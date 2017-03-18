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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 сер, 2021 20:24
flyman написав:
якщо є кум, брат, сват, сестра, тоді рішати як Стас
А як він вирішив?
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Додано: Пон 16 сер, 2021 20:28
rjkz написав:
Если Вы проанализируете что происходит на рынке в лонгтерм, то удобство и финансовые плюсы аренды налицо.
Много зависит от адекватности арендодателя, за 10 лет у любого ремонта будет естественный износ, если условный Влад решит что этот износ дело рук арендатора на чьи плечи надо повесить стоимость нового ремонта то такая аренда сильно теряет привлекательность. Берёт фермер в аренду корову, которая через какое то время дохнет от старости, обязан ли он возместить ущерб?
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vitaliian
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Додано: Пон 16 сер, 2021 20:33
vitaliian написав: Ромасик написав:
Эмоциональную тяжело обосновать рациональными методами (деньгами)
эмоциональная составляющая даже важнее, мы же не ради денег/квартир живём. Но я этот момент упускаю в виду его полной индивидуальности.
а анализировать математику без эмоц. составляющей не интересно на уровне конткретного индивидума. Математикам посопорить о теории да. И флетлордам понять туда ли они вложили деньги.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 20:35
Ромасик написав:
а анализировать математику без эмоц. составляющей не интересно на уровне конткретного индивидума. Математикам посопорить о теории да. И флетлордам понять туда ли они вложили деньги.
когда речь идёт об инвестировании эмоции лучше выключать. Недооцененный цоколь может приносить большую доходность чем переоцененная квартира в центре Киева. А эмоции будут кричать что "цоколь фуфло на форуме заплюют" (пример надуманный и не касается кого либо из форумчан)
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 16 сер, 2021 20:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 20:35
vitaliian написав: rjkz написав:
Если Вы проанализируете что происходит на рынке в лонгтерм, то удобство и финансовые плюсы аренды налицо.
Много зависит от адекватности арендодателя, за 10 лет у любого ремонта будет естественный износ, если условный Влад решит что этот износ дело рук арендатора на чьи плечи надо повесить стоимость нового ремонта то ...
то он будет послан в пешее путешествие
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Додано: Пон 16 сер, 2021 20:36
vitaliian написав: Ромасик написав:
а анализировать математику без эмоц. составляющей не интересно на уровне конткретного индивидума. Математикам посопорить о теории да. И флетлордам понять туда ли они вложили деньги.
когда речь идёт об инвестировании эмоции лучше выключать.
да, но мы смотрим со стороны арендатора.
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Ромасик
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Додано: Пон 16 сер, 2021 20:39
Ромасик написав:
да, но мы смотрим со стороны арендатора.
арендатор живёт по тем же законам психики что и флетлорд.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 20:40
vitaliian написав: rjkz написав:
Так живут миллионы, что с них взять?.
если они так счастливы то работа на бусе может разрушить идиллию, программисты говорят "если всё работает, не трогай!" Всё таки счастье смысл жизни, а не деньги...
Ромасик написав:
по математике плюсминус 1:1 получается
тогда надо взвешивать риски и считать LTV
Нет, они совсем не счастливы.
Все их отдушины - бухло с шашлыками и раз в 2-3 года съездить в Карпаты или на Азовское море.
Загранпаспортов у них никогда не было.
Рисков с арендой намного меньше, выбор намного лучще, ЛТВ - за аренду.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 20:47
rjkz написав:
ЛТВ - за аренду.
мне это на пальцах разложил один арендатор коммерции, у него денег достаточно купить помещение но во первых это вымоет оборотные средства, во вторых рядом может открыться серьёзный конкурент и придётся менять локацию, в третьих бизнес может пойти вверх и понадобится бОльшее помещение, в четвёртых может наступить кризис и понадобиться вообще отказаться от аренды, перейти в офис на колёсах или в интернет. Для жилого преимущества аренды не столь очевидны.
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