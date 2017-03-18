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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 сер, 2021 19:50
rjkz написав:
Жить в аренде сейчас имеет гораздо больше плюсов чем владеть своим.
простая математика если условная котлета (равная стоимости квартиры ) генерирует доход большее чем цена аренды, есть смысл арендовать.
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vitaliian
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Додано: Пон 16 сер, 2021 19:52
барабашов написав: rjkz написав: Natt написав:
Отсутствие выделенного лично меня очень удивляет.
Искать идеальную квартиру, соответствующую всем требованиям, можно тогда, когда на нее есть деньги
или матрас стремительно наполняется и эти деньги скоро будут. В ином случае рассматривается меньше площадь, меньшее количество комнат, большая удаленность от метро, пригороды, как Вы написали.
Потому что жить в аренде семьей, когда денег с текущих доходов на оплату этой квартиры еле хватает - это жизнь на пороховой бочке. Любое повышение аренды - и все, за ним последует ухудшение жилищных условий скорее всего. А если один из работающих членов семьи заболеет? Я бы уже купила квартиру только для того, чтоб прикрыть тылы и спать спокойно...
1. сейчас явно не время покупать
2. у меня есть знакомая семья, которые никогда не зарабатывали больше чем на еду. Я уже приводил эпизоды их пути, сейчас сведу вместе. Сначала жили в комнате 12м2 с родителями жены, в 00-е после многих лет судов, мама мужа отвоевала 2к по договору пожизненного содержания, после продажи которой некоторая сумма досталась ее сыну. Были проданы 2к в старом доме в прицетралье, где они жили с родитеоями жены и жигуль. Куплены: 2к БПС 42м2 на венике, гараж рядом, подержаная иномарка, квартира теще и проинвестирована 1к в Буче. В 2008 родился 2-й ребенок и в 2009 были проданы квартира в Буче, БПС, гараж и мащина.
На эти деньги куплены частный дом в Ирпене постройки 70-80 гг прошлого века на участке 4 сотки и микроавтобус для семейных путешествий (остальное время он стоит в гараже). Несколько лет назад забрали тещу к себе и ее квартира вышла на рынок аренды. Потом женился сын и въехал в эту квартиру.
Отсюда мораль - у всех есть родственники и, возможно, к котлете добавится наследство или проданная где-то квартира. Тогда возможности будут другими.
А эти человекИ, возрастом явно под полтос как мы с Вами, не пробовали найти работу здесь на ЗРП достаточную для скирдования хотя бы в годы жирные и молодые или сдёрнуть куда поближе к Аляске,чтоб не только тёщу к себе переселять, а и новый автобус для путешествий купить?
Варианты с игрой на бирже или майнингами-хуяйнингами я откидываю, поскольку сам никогда никуда не влазил.
НЕ, они привыкли "ходить на работу" и "получать зарплату". чуть младше меня. Им сейчас примерно 45. Причем я предлагал ему зарабатывать на его бусе, но он не хотел его изнашивать. Заказами я-бы его обеспечил - я Газель тогда нанимал каждый день.
Кажется он брал его 5-7 летним. Я в свой внедорожник уже в первый год после салона грузил 70 шт кирпича, а строймптериалами на ремонты по 400 кг. Но у них не так - машина должна стоять в гараже и с нее сдувать пылинки.
С приватовской карты кэш снимали и шли в магазин, вместо того, чтобы сразу рассчитываться и не терять на комиссии. Потом в день зарплаты снимали с зп карты кэш и засовывали в кредитку привата и тут-же снимали.
Все деньги что и удавалось откладывать, уходили на покупку дорогостоящих игрушек - комп игровой ребенку, каждому по лаптапу, смартфоны, каждую пятницу шашлыки и пиво.
Так живут миллионы, что с них взять?.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 19:53
vitaliian написав: rjkz написав:
Жить в аренде сейчас имеет гораздо больше плюсов чем владеть своим.
простая математика если условная котлета (равная стоимости квартиры ) генерирует доход большее чем цена аренды, есть смысл арендовать.
по математике плюсминус 1:1 получается
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Ромасик
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Додано: Пон 16 сер, 2021 19:56
rjkz написав:
Так живут миллионы, что с них взять?.
если они так счастливы то работа на бусе может разрушить идиллию, программисты говорят "если всё работает, не трогай!" Всё таки счастье смысл жизни, а не деньги...
Ромасик написав:
по математике плюсминус 1:1 получается
тогда надо взвешивать риски и считать LTV
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vitaliian
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Додано: Пон 16 сер, 2021 19:59
vitaliian написав: flyman написав:
рішив в 2015 з цоколем, а при закінченні епохи зубожиння оточив Київ кавалірками вздовж ШРТ. Думаю далі укрупнять кавалірки до 1к і сужать кольцо.
строить пристройки?
Можно подвал углублять.
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rjkz
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Додано: Пон 16 сер, 2021 20:06
vitaliian, кроме рациональной составляющей есть еще эмоциональная (комфорт). Как минимум кому-то уютнее в своей квартире - малой, обшарпанной, но своей. Кому-то наоборот - кочевой образ жизни на всю катушку тут и сейчас.
Эмоциональную тяжело обосновать рациональными методами (деньгами)
Востаннє редагувалось Ромасик
в Пон 16 сер, 2021 20:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 20:07
Faceless написав: rjkz написав:
Жить в аренде сейчас имеет гораздо больше плюсов чем владеть своим.
Вот не скажите. Я пожил в аренде, мне есть, с чем сравнивать
Когда? я тоже жил в 90-х.
Сейчас совсем другая аренда.
Сейчас за пол средней зп чуть-ли не олл-инклюзив по сравнению с тем, что было тогда.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 20:14
Прохожий написав: rjkz написав: vitaliian написав:
я всё же сторонник апгрейда, бери на что хватает и собирай на следующую. Да за 15 лет будет 2-3 переезда, зато не надо платить аренду. Возьмём минимальную ренту 200уе что за 15 лет составит 36куе сэкономленных денег, ровно на один апгрейд.
Не все люди видят смысл жизни во владении недвигой.Они снимали 2к совкошлак
через дорогу от своих работ, растили и развивали детей.
Когда старший ребенок подрос - отправили на учебу в США.
А потом уж купили.Что не так?
зачем снимать совкошлак?
Потому что в той локации (Лукьяновка), тогда не было новостроев. Он, вышел на работу и через 1 минуту в офисе, она - через минуты 3-4. Они после рождения 2-го ребенка переех...перешли в соседний дом, чуть больше квартира и свежий ремонт. Вот Вам одни из преимуществ аренды.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 20:22
Ромасик написав:
Эмоциональную тяжело обосновать рациональными методами (деньгами)
эмоциональная составляющая даже важнее, мы же не ради денег/квартир живём. Но я этот момент упускаю в виду его полной индивидуальности.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 16 сер, 2021 20:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 20:22
vitaliian написав: rjkz написав:
Жить в аренде сейчас имеет гораздо больше плюсов чем владеть своим.
простая математика если условная котлета (равная стоимости квартиры ) генерирует доход большее чем цена аренды, есть смысл арендовать.
Если Вы проанализируете что происходит на рынке в лонгтерм, то удобство и финансовые плюсы аренды налицо.
Исключение - всемирный крах фиатных денег, полный коллас все и вся и иметь свою конуру, чтобы забиться в дальний угол, прикинуться ветошью и не отсвечивать.
То есть, 90-е у нас, но в мировом масштабе.
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