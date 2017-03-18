Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Type1 написав:Начиная с 3-го места аренды мы тщательно описывали все недочёты квартиры, будь-то трещина на плитке на полу кухни, царапина внизу на обоях в коридоре. Что не очень сильно нравится арендодателям. И вы знаете приходилось при съезде многократно тыкать лицом в эти недочеты и объяснять, что то, что арендодатель "не помнит такого", не отменяет его подпись под списком.
на человеческом языке-это свинство, проявление неуважения к чужому жилью и чужой личной жизни. Ты ходил и ежемесячно заглядывал в каждый угол, шкафчик и холодильник? за те слова, что приходят на ум, меня забанят
На языке бизнеса-ты не уважаешь клиента Если так принципиальна сохранность жилья-дай клиенту при въезде бумагу, пусть он сам опишет все трещины и царапины, подпишет и передаст тебе. При съезде сравнивай и обсуждай компенсации. Но какого х@ра каждый месяц совать свой нос в чужое жильё?
Да, были и такие Деньги только налом, а по приезду за деньгами не прочь пройтись посмотреть, насколько качественно протерта пыль в их прелести.
Повертаючись до вчорашньої теми - Сержик, а можете нам тут всім озвучити свій план "Б", якщо раптом(хоч ніхто вам такого не бажає) ваш лендлорд підвище цінник на 3К? Який план "евакуації" - і куди саме?
п.с. І договір оренди коли закінчується?
что вы все прицепились к человеку? ему уже советов дали на 3 жизни вперёд.
это не "типичная панель". Это гостинка )) ну ниче, это еще не рекорд. У меня друг в 2007 году купил гостишку на Венике за 84К, продав для первого взноса треху в Запорожье. До сих пор 1,5 млн грн торчит
rjkz написав:Жить в аренде сейчас имеет гораздо больше плюсов чем владеть своим.
простая математика если условная котлета (равная стоимости квартиры ) генерирует доход большее чем цена аренды, есть смысл арендовать.
Да, особенно сейчас, когда только за последние полгода двухкомнатные добавили уверенно 10-15-20 тыс. В начале года на ПОХ можно было найти 2к за 55куе с неплохим хоть и не вчерашним ремонтом. Сегодня за 55куе это будет совок под ремонт, все что с ремонтом 65-75куе.
Type1 написав:Начиная с 3-го места аренды мы тщательно описывали все недочёты квартиры, будь-то трещина на плитке на полу кухни, царапина внизу на обоях в коридоре. Что не очень сильно нравится арендодателям. И вы знаете приходилось при съезде многократно тыкать лицом в эти недочеты и объяснять, что то, что арендодатель "не помнит такого", не отменяет его подпись под списком.
на человеческом языке-это свинство, проявление неуважения к чужому жилью и чужой личной жизни. Ты ходил и ежемесячно заглядывал в каждый угол, шкафчик и холодильник? за те слова, что приходят на ум, меня забанят
На языке бизнеса-ты не уважаешь клиента Если так принципиальна сохранность жилья-дай клиенту при въезде бумагу, пусть он сам опишет все трещины и царапины, подпишет и передаст тебе. При съезде сравнивай и обсуждай компенсации. Но какого х@ра каждый месяц совать свой нос в чужое жильё?
тут все просто - не хочешь, чтобы в твой дом кто-то ходил с проверкой - живи в своем не нравится- веллкам ту зе бабушатник к пьющему «коренному» лендлорду, которого кроме платы ничего не интересует) впрочем вы так и сделали
Успіх написав:Сержик, а можете нам тут всім озвучити свій план "Б", якщо раптом(хоч ніхто вам такого не бажає) ваш лендлорд підвище цінник на 3К?
Ты невнимательно читал, я уже писал об этом. Если вдруг по конкретно моей квартире будет +3К, то я поясняю хозяевам, что помимо них меня хочет доить Киевтеплоэнерго, Киевэнерго и прочие коммунальщики. Это значит, что зимняя коммуналь будет 6К, а с учётом аренды за 13К бюджет составит 19К. Если они считают, что много желающих на такой бюджет в это квартиру-пожалуйста, могут пробовать, но не со мной. только сначала надо будет сделать ремонт после потопов. А это простой и расходы.
rjkz написав:Если Вы проанализируете что происходит на рынке в лонгтерм, то удобство и финансовые плюсы аренды налицо.
Много зависит от адекватности арендодателя, за 10 лет у любого ремонта будет естественный износ, если условный Влад решит что этот износ дело рук арендатора на чьи плечи надо повесить стоимость нового ремонта то такая аренда сильно теряет привлекательность. Берёт фермер в аренду корову, которая через какое то время дохнет от старости, обязан ли он возместить ущерб?
Даже если арендатор за 10 лет потеряет 1 залог, это не сравнимо с потерями арендодателя. Сейчас такое сумасшедщее предложение - какое хочешь новострой - навалом совкошлак - навалом в любой локации с любым уровнем ремонта за цены одного порядка, да, разница может быть и в разы, но в деньгах - несущкственно.
закон спадної дохідності ніхто наче не відмінив. більше активів - менша дохідність.
так що успішним Успіхам тре бути готовим, щоб на пенсії (по богатству) їсти бутерброди з ікоркою та ананаси жувати, тре буде збільшувати пул кавалірок\смартів\1к\депозитів\акцій\крипти...