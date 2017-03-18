Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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1. Поиск и смена жилья - финансово и морально неприятная задача. Когда условное повышение аренды на 10% выглядит куда выгоднее, чем смена жилья. А риск при каждой смене, что "бухой папаша лупит мамашу" итп намного выше риска при смене одного соседа. Просто потому, что меняется не один, а все соседи. 2. Арендодатели тоже не всегда оказываются милейшими людьми, даже если кажутся адекватными поначалу. Начиная с 3-го места аренды мы тщательно описывали все недочёты квартиры, будь-то трещина на плитке на полу кухни, царапина внизу на обоях в коридоре. Что не очень сильно нравится арендодателям. И вы знаете приходилось при съезде многократно тыкать лицом в эти недочеты и объяснять, что то, что арендодатель "не помнит такого", не отменяет его подпись под списком. Вообще, большая часть съездов сопровождалось не "спасибо, приятно было иметь с Вами дело", а поиском, на чем бы меня поиметь. При этом, уверяю Вас, что я был крайне не проблемным арендатором и сдавал квартиры не в худшем состоянии, чем они были. 3. ОСББ, УК зажрались - становится так же проблемой арендатора, так как все платежи в Киеве арендатор берет на себя. И повышение платежки на условные 300-500 грн в месяц, в сравнении с тратами времени, сил и денег на переезд не выглядят весомой причиной смены жилья. 4. Насчет все траблы на арендодателе. Обычно, реакция на большинство траблов - вы всегда можете найти квартиру в аренду без этих траблов. Условные окурки в подъезде арендодателя интересуют ровно с такой же интенсивностью, как ситуация на твоей работе, и здоровье твоей тещи: чуть меньше, чем никак. И да, в случае каких-либо проблем ты всегда можешь съехать на улицу. В случае с банком, он скорее пойдет тебе на встречу, не забыв в заложить этот благородный поступок дополнительную прибыль, потому что для него куда лучше подождать возврата клиента к платежеспособности, чем начинать принудительное взыскание ипотеки через суд (да и добровольную продажу). В случае же необходимости продажи ты оказываешь в лучшей ситуации, в случае если стоимость жилья не изменилась или выросла и только в случае падения его стоимости - в минусе. Поэтому да, покупать в ипотеку на пике может оказаться невыгодно (кто бы мог подумать?) 5. Ценники на ипотеку сейчас совсем не конские и вполне сопоставимы с ценниками на аренду. При этом обязательства кредитуемого падают со временем. Обязательства по аренде в гривневом эквиваленте, начиная с 2009 года по 2019 у меня только росли. Это могло быть связано как с общим ростом ставок аренды, так и с ростом моих требований к жилью.
rjkz написав: Даже если арендатор за 10 лет потеряет 1 залог, это не сравнимо с потерями арендодателя. Сейчас такое сумасшедщее предложение - какое хочешь новострой - навалом совкошлак - навалом в любой локации с любым уровнем ремонта за цены одного порядка, да, разница может быть и в разы, но в деньгах - несущкственно.
это другое явление, сложился верхний сегмент. В итоге между эконом и бизнес классом может быть дельта 3-5 тыс грн не отражает соотношения доходов их ЦА. Имхо шарой надо пользоваться но вечно длиться она не будет. Скорее всего падёт эконом сегмент до уровня любого обл.центра. Сержик только выиграет Потому что ца эконома более уязвима к экономическим ударам судьбы. А Киев перестал быть гарантией вечного успеха понаеха.
У понаеха есть место для маневра: -добиваться успеха в Киеве -в другом городе Украины -за бугром -вернуться в батькивську хату купив жилье, он получит якорь, который будет мешать принимать решения
Сколько уже понаехов понаехали не в Украину и не в Киев. Имей они свое жилье в Киеве, не факт, что они куда-то свалили-бы, "жизнь удалась" Кстати, я не знаю ни одного понаеха, который-бы купил хату в Киеве и потом свалил из страны. Знаю много киевлян, которые имели квартиры и свалили. В чем дело Вы думаете? Я полагаю, что человеку свойственно ставить цели и стараиться их достигнуть. ТОлько цели могут быть разные.
Тут был пользователь "Понаех", вроде купил квартиру под Киевом и свалил за моря.
Type1 написав:Начиная с 3-го места аренды мы тщательно описывали все недочёты квартиры, будь-то трещина на плитке на полу кухни, царапина внизу на обоях в коридоре. Что не очень сильно нравится арендодателям. И вы знаете приходилось при съезде многократно тыкать лицом в эти недочеты и объяснять, что то, что арендодатель "не помнит такого", не отменяет его подпись под списком.
на человеческом языке-это свинство, проявление неуважения к чужому жилью и чужой личной жизни. Ты ходил и ежемесячно заглядывал в каждый угол, шкафчик и холодильник? за те слова, что приходят на ум, меня забанят
На языке бизнеса-ты не уважаешь клиента Если так принципиальна сохранность жилья-дай клиенту при въезде бумагу, пусть он сам опишет все трещины и царапины, подпишет и передаст тебе. При съезде сравнивай и обсуждай компенсации. Но какого х@ра каждый месяц совать свой нос в чужое жильё?
Повертаючись до вчорашньої теми - Сержик, а можете нам тут всім озвучити свій план "Б", якщо раптом(хоч ніхто вам такого не бажає) ваш лендлорд підвище цінник на 3К? Який план "евакуації" - і куди саме?