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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8332833383348335

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 65
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
14%
9
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 18:46

  Ромасик написав:[
К стати демпингну цены на Русановке: сегодня в 6 утра на Русановке можно было разобрать слова песен, играющих на Гидропарке. При чем я нахожусь далеко не на первой линии. Страшно представить, как живет Ривьера. Если там вообще кто-то живет. Так что поберегитесь Гидропарка.
Нашел ролик ТСН двухлетней давности, но по ходу и дальше всем все пох.
https://kyiv.tsn.ua/ru/nochnoe-proklyat ... 94268.html

На Никольской слободке тоже, не на первой линии. Слышимость на этих выходных, до этого не замечал.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 18:49

  Первый написав:Подивився стан будинку який порівнюються з ольжича. Отже. Будівництво - 1964. Технічний стан будинку - незадовільний, технічний стан: підвал - незадовільний, сходи - незадовільний, ліфт - не має (а хата на 5 поверсі), фасад - незадовільний, двір - незадовільний, електрообладнання - незадовільний, опалення - незадовільний, холодна вода - незадовільний, гаряча вода - незадовільний.
Дитяча, крильце, стоянка - немає.
Короче хата ОГОНЬ! Куди там уносіті.

В Уно вход в санузел слишком близко к входной двери и машину негде припарковать... :oops:
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 18:50

  Slon_Nosov написав:
  airmax78 написав:Дались Вам эти паркоместа и двор - перешли через дорогу 100 м и попали в огромный парк. Нафиг Вам тот двор? Да и паркинг Вам незачем. Машина в Uno City не нужна - там вход в метро в 50 метрах от подъезда. А что Телиги шумная - так то вообще пох. Люди там с 1 по 5й этаж уже несколькими поколениями живут и нарадоваться не могут. Счастливы, что им так близко к центру Киева повезло жить.


ого, скудоумие процветает...

Так витамины принимать надо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 18:51

  hume написав:
  Ромасик написав:[
К стати демпингну цены на Русановке: сегодня в 6 утра на Русановке можно было разобрать слова песен, играющих на Гидропарке. При чем я нахожусь далеко не на первой линии. Страшно представить, как живет Ривьера. Если там вообще кто-то живет. Так что поберегитесь Гидропарка.
Нашел ролик ТСН двухлетней давности, но по ходу и дальше всем все пох.
https://kyiv.tsn.ua/ru/nochnoe-proklyat ... 94268.html

На Никольской слободке тоже, не на первой линии. Слышимость на этих выходных, до этого не замечал.

было еще несколько раз, но потише и до 7 утра :D вероятно по субботам только. Хотя проезжая гидропарк после 23 в будние там всегда на платформе метро можно плясать никуда не уходя.
но в этот раз действительно порвали боян
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 16 сер, 2021 18:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 18:52

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Вот она - идеальная квартира для Сержа. Обрий, почитав наш форум, выпрыгнул из штанов и спроектировал именно то, что ему нужно:
Изображение
И что толку?


Мы уже обсуждали эту планировку:
нет места для верхней одежды при входе в квартиру,
вход в санузел с того места, где становятся грязной обувью

согласен, овно
и кухня маленькая)

Сержу кухня-студия не нужна, он говорил. Они записали.
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  #<1 ... 8332833383348335
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