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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8337833883398340

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 65
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
14%
9
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:04

  Serg-ik написав:
  Type1 написав:Начиная с 3-го места аренды мы тщательно описывали все недочёты квартиры, будь-то трещина на плитке на полу кухни, царапина внизу на обоях в коридоре. Что не очень сильно нравится арендодателям. И вы знаете приходилось при съезде многократно тыкать лицом в эти недочеты и объяснять, что то, что арендодатель "не помнит такого", не отменяет его подпись под списком.

на человеческом языке-это свинство, проявление неуважения к чужому жилью и чужой личной жизни. Ты ходил и ежемесячно заглядывал в каждый угол, шкафчик и холодильник? за те слова, что приходят на ум, меня забанят

На языке бизнеса-ты не уважаешь клиента
Если так принципиальна сохранность жилья-дай клиенту при въезде бумагу, пусть он сам опишет все трещины и царапины, подпишет и передаст тебе. При съезде сравнивай и обсуждай компенсации. Но какого х@ра каждый месяц совать свой нос в чужое жильё?

Да, были и такие :mrgreen:
Деньги только налом, а по приезду за деньгами не прочь пройтись посмотреть, насколько качественно протерта пыль в их прелести.
Type1
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:07

  Успіх написав:
  Serg-ik написав:на человеческом языке

Повертаючись до вчорашньої теми - Сержик, а можете нам тут всім озвучити свій план "Б", якщо раптом(хоч ніхто вам такого не бажає) ваш лендлорд підвище цінник на 3К?
Який план "евакуації" - і куди саме?

п.с.
І договір оренди коли закінчується?
что вы все прицепились к человеку? ему уже советов дали на 3 жизни вперёд.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:07

  vladimir07 написав:Цены на Оболони уже конские. Типичная панель 33 м2 за 60куе.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prirech ... bserved_ad

Это цена 2013 года. Даже совкошлак уже догнал. Модные мопы давно перегнали. Парапланируем дальше.
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:07

  vladimir07 написав:Цены на Оболони уже конские. Типичная панель 33 м2 за 60куе.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prirech ... bserved_ad

это не "типичная панель". Это гостинка ))
ну ниче, это еще не рекорд. У меня друг в 2007 году купил гостишку на Венике за 84К, продав для первого взноса треху в Запорожье. До сих пор 1,5 млн грн торчит
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:17

  vitaliian написав:
  rjkz написав:Жить в аренде сейчас имеет гораздо больше плюсов чем владеть своим.
простая математика если условная котлета (равная стоимости квартиры ) генерирует доход большее чем цена аренды, есть смысл арендовать.


Да, особенно сейчас, когда только за последние полгода двухкомнатные добавили уверенно 10-15-20 тыс. В начале года на ПОХ можно было найти 2к за 55куе с неплохим хоть и не вчерашним ремонтом. Сегодня за 55куе это будет совок под ремонт, все что с ремонтом 65-75куе.
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:34

  vladimir07 написав:Цены на Оболони уже конские. Типичная панель 33 м2 за 60куе.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prirech ... bserved_ad


Та ну, это гонево. Такое впечатление, что опять загадили все сайты спамом с завышенными ценами. Вот, к примеру, кто-то умудрился выставить гостинку, кторая стоит тыщ 30, ну, 35 от силы, за 50.
https://mesto.ua/sale/kievskaya-oblast/ ... =381193448
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:36

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  Type1 написав:Начиная с 3-го места аренды мы тщательно описывали все недочёты квартиры, будь-то трещина на плитке на полу кухни, царапина внизу на обоях в коридоре. Что не очень сильно нравится арендодателям. И вы знаете приходилось при съезде многократно тыкать лицом в эти недочеты и объяснять, что то, что арендодатель "не помнит такого", не отменяет его подпись под списком.

на человеческом языке-это свинство, проявление неуважения к чужому жилью и чужой личной жизни. Ты ходил и ежемесячно заглядывал в каждый угол, шкафчик и холодильник? за те слова, что приходят на ум, меня забанят

На языке бизнеса-ты не уважаешь клиента
Если так принципиальна сохранность жилья-дай клиенту при въезде бумагу, пусть он сам опишет все трещины и царапины, подпишет и передаст тебе. При съезде сравнивай и обсуждай компенсации. Но какого х@ра каждый месяц совать свой нос в чужое жильё?
тут все просто - не хочешь, чтобы в твой дом кто-то ходил с проверкой - живи в своем
не нравится- веллкам ту зе бабушатник к пьющему «коренному» лендлорду, которого кроме платы ничего не интересует)
впрочем вы так и сделали
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:38

  Успіх написав:
  flyman написав:якщо є кум, брат, сват, сестра, тоді рішати як Стас

А як він вирішив?

піти на форум за порадою
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Сержик, а можете нам тут всім озвучити свій план "Б", якщо раптом(хоч ніхто вам такого не бажає) ваш лендлорд підвище цінник на 3К?

Ты невнимательно читал, я уже писал об этом. Если вдруг по конкретно моей квартире будет +3К, то я поясняю хозяевам, что помимо них меня хочет доить Киевтеплоэнерго, Киевэнерго и прочие коммунальщики. Это значит, что зимняя коммуналь будет 6К, а с учётом аренды за 13К бюджет составит 19К. Если они считают, что много желающих на такой бюджет в это квартиру-пожалуйста, могут пробовать, но не со мной.
только сначала надо будет сделать ремонт после потопов. А это простой и расходы.
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:44

  rjkz написав:
  vitaliian написав:
  rjkz написав:Если Вы проанализируете что происходит на рынке в лонгтерм, то удобство и финансовые плюсы аренды налицо.
Много зависит от адекватности арендодателя, за 10 лет у любого ремонта будет естественный износ, если условный Влад решит что этот износ дело рук арендатора на чьи плечи надо повесить стоимость нового ремонта то такая аренда сильно теряет привлекательность. Берёт фермер в аренду корову, которая через какое то время дохнет от старости, обязан ли он возместить ущерб?


Даже если арендатор за 10 лет потеряет 1 залог, это не сравнимо с потерями арендодателя.
Сейчас такое сумасшедщее предложение - какое хочешь
новострой - навалом
совкошлак - навалом
в любой локации
с любым уровнем ремонта
за цены одного порядка, да, разница может быть и в разы, но в деньгах - несущкственно.

закон спадної дохідності ніхто наче не відмінив.
більше активів - менша дохідність.

так що успішним Успіхам тре бути готовим, щоб на пенсії (по богатству) їсти бутерброди з ікоркою та ананаси жувати, тре буде збільшувати пул кавалірок\смартів\1к\депозитів\акцій\крипти...
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