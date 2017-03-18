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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 17 сер, 2021 10:46
Type1 написав: Serg-ik написав: Type1 написав:
Начиная с 3-го места аренды мы тщательно описывали все недочёты квартиры, будь-то трещина на плитке на полу кухни, царапина внизу на обоях в коридоре. Что не очень сильно нравится арендодателям. И вы знаете приходилось при съезде многократно тыкать лицом в эти недочеты и объяснять, что то, что арендодатель "не помнит такого", не отменяет его подпись под списком.
на человеческом языке-это свинство, проявление неуважения к чужому жилью и чужой личной жизни. Ты ходил и ежемесячно заглядывал в каждый угол, шкафчик и холодильник? за те слова, что приходят на ум, меня забанят
На языке бизнеса-ты не уважаешь клиента
Если так принципиальна сохранность жилья-дай клиенту при въезде бумагу, пусть он сам опишет все трещины и царапины, подпишет и передаст тебе. При съезде сравнивай и обсуждай компенсации. Но какого х@ра каждый месяц совать свой нос в чужое жильё?
Да, были и такие
Деньги только налом, а по приезду за деньгами не прочь пройтись посмотреть, насколько качественно протерта пыль в их прелести.
Ви ж не станете інформувати орендодавця, якщо потечуть труби чи радіатори опалення? Головне, щоб вам під подушку не текло(((
Тому досвідчений орендодавець раз в місяць приходить і перевіряє, в якому стані труби і взагалі квартира.
І чим дорожча квартира, тим вищі обмеження на те, щоб робити з неї свинарник
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 17 сер, 2021 10:47, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 10:46
vladimir07 написав: vitaliian написав: rjkz написав:
Жить в аренде сейчас имеет гораздо больше плюсов чем владеть своим.
простая математика если условная котлета (равная стоимости квартиры ) генерирует доход большее чем цена аренды, есть смысл арендовать.
Да, особенно сейчас, когда только за последние полгода двухкомнатные добавили уверенно 10-15-20 тыс. В начале года на ПОХ можно было найти 2к за 55куе с неплохим хоть и не вчерашним ремонтом. Сегодня за 55куе это будет совок под ремонт, все что с ремонтом 65-75куе.
Котлета генерує дохід…. Котлета вже пару років не генерує дохід.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 10:49
Frant написав:
100% погоджуюсь.
Проте, якщо мати 3-4 чи більше орендних квартир, куплених своєчасно, не на піку цін - жити веселіше, ніж в оренді.
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flyman
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Додано: Вів 17 сер, 2021 10:50
Ви вже купили собі житло в столиці?
Хоча би безбалконну гостінку на ДВРЗ?
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Frant
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Додано: Вів 17 сер, 2021 10:51
Frant написав: vitaliian написав: Ромасик написав:
а анализировать математику без эмоц. составляющей не интересно на уровне конткретного индивидума. Математикам посопорить о теории да. И флетлордам понять туда ли они вложили деньги.
когда речь идёт об инвестировании эмоции лучше выключать. Недооцененный цоколь может приносить большую доходность чем переоцененная квартира в центре Киева. А эмоции будут кричать что "цоколь фуфло на форуме заплюют" (пример надуманный и не касается кого либо из форумчан)
Напівпідвал, тим більше десь в Єпенях - вельми сумнівний актив.
Донині не чутно, щоб бучанський цоколь давав би хоч який прибуток його власнику.
І взагалі, нерухомість в Єпенях - справа для любителя гемороя
тобто, те що не потрібно орендувати і економляться гроші, Франт не рахує (зекономив, значить заробив)
крім того, сам актив виріс в ціні більше 2Х в уях
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flyman
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Додано: Вів 17 сер, 2021 10:52
flyman написав: Frant написав:
100% погоджуюсь.
Проте, якщо мати 3-4 чи більше орендних квартир, куплених своєчасно, не на піку цін - жити веселіше, ніж в оренді.
О, Тернопільській програміст подав ознаки життя!
Кажуть, що програмісти - вельми багаті люди(((
Флаймен, скільки підвалів і горищ ти купив в Прикиївських Єпенях за останніх три роки? Чи здав в оренду свій знаменитий цоколь?
Чи сам живеш в напівпідвалі?
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 17 сер, 2021 10:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 10:53
flyman написав:
успішним Успіхам тре бути готовим, щоб на пенсії (по богатству) їсти бутерброди з ікоркою та ананаси жувати, тре буде збільшувати пул кавалірок\смартів\1к\депозитів\акцій\крипти...
и одновременно надеяться, что беездомные нищеброды будут плодиться так же быстро, как его его кавалирки. Демографы говорят , что не будет этого. Следовательно, нищеброды будут говорить на арабском, китайском, афганском или другом экзотическом языке. Успих, учи олбанский.
Кста, в Афгане заваруха, принимай оттуда понаехов прям ща, рассчитаются отборной наркотой. Или можешь пригреть тех, кто сейчас на территории Турции тусит...
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Serg-ik
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Додано: Вів 17 сер, 2021 10:53
Serg-ik написав:Если они считают, что много желающих на такой бюджет в это квартиру-пожалуйста, могут пробовать, но не со мной.
только сначала надо будет сделать ремонт после потопов. А это простой и расходы.
+3 кгрн = 36 кгрн в год, можно и немного подождать)
какой же вы все же смешной)
перефразируя известную пословицу:
проблемы арендатора лендлорда не ипут
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kingkongovets
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Додано: Вів 17 сер, 2021 10:59
kingkongovets написав:
+3 кгрн = 36 кгрн в год, можно и немного подождать)
какой же вы все же смешной)
какой же вы всезнайка.
На 19К можно будет поискать двушку за 15 и комуналью за 4К в гораздо лучшем состоянии. Или нет таких?
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Serg-ik
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Додано: Вів 17 сер, 2021 11:03
В том местности может и не гонево, т.к. возле метро Минская/Героев других альтернатив особо нет.
А вообще рост цен всегда приводит к увеличению вариантов с гоневом.
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vladimir07
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