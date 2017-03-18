Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Подивився стан будинку який порівнюються з ольжича. Отже. Будівництво - 1964. Технічний стан будинку - незадовільний, технічний стан: підвал - незадовільний, сходи - незадовільний, ліфт - не має (а хата на 5 поверсі), фасад - незадовільний, двір - незадовільний, електрообладнання - незадовільний, опалення - незадовільний, холодна вода - незадовільний, гаряча вода - незадовільний. Дитяча, крильце, стоянка - немає. Короче хата ОГОНЬ! Куди там уносіті.
В Уно вход в санузел слишком близко к входной двери и машину негде припарковать...
airmax78 написав:Дались Вам эти паркоместа и двор - перешли через дорогу 100 м и попали в огромный парк. Нафиг Вам тот двор? Да и паркинг Вам незачем. Машина в Uno City не нужна - там вход в метро в 50 метрах от подъезда. А что Телиги шумная - так то вообще пох. Люди там с 1 по 5й этаж уже несколькими поколениями живут и нарадоваться не могут. Счастливы, что им так близко к центру Киева повезло жить.
Ромасик написав:[ К стати демпингну цены на Русановке: сегодня в 6 утра на Русановке можно было разобрать слова песен, играющих на Гидропарке. При чем я нахожусь далеко не на первой линии. Страшно представить, как живет Ривьера. Если там вообще кто-то живет. Так что поберегитесь Гидропарка. Нашел ролик ТСН двухлетней давности, но по ходу и дальше всем все пох. https://kyiv.tsn.ua/ru/nochnoe-proklyat ... 94268.html
На Никольской слободке тоже, не на первой линии. Слышимость на этих выходных, до этого не замечал.
было еще несколько раз, но потише и до 7 утра вероятно по субботам только. Хотя проезжая гидропарк после 23 в будние там всегда на платформе метро можно плясать никуда не уходя.
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 16 сер, 2021 18:55, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Ну, иметь возможность выбора лучше, чем его не иметь. Знакомые жили в аренде всю жизнь, жена пилила мужа в 2007, чтобы брал ипотеку хоть на что-то. Этой весной взяли 4к на Черновола с ремонтом в доме 2005 г. А ипотеку они-бы еще лет 15 выплачивали на непонятно что.
я всё же сторонник апгрейда, бери на что хватает и собирай на следующую. Да за 15 лет будет 2-3 переезда, зато не надо платить аренду. Возьмём минимальную ренту 200уе что за 15 лет составит 36куе сэкономленных денег, ровно на один апгрейд.
Не все люди видят смысл жизни во владении недвигой. Они снимали 2к совкошлак через дорогу от своих работ, растили и развивали детей. Когда старший ребенок подрос - отправили на учебу в США. А потом уж купили. Что не так?
rjkz написав:1. сейчас явно не время покупать 2. у меня есть знакомая семья, которые никогда не зарабатывали больше чем на еду. Я уже приводил эпизоды их пути, сейчас сведу вместе. Сначала жили в комнате 12м2 с родителями жены, в 00-е после многих лет судов, мама мужа отвоевала 2к по договору пожизненного содержания, после продажи которой некоторая сумма досталась ее сыну. Были проданы 2к в старом доме в прицетралье, где они жили с родитеоями жены и жигуль. Куплены: 2к БПС 42м2 на венике, гараж рядом, подержаная иномарка, квартира теще и проинвестирована 1к в Буче. В 2008 родился 2-й ребенок и в 2009 были проданы квартира в Буче, БПС, гараж и мащина. На эти деньги куплены частный дом в Ирпене постройки 70-80 гг прошлого века на участке 4 сотки и микроавтобус для семейных путешествий (остальное время он стоит в гараже). Несколько лет назад забрали тещу к себе и ее квартира вышла на рынок аренды. Потом женился сын и въехал в эту квартиру. Отсюда мораль - у всех есть родственники и, возможно, к котлете добавится наследство или проданная где-то квартира. Тогда возможности будут другими.
Все це так, якщо ви "єдина дитина в сім'ї" і ваша дружина - також А якщо, і з боку дружини - є брат, і з вашого - також?
Залишається тоді "шуршати мізками" швидше! Думати/діяти/багатіти і до 40ка таки щось купити!(а пізніше, при потребі - можна і розширитись)
якщо є кум, брат, сват, сестра, тоді рішати як Стас