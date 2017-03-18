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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8337833883398340>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 65
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
14%
9
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 09:13

rjkz

1. Поиск и смена жилья - финансово и морально неприятная задача. Когда условное повышение аренды на 10% выглядит куда выгоднее, чем смена жилья. А риск при каждой смене, что "бухой папаша лупит мамашу" итп намного выше риска при смене одного соседа. Просто потому, что меняется не один, а все соседи.
2. Арендодатели тоже не всегда оказываются милейшими людьми, даже если кажутся адекватными поначалу. Начиная с 3-го места аренды мы тщательно описывали все недочёты квартиры, будь-то трещина на плитке на полу кухни, царапина внизу на обоях в коридоре. Что не очень сильно нравится арендодателям. И вы знаете приходилось при съезде многократно тыкать лицом в эти недочеты и объяснять, что то, что арендодатель "не помнит такого", не отменяет его подпись под списком. Вообще, большая часть съездов сопровождалось не "спасибо, приятно было иметь с Вами дело", а поиском, на чем бы меня поиметь. При этом, уверяю Вас, что я был крайне не проблемным арендатором и сдавал квартиры не в худшем состоянии, чем они были.
3. ОСББ, УК зажрались - становится так же проблемой арендатора, так как все платежи в Киеве арендатор берет на себя. И повышение платежки на условные 300-500 грн в месяц, в сравнении с тратами времени, сил и денег на переезд не выглядят весомой причиной смены жилья.
4. Насчет все траблы на арендодателе. Обычно, реакция на большинство траблов - вы всегда можете найти квартиру в аренду без этих траблов. Условные окурки в подъезде арендодателя интересуют ровно с такой же интенсивностью, как ситуация на твоей работе, и здоровье твоей тещи: чуть меньше, чем никак. И да, в случае каких-либо проблем ты всегда можешь съехать на улицу. В случае с банком, он скорее пойдет тебе на встречу, не забыв в заложить этот благородный поступок дополнительную прибыль, потому что для него куда лучше подождать возврата клиента к платежеспособности, чем начинать принудительное взыскание ипотеки через суд (да и добровольную продажу). В случае же необходимости продажи ты оказываешь в лучшей ситуации, в случае если стоимость жилья не изменилась или выросла и только в случае падения его стоимости - в минусе. Поэтому да, покупать в ипотеку на пике может оказаться невыгодно (кто бы мог подумать?)
5. Ценники на ипотеку сейчас совсем не конские и вполне сопоставимы с ценниками на аренду. При этом обязательства кредитуемого падают со временем. Обязательства по аренде в гривневом эквиваленте, начиная с 2009 года по 2019 у меня только росли. Это могло быть связано как с общим ростом ставок аренды, так и с ростом моих требований к жилью.
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 09:14

  rjkz написав:Жить в аренде сейчас имеет гораздо больше плюсов чем владеть своим.


забавно это слышать от раньте средней руки :mrgreen:
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 09:16

  rjkz написав:
  vitaliian написав:
  rjkz написав:
Даже если арендатор за 10 лет потеряет 1 залог, это не сравнимо с потерями арендодателя.
Сейчас такое сумасшедщее предложение - какое хочешь
новострой - навалом
совкошлак - навалом
в любой локации
с любым уровнем ремонта
за цены одного порядка, да, разница может быть и в разы, но в деньгах - несущкственно.

это другое явление, сложился верхний сегмент. В итоге между эконом и бизнес классом может быть дельта 3-5 тыс грн не отражает соотношения доходов их ЦА. Имхо шарой надо пользоваться но вечно длиться она не будет. Скорее всего падёт эконом сегмент до уровня любого обл.центра. Сержик только выиграет :D Потому что ца эконома более уязвима к экономическим ударам судьбы. А Киев перестал быть гарантией вечного успеха понаеха.


У понаеха есть место для маневра:
-добиваться успеха в Киеве
-в другом городе Украины
-за бугром
-вернуться в батькивську хату
купив жилье, он получит якорь, который будет мешать принимать решения

Сколько уже понаехов понаехали не в Украину и не в Киев.
Имей они свое жилье в Киеве, не факт, что они куда-то свалили-бы, "жизнь удалась" Кстати, я не знаю ни одного понаеха, который-бы купил хату в Киеве и потом свалил из страны. Знаю много киевлян, которые имели квартиры и свалили.
В чем дело Вы думаете? Я полагаю, что человеку свойственно ставить цели и стараиться их достигнуть. ТОлько цели могут быть разные.

Тут был пользователь "Понаех", вроде купил квартиру под Киевом и свалил за моря. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 09:19

надо продолжать тему, вот например жизнь в аренде - расточительство и глупость, по сравнению с жизнью в хруще у тещи :)
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 09:21

  trololo написав:
  rjkz написав:Жить в аренде сейчас имеет гораздо больше плюсов чем владеть своим.


забавно это слышать от раньте средней руки :mrgreen:

Ну не будет же условный макдональдс проводить рекламные компании о преимуществах питания дома. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 09:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

картинки из жизни арендатора в сша

https://www.facebook.com/10000435088409 ... 25163/?d=n
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 09:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://youtu.be/8O-vy96o-V4 Как купить квартиру максимально комфортную для жизни | МЫСЛИМ КАК АРХИТЕКТОР
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 09:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Type1 написав:Начиная с 3-го места аренды мы тщательно описывали все недочёты квартиры, будь-то трещина на плитке на полу кухни, царапина внизу на обоях в коридоре. Что не очень сильно нравится арендодателям. И вы знаете приходилось при съезде многократно тыкать лицом в эти недочеты и объяснять, что то, что арендодатель "не помнит такого", не отменяет его подпись под списком.

на человеческом языке-это свинство, проявление неуважения к чужому жилью и чужой личной жизни. Ты ходил и ежемесячно заглядывал в каждый угол, шкафчик и холодильник? за те слова, что приходят на ум, меня забанят

На языке бизнеса-ты не уважаешь клиента
Если так принципиальна сохранность жилья-дай клиенту при въезде бумагу, пусть он сам опишет все трещины и царапины, подпишет и передаст тебе. При съезде сравнивай и обсуждай компенсации. Но какого х@ра каждый месяц совать свой нос в чужое жильё?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 09:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:на человеческом языке

Повертаючись до вчорашньої теми - Сержик, а можете нам тут всім озвучити свій план "Б", якщо раптом(хоч ніхто вам такого не бажає) ваш лендлорд підвище цінник на 3К?
Який план "евакуації" - і куди саме?

п.с.
І договір оренди коли закінчується?
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Цены на Оболони уже конские. Типичная панель 33 м2 за 60куе.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prirech ... bserved_ad
vladimir07
 
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