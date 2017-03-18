Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ромасик написав:[ К стати демпингну цены на Русановке: сегодня в 6 утра на Русановке можно было разобрать слова песен, играющих на Гидропарке. При чем я нахожусь далеко не на первой линии. Страшно представить, как живет Ривьера. Если там вообще кто-то живет. Так что поберегитесь Гидропарка. Нашел ролик ТСН двухлетней давности, но по ходу и дальше всем все пох. https://kyiv.tsn.ua/ru/nochnoe-proklyat ... 94268.html
На Никольской слободке тоже, не на первой линии. Слышимость на этих выходных, до этого не замечал.
Первый написав:Подивився стан будинку який порівнюються з ольжича. Отже. Будівництво - 1964. Технічний стан будинку - незадовільний, технічний стан: підвал - незадовільний, сходи - незадовільний, ліфт - не має (а хата на 5 поверсі), фасад - незадовільний, двір - незадовільний, електрообладнання - незадовільний, опалення - незадовільний, холодна вода - незадовільний, гаряча вода - незадовільний. Дитяча, крильце, стоянка - немає. Короче хата ОГОНЬ! Куди там уносіті.
В Уно вход в санузел слишком близко к входной двери и машину негде припарковать...
airmax78 написав:Дались Вам эти паркоместа и двор - перешли через дорогу 100 м и попали в огромный парк. Нафиг Вам тот двор? Да и паркинг Вам незачем. Машина в Uno City не нужна - там вход в метро в 50 метрах от подъезда. А что Телиги шумная - так то вообще пох. Люди там с 1 по 5й этаж уже несколькими поколениями живут и нарадоваться не могут. Счастливы, что им так близко к центру Киева повезло жить.
Ромасик написав:[ К стати демпингну цены на Русановке: сегодня в 6 утра на Русановке можно было разобрать слова песен, играющих на Гидропарке. При чем я нахожусь далеко не на первой линии. Страшно представить, как живет Ривьера. Если там вообще кто-то живет. Так что поберегитесь Гидропарка. Нашел ролик ТСН двухлетней давности, но по ходу и дальше всем все пох. https://kyiv.tsn.ua/ru/nochnoe-proklyat ... 94268.html
На Никольской слободке тоже, не на первой линии. Слышимость на этих выходных, до этого не замечал.
было еще несколько раз, но потише и до 7 утра вероятно по субботам только. Хотя проезжая гидропарк после 23 в будние там всегда на платформе метро можно плясать никуда не уходя. но в этот раз действительно порвали боян
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 16 сер, 2021 18:55, всього редагувалось 1 раз.