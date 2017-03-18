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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 сер, 2021 20:55
rjkz написав:
Даже если арендатор за 10 лет потеряет 1 залог, это не сравнимо с потерями арендодателя.
Сейчас такое сумасшедщее предложение - какое хочешь
новострой - навалом
совкошлак - навалом
в любой локации
с любым уровнем ремонта
за цены одного порядка, да, разница может быть и в разы, но в деньгах - несущкственно.
это другое явление, сложился верхний сегмент. В итоге между эконом и бизнес классом может быть дельта 3-5 тыс грн не отражает соотношения доходов их ЦА. Имхо шарой надо пользоваться но вечно длиться она не будет. Скорее всего падёт эконом сегмент до уровня любого обл.центра. Сержик только выиграет
Потому что ца эконома более уязвима к экономическим ударам судьбы. А Киев перестал быть гарантией вечного успеха понаеха.
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vitaliian
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Додано: Пон 16 сер, 2021 22:17
vitaliian написав: rjkz написав:
ЛТВ - за аренду.
мне это на пальцах разложил один арендатор коммерции, у него денег достаточно чтобы купить помещение, но во первых это вымоет часть оборотных средств, во вторых рядом может открыться серьёзный конкурент и придётся менять локацию, в третьих бизнес может пойти вверх и понадобится бОльшее пространство, в четвёртых может наступить кризис и придётся отказаться от аренды, перейти в офис на колёсах или в интернет. Для жилого преимущества аренды не столь очевидны.
Я уже как-то писал про преимущества аренды правда с акцентом на то, что жить ипотеке, но многое и к не ипотеке относится, могу немного повториться:
viewtopic.php?p=5114558#p5114558
rjkz написав:
Когда берешь кредит, это момент, когда у тебя все хорошо, ты с уверенностью смотришь в завтрашний день. Но отдавать кредит приходится долго и за это время все может измениться....Кроме одного! Ты ОБЯЗАН платить! Никого не пипчит ни девал ни обвал ни твое здоровье ни твоя семья ни мировой (очередной) кризис ни пандемия ни нашествие инопланетян.
Цена недвижимости может вырасти или упасть,в первом случае ты виртуально выиграл, но ты-же не продаешь, если живешь в этом, а во втором ты реально продолжаешь выплачивать обесцененный бетон по конскому ценнику.
И вот настал день, когда ты выплатил свою ипотеку.
Ты постарел, от нервов и переутомления, потому что ты "много работал", у тебя язва и алкоголизм, МОПы уже не модные, cоседи заколхозили все что можно и нельзя,дом "устал", соседи сверху каждые 2 года ремонт на 2 года начинают (тебя тоже напрягают уже некогда модные дизайнерские решения, которые стоили в свое время как еще 2 квартиры, но желания что-то переделывать уже нет, да и деньги жаба давит тратить), милейший сосед за стенкой продал квартиру семье, где каждую пятницу бухой папаша лупит мамашу (или наоборот), наутро эта милейшая семья уезжает на дачу, оставив хату на растерзание ребенку-тинейджеру и его/ее друзьям.
ОСББ/УК зажралось, лупит невменяемый ценник, но ниЪера не делает аки совковый ЖЭК.
Все это загоняет глубже в депрессию и алкоголизм.
Желание продать "прэлесть" к ипеням собачьим растет с каждым днем, но на дворе очередной негаразд и желающих купить некогда концептуальный новострой не то чтобы много да и денег, что дают, на новые модные новострои не хватит.
И приходит понимание, что можно было всю жизнь прожить в аренде. Это обошлось-бы дешевле, чем ипотека. Можно было переезжать из одного устаревшего новостроя в другой, еще не уставший и с еще более панорамными окнами. Амортизация ремонта, мебели, техники и всего дома - на лорде. Ему-же траблы с УК/ОСББ/ЖЭКом. Если-же жизнь повернеся в какой-то момент не тем местом, то можно свалить от лорда в деревню крутить хвосты КРС или в сталинку к родителям на голову, оставив обсиканые занавески (ТМ йцукен
).
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rjkz
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Додано: Пон 16 сер, 2021 23:03
vitaliian написав: rjkz написав:
Даже если арендатор за 10 лет потеряет 1 залог, это не сравнимо с потерями арендодателя.
Сейчас такое сумасшедщее предложение - какое хочешь
новострой - навалом
совкошлак - навалом
в любой локации
с любым уровнем ремонта
за цены одного порядка, да, разница может быть и в разы, но в деньгах - несущкственно.
это другое явление, сложился верхний сегмент. В итоге между эконом и бизнес классом может быть дельта 3-5 тыс грн не отражает соотношения доходов их ЦА. Имхо шарой надо пользоваться но вечно длиться она не будет. Скорее всего падёт эконом сегмент до уровня любого обл.центра. Сержик только выиграет
Потому что ца эконома более уязвима к экономическим ударам судьбы. А Киев перестал быть гарантией вечного успеха понаеха.
У понаеха есть место для маневра:
-добиваться успеха в Киеве
-в другом городе Украины
-за бугром
-вернуться в батькивську хату
купив жилье, он получит якорь, который будет мешать принимать решения
Сколько уже понаехов понаехали не в Украину и не в Киев.
Имей они свое жилье в Киеве, не факт, что они куда-то свалили-бы, "жизнь удалась" Кстати, я не знаю ни одного понаеха, который-бы купил хату в Киеве и потом свалил из страны. Знаю много киевлян, которые имели квартиры и свалили.
В чем дело Вы думаете? Я полагаю, что человеку свойственно ставить цели и стараиться их достигнуть. ТОлько цели могут быть разные.
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rjkz
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Додано: Пон 16 сер, 2021 23:28
парковка на галактоне:
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Ромасик
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Додано: Пон 16 сер, 2021 23:32
Ромасик написав:
парковка на галактоне:
Давно пора цій мразоті Костіку писок розбити.
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unicdima
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Додано: Пон 16 сер, 2021 23:47
unicdima написав: Ромасик написав:
парковка на галактоне:
Давно пора цій мразоті Костіку писок розбити.
поясните - с какой целью ?
человек бесплатно учит людей ПДД, бесплатно пытается делать страну образованнее и лучше. И если человек быдло - бесплатно ставит быдло на место и/или вызывает полицию.
И, кстати, даже бесплатно рискует за это своим здоровьем.
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baraka
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Додано: Вів 17 сер, 2021 00:03
baraka написав:
поясните - с какой целью ?
человек бесплатно учит людей ПДД, бесплатно пытается делать страну образованнее и
лучше. И если человек быдло - бесплатно ставит быдло на место и/или вызывает полицию.
Только не надо этих сказок. Чел на искусственно созданных проблемах делает себе рекламу. Там на улице парковка только у Новуса и она забита, а вокруг куча офисных зданий и вместо организации парковок они везде поставили знаки. Этот подонок находит места где из-за дебильных действий КМДА люди вынуждены нарушать и там хейпится. По всему городу наставили столбиков и знаков но парковок не сделали.
Я этому козлу предлагал такой вариант, во время какого-то праздника позакрывать все туалеты и хейпится в местах куда люди вынуждены будут бегать. Одно и тоже.
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unicdima
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Додано: Вів 17 сер, 2021 00:11
unicdima написав: baraka написав:
поясните - с какой целью ?
человек бесплатно учит людей ПДД, бесплатно пытается делать страну образованнее и
лучше. И если человек быдло - бесплатно ставит быдло на место и/или вызывает полицию.
Только не надо этих сказок. Чел на искусственно созданных проблемах делает себе рекламу.
а рылы на искусственно созданных проблемах делают деньги. Давайте им тоже всем бить морду ?
unicdima написав:
Там на улице парковка только у Новуса и она забита, а вокруг куча офисных зданий. Этот подонок находит места где из-за дебильных действий КМДА люди вынуждены нарушать и там хейпится.
забегите в КМДА, набейте им морды, чего ждёте ? Тут вас никто не останавливает.
Начните с кличика.
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baraka
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Додано: Вів 17 сер, 2021 00:13
baraka написав:
забегите в КМДА, набейте им морды, чего ждёте ? Тут вас никто не останавливает.
Начните с кличика.
Прокуратура кличковской банде эвакуаторщиков уже набила, что Виталя сегодня в слезах и соплях обращение к народу зачитывал.
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unicdima
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