуль. Куплены: 2к БПС 42м2 на венике, гараж рядом, подержаная иномарка, квартира теще и проинвестирована 1к в Буче. В 2008 родился 2-й ребенок и в 2009 были проданы квартира в Буче, БПС, гараж и мащина.На эти деньги куплены частный дом в Ирпене постройки 70-80 гг прошлого века на участке 4 сотки и микроавтобус для семейных путешествий (остальное время он стоит в гараже). Несколько лет назад забрали тещу к себе и ее квартира вышла на рынок аренды. Потом женился сын и въехал в эту квартиру.Отсюда мораль - у всех есть родственники и, возможно, к котлете добавится наследство или проданная где-то квартира. Тогда возможности будут другими.