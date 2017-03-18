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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 83398340834183428343>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 65
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
14%
9
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:46

  Type1 написав:
  Serg-ik написав:
  Type1 написав:Начиная с 3-го места аренды мы тщательно описывали все недочёты квартиры, будь-то трещина на плитке на полу кухни, царапина внизу на обоях в коридоре. Что не очень сильно нравится арендодателям. И вы знаете приходилось при съезде многократно тыкать лицом в эти недочеты и объяснять, что то, что арендодатель "не помнит такого", не отменяет его подпись под списком.

на человеческом языке-это свинство, проявление неуважения к чужому жилью и чужой личной жизни. Ты ходил и ежемесячно заглядывал в каждый угол, шкафчик и холодильник? за те слова, что приходят на ум, меня забанят

На языке бизнеса-ты не уважаешь клиента
Если так принципиальна сохранность жилья-дай клиенту при въезде бумагу, пусть он сам опишет все трещины и царапины, подпишет и передаст тебе. При съезде сравнивай и обсуждай компенсации. Но какого х@ра каждый месяц совать свой нос в чужое жильё?

Да, были и такие :mrgreen:
Деньги только налом, а по приезду за деньгами не прочь пройтись посмотреть, насколько качественно протерта пыль в их прелести.

Ви ж не станете інформувати орендодавця, якщо потечуть труби чи радіатори опалення? Головне, щоб вам під подушку не текло(((



Тому досвідчений орендодавець раз в місяць приходить і перевіряє, в якому стані труби і взагалі квартира.

І чим дорожча квартира, тим вищі обмеження на те, щоб робити з неї свинарник
Востаннє редагувалось Frant в Вів 17 сер, 2021 10:47, всього редагувалось 2 разів.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:46

  vladimir07 написав:
  vitaliian написав:
  rjkz написав:Жить в аренде сейчас имеет гораздо больше плюсов чем владеть своим.
простая математика если условная котлета (равная стоимости квартиры ) генерирует доход большее чем цена аренды, есть смысл арендовать.


Да, особенно сейчас, когда только за последние полгода двухкомнатные добавили уверенно 10-15-20 тыс. В начале года на ПОХ можно было найти 2к за 55куе с неплохим хоть и не вчерашним ремонтом. Сегодня за 55куе это будет совок под ремонт, все что с ремонтом 65-75куе.


Котлета генерує дохід…. Котлета вже пару років не генерує дохід.
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:49

  Frant написав:100% погоджуюсь.

Проте, якщо мати 3-4 чи більше орендних квартир, куплених своєчасно, не на піку цін - жити веселіше, ніж в оренді.

flyman
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2
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:50

  hxbbgaf написав:
  vladimir07 написав:Цены на Оболони уже конские. Типичная панель 33 м2 за 60куе.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prirech ... bserved_ad


Та ну, это гонево. Такое впечатление, что опять загадили все сайты спамом с завышенными ценами. Вот, к примеру, кто-то умудрился выставить гостинку, кторая стоит тыщ 30, ну, 35 от силы, за 50.
https://mesto.ua/sale/kievskaya-oblast/ ... =381193448

Ви вже купили собі житло в столиці?
Хоча би безбалконну гостінку на ДВРЗ?
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:51

  Frant написав:
  vitaliian написав:
  Ромасик написав:а анализировать математику без эмоц. составляющей не интересно на уровне конткретного индивидума. Математикам посопорить о теории да. И флетлордам понять туда ли они вложили деньги.
когда речь идёт об инвестировании эмоции лучше выключать. Недооцененный цоколь может приносить большую доходность чем переоцененная квартира в центре Киева. А эмоции будут кричать что "цоколь фуфло на форуме заплюют" (пример надуманный и не касается кого либо из форумчан)

Напівпідвал, тим більше десь в Єпенях - вельми сумнівний актив.

Донині не чутно, щоб бучанський цоколь давав би хоч який прибуток його власнику.
І взагалі, нерухомість в Єпенях - справа для любителя гемороя

тобто, те що не потрібно орендувати і економляться гроші, Франт не рахує (зекономив, значить заробив)
крім того, сам актив виріс в ціні більше 2Х в уях
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:52

  flyman написав:
  Frant написав:100% погоджуюсь.

Проте, якщо мати 3-4 чи більше орендних квартир, куплених своєчасно, не на піку цін - жити веселіше, ніж в оренді.


О, Тернопільській програміст подав ознаки життя!

Кажуть, що програмісти - вельми багаті люди(((


Флаймен, скільки підвалів і горищ ти купив в Прикиївських Єпенях за останніх три роки? Чи здав в оренду свій знаменитий цоколь?
Чи сам живеш в напівпідвалі?
Востаннє редагувалось Frant в Вів 17 сер, 2021 10:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:успішним Успіхам тре бути готовим, щоб на пенсії (по богатству) їсти бутерброди з ікоркою та ананаси жувати, тре буде збільшувати пул кавалірок\смартів\1к\депозитів\акцій\крипти...
и одновременно надеяться, что беездомные нищеброды будут плодиться так же быстро, как его его кавалирки. Демографы говорят , что не будет этого. Следовательно, нищеброды будут говорить на арабском, китайском, афганском или другом экзотическом языке. Успих, учи олбанский.
Кста, в Афгане заваруха, принимай оттуда понаехов прям ща, рассчитаются отборной наркотой. Или можешь пригреть тех, кто сейчас на территории Турции тусит...
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:Если они считают, что много желающих на такой бюджет в это квартиру-пожалуйста, могут пробовать, но не со мной.
только сначала надо будет сделать ремонт после потопов. А это простой и расходы.


+3 кгрн = 36 кгрн в год, можно и немного подождать)
какой же вы все же смешной)
перефразируя известную пословицу:
проблемы арендатора лендлорда не ипут
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:+3 кгрн = 36 кгрн в год, можно и немного подождать)
какой же вы все же смешной)

какой же вы всезнайка.
На 19К можно будет поискать двушку за 15 и комуналью за 4К в гораздо лучшем состоянии. Или нет таких?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:03

  hxbbgaf написав:
  vladimir07 написав:Цены на Оболони уже конские. Типичная панель 33 м2 за 60куе.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prirech ... bserved_ad


Та ну, это гонево. Такое впечатление, что опять загадили все сайты спамом с завышенными ценами. Вот, к примеру, кто-то умудрился выставить гостинку, кторая стоит тыщ 30, ну, 35 от силы, за 50.
https://mesto.ua/sale/kievskaya-oblast/ ... =381193448


В том местности может и не гонево, т.к. возле метро Минская/Героев других альтернатив особо нет.
А вообще рост цен всегда приводит к увеличению вариантов с гоневом.
vladimir07
 
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