Додано: Вів 17 сер, 2021 09:13

rjkz

1. Поиск и смена жилья - финансово и морально неприятная задача. Когда условное повышение аренды на 10% выглядит куда выгоднее, чем смена жилья. А риск при каждой смене, что "бухой папаша лупит мамашу" итп намного выше риска при смене одного соседа. Просто потому, что меняется не один, а все соседи.2. Арендодатели тоже не всегда оказываются милейшими людьми, даже если кажутся адекватными поначалу. Начиная с 3-го места аренды мы тщательно описывали все недочёты квартиры, будь-то трещина на плитке на полу кухни, царапина внизу на обоях в коридоре. Что не очень сильно нравится арендодателям. И вы знаете приходилось при съезде многократно тыкать лицом в эти недочеты и объяснять, что то, что арендодатель "не помнит такого", не отменяет его подпись под списком. Вообще, большая часть съездов сопровождалось не "спасибо, приятно было иметь с Вами дело", а поиском, на чем бы меня поиметь. При этом, уверяю Вас, что я был крайне не проблемным арендатором и сдавал квартиры не в худшем состоянии, чем они были.3. ОСББ, УК зажрались - становится так же проблемой арендатора, так как все платежи в Киеве арендатор берет на себя. И повышение платежки на условные 300-500 грн в месяц, в сравнении с тратами времени, сил и денег на переезд не выглядят весомой причиной смены жилья.4. Насчет все траблы на арендодателе. Обычно, реакция на большинство траблов - вы всегда можете найти квартиру в аренду без этих траблов. Условные окурки в подъезде арендодателя интересуют ровно с такой же интенсивностью, как ситуация на твоей работе, и здоровье твоей тещи: чуть меньше, чем никак. И да, в случае каких-либо проблем ты всегда можешь съехать на улицу. В случае с банком, он скорее пойдет тебе на встречу, не забыв в заложить этот благородный поступок дополнительную прибыль, потому что для него куда лучше подождать возврата клиента к платежеспособности, чем начинать принудительное взыскание ипотеки через суд (да и добровольную продажу). В случае же необходимости продажи ты оказываешь в лучшей ситуации, в случае если стоимость жилья не изменилась или выросла и только в случае падения его стоимости - в минусе. Поэтому да, покупать в ипотеку на пике может оказаться невыгодно (кто бы мог подумать?)5. Ценники на ипотеку сейчас совсем не конские и вполне сопоставимы с ценниками на аренду. При этом обязательства кредитуемого падают со временем. Обязательства по аренде в гривневом эквиваленте, начиная с 2009 года по 2019 у меня только росли. Это могло быть связано как с общим ростом ставок аренды, так и с ростом моих требований к жилью.