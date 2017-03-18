Додано: Вів 17 сер, 2021 10:43

Успіх написав: Сержик, а можете нам тут всім озвучити свій план "Б", якщо раптом(хоч ніхто вам такого не бажає) ваш лендлорд підвище цінник на 3К? Сержик, а можете нам тут всім озвучити свій план "Б", якщо раптом(хоч ніхто вам такого не бажає) ваш лендлорд підвище цінник на 3К?

Ты невнимательно читал, я уже писал об этом. Если вдруг по конкретно моей квартире будет +3К, то я поясняю хозяевам, что помимо них меня хочет доить Киевтеплоэнерго, Киевэнерго и прочие коммунальщики. Это значит, что зимняя коммуналь будет 6К, а с учётом аренды за 13К бюджет составит 19К. Если они считают, что много желающих на такой бюджет в это квартиру-пожалуйста, могут пробовать, но не со мной.только сначала надо будет сделать ремонт после потопов. А это простой и расходы.