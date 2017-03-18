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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 16 сер, 2021 17:49
rjkz написав:
1. сейчас явно не время покупать
2. у меня есть знакомая семья, которые никогда не зарабатывали больше чем на еду. Я уже приводил эпизоды их пути, сейчас сведу вместе. Сначала жили в комнате 12м2 с родителями жены, в 00-е после многих лет судов, мама мужа отвоевала 2к по договору пожизненного содержания, после продажи которой некоторая сумма досталась ее сыну. Были проданы 2к в старом доме в прицетралье, где они жили с родитеоями жены и жигуль. Куплены: 2к БПС 42м2 на венике, гараж рядом, подержаная иномарка, квартира теще и проинвестирована 1к в Буче. В 2008 родился 2-й ребенок и в 2009 были проданы квартира в Буче, БПС, гараж и мащина.
На эти деньги куплены частный дом в Ирпене постройки 70-80 гг прошлого века на участке 4 сотки и микроавтобус для семейных путешествий (остальное время он стоит в гараже). Несколько лет назад забрали тещу к себе и ее квартира вышла на рынок аренды. Потом женился сын и въехал в эту квартиру.Отсюда мораль - у всех есть родственники и, возможно, к котлете добавится наследство или проданная где-то квартира. Тогда возможности будут другими.
Все це так, якщо ви "єдина дитина в сім'ї" і ваша дружина - також
А якщо, і з боку дружини - є брат, і з вашого - також?
Залишається тоді "шуршати мізками" швидше!
Думати/діяти/багатіти і до 40ка таки щось купити!(а пізніше, при потребі - можна і розширитись)
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Додано: Пон 16 сер, 2021 17:51
airmax78 написав:
Дались Вам эти паркоместа и двор - перешли через дорогу 100 м и попали в огромный парк. Нафиг Вам тот двор? Да и паркинг Вам незачем. Машина в Uno City не нужна - там вход в метро в 50 метрах от подъезда. А что Телиги шумная - так то вообще пох. Люди там с 1 по 5й этаж уже несколькими поколениями живут и нарадоваться не могут. Счастливы, что им так близко к центру Киева повезло жить.
ого, скудоумие процветает...
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Додано: Пон 16 сер, 2021 17:58
flyman написав:
рішив в 2015 з цоколем, а при закінченні епохи зубожиння оточив Київ кавалірками вздовж ШРТ. Думаю далі укрупнять кавалірки до 1к і сужать кольцо.
строить пристройки?
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Додано: Пон 16 сер, 2021 18:00
vitaliian написав: flyman написав:
рішив в 2015 з цоколем, а при закінченні епохи зубожиння оточив Київ кавалірками вздовж ШРТ. Думаю далі укрупнять кавалірки до 1к і сужать кольцо.
строить пристройки?
Под цоколем рыть подземный город
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Додано: Пон 16 сер, 2021 18:09
vitaliian написав: rjkz написав:
Ну, иметь возможность выбора лучше, чем его не иметь.
Знакомые жили в аренде всю жизнь, жена пилила мужа в 2007, чтобы брал ипотеку хоть на что-то. Этой весной взяли 4к на Черновола с ремонтом в доме 2005 г.
А ипотеку они-бы еще лет 15 выплачивали на непонятно что.
я всё же сторонник апгрейда, бери на что хватает и собирай на следующую. Да за 15 лет будет 2-3 переезда, зато не надо платить аренду. Возьмём минимальную ренту 200уе что за 15 лет составит 36куе сэкономленных денег, ровно на один апгрейд.
Не все люди видят смысл жизни во владении недвигой.
Они снимали 2к совкошлак через дорогу от своих работ, растили и развивали детей.
Когда старший ребенок подрос - отправили на учебу в США.
А потом уж купили.
Что не так?
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Додано: Пон 16 сер, 2021 18:14
Faceless написав: rjkz написав: Faceless написав:
"Так будет не всегда" - высечено в веках (и даже приписывается Соломону, но это не точно).
Просто, если человек долгие годы арендует, последовательно отбрасывает все варианты покупки, ставя жесткие критерии "идельной квартиры" при фиксированном бюджете - то, очевидно, покупка ему на самом деле не нужна, аренда, в которой проведено почти полжизни, вполне устраивает. Ну а что делать позже - у каждого свой план на этот счет
Ну, иметь возможность выбора лучше, чем его не иметь.
Знакомые жили в аренде всю жизнь, жена пилила мужа в 2007, чтобы брал ипотеку хоть на что-то. Этой весной взяли 4к на Черновола с ремонтом в доме 2005 г.
А ипотеку они-бы еще лет 15 выплачивали на непонятно что.
Да, но и с 2007 по 2021 за почти 14 лет аренды отдали немало "непонятно на что".
Нормально жили в аренде, чуть выше ответил Витальену.
Жить в аренде сейчас имеет гораздо больше плюсов чем владеть своим.
Ну и как-бы к ценам 2007 года мы еще не вернулись.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 18:24
flyman написав: Ромасик написав: Faceless написав:
И вы думаете, это вам упростит жилищный вопрос?
Интересно, много ли людей решило жилищный вопрос именно благодаря обвалу в 2008 или в 2015.
я решил. Оч благодарен майдану
рішив в 2015 з цоколем, а при закінченні епохи зубожиння оточив Київ кавалірками вздовж ШРТ. Думаю далі укрупнять кавалірки до 1к і сужать кольцо
.
с кольцом там аккуратно
А я, вероятно, по чердакам выступаю)
И с привязкой к метро.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Пон 16 сер, 2021 18:29, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 18:27
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Вот она - идеальная квартира для Сержа. Обрий, почитав наш форум, выпрыгнул из штанов и спроектировал именно то, что ему нужно:
Изображение
И что толку?
Мы уже обсуждали эту планировку:
нет места для верхней одежды при входе в квартиру,
вход в санузел с того места, где становятся грязной обувью
согласен, овно
и кухня маленькая)
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Додано: Пон 16 сер, 2021 18:29
Ромасик написав: Первый написав:
😂
П’ятий поверх хруща з кімнатами по 10 метрів. Навіть не смішно.
Странно, а планировку в Рыбальском с комнатами 9,6 и 11 м здесь вроде даже одобрили, как европейское веяние.[/quote]
Так Вы не путайте рыбальский, который еще продавать и продавать и разовый случай на вторичке. Куда там кого загонять?
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