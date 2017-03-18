rjkz написав:

1. сейчас явно не время покупать2. у меня есть знакомая семья, которые никогда не зарабатывали больше чем на еду. Я уже приводил эпизоды их пути, сейчас сведу вместе. Сначала жили в комнате 12м2 с родителями жены, в 00-е после многих лет судов, мама мужа отвоевала 2к по договору пожизненного содержания, после продажи которой некоторая сумма досталась ее сыну. Были проданы 2к в старом доме в прицетралье, где они жили с родитеоями жены и жигуль. Куплены: 2к БПС 42м2 на венике, гараж рядом, подержаная иномарка, квартира теще и проинвестирована 1к в Буче. В 2008 родился 2-й ребенок и в 2009 были проданы квартира в Буче, БПС, гараж и мащина.На эти деньги куплены частный дом в Ирпене постройки 70-80 гг прошлого века на участке 4 сотки и микроавтобус для семейных путешествий (остальное время он стоит в гараже). Несколько лет назад забрали тещу к себе и ее квартира вышла на рынок аренды. Потом женился сын и въехал в эту квартиру.