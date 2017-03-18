Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:+3 кгрн = 36 кгрн в год, можно и немного подождать) какой же вы все же смешной)
какой же вы всезнайка. На 19К можно будет поискать двушку за 15 и комуналью за 4К в гораздо лучшем состоянии. Или нет таких?
еще раз - когда решите поделиться со своим лендлордом своими трудностями и проблемами, имейте в виду, что у него как ни странно тоже есть свои а проблемный и постоянно ноющий арендатор - сомнительная ценность, лично я с такими расстаюсь без сожаления «двушка за 19» тоже легко сможет стать «двушкой за 22», ну и дальше что?
Успіх написав:Сержик, а можете нам тут всім озвучити свій план "Б", якщо раптом(хоч ніхто вам такого не бажає) ваш лендлорд підвище цінник на 3К?
Ты невнимательно читал, я уже писал об этом. Если вдруг по конкретно моей квартире будет +3К, то я поясняю хозяевам, что помимо них меня хочет доить Киевтеплоэнерго, Киевэнерго и прочие коммунальщики. Это значит, что зимняя коммуналь будет 6К, а с учётом аренды за 13К бюджет составит 19К. Если они считают, что много желающих на такой бюджет в это квартиру-пожалуйста, могут пробовать, но не со мной. только сначала надо будет сделать ремонт после потопов. А это простой и расходы.
Угу. Арендатор, потратив до штуки баксов, за неделю натянет потолки, переклеит обои и выставит за 15к. Небольшой простой и расходы стоят +60к в год на аренде?
Serg-ik написав:
kingkongovets написав:+3 кгрн = 36 кгрн в год, можно и немного подождать) какой же вы все же смешной)
какой же вы всезнайка. На 19К можно будет поискать двушку за 15 и комуналью за 4К в гораздо лучшем состоянии. Или нет таких?
Так Вы писали, что не вывозите такие цифры. И как же по комнате для каждого ребенка?
Frant написав:Ви ж не станете інформувати орендодавця, якщо потечуть труби чи радіатори опалення? Головне, щоб вам під подушку не текло(((
Тому досвідчений орендодавець раз в місяць приходить і перевіряє, в якому стані труби і взагалі квартира.
І чим дорожча квартира, тим вищі обмеження на те, щоб робити з неї свинарник
Естественно я бы уведомил. Я же не крыса, жить как постоянно текущем подвале. По боле мелким проблемам, как засоры труб - к лендлорду не обращался - решал за собственные средства у частных сантехников.
Serg-ik написав:На 19К можно будет поискать двушку за 15 и комуналью за 4К в гораздо лучшем состоянии. Или нет таких?
Так Вы писали, что не вывозите такие цифры. И как же по комнате для каждого ребенка?
Конечно, не вытягиваю. Я это писал для сравнения, что новому арендатору, который по мнению Кинга захочет жить в этой квартире с бюджетом в 19К предстоит выбор: трёшка за 13К+6 коммуналь двушка за 15 к +4 коммуналь. Вот эти квартиры однозначно лучше моей, достаточно посмотреть только одну страницу ОЛХ https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prostor ... c;promoted
Serg-ik написав:Вы квартиру не видели, но точно знаете, что штуки баксов хватит, чтобы из 10 сделать 15. Представляете какие они дураки? Пять лет назад, до моего вселения, могли это сделать, но не сделали...
ну то есть вы столько лет живете в разгромленной хате и при этом отвергаете все предлагаемые вам варианты?) сколько уже на аренду за все время денег ввалили, если не секрет за эти десятилетия?
Natt написав:Угу. Арендатор, потратив до штуки баксов, за неделю натянет потолки, переклеит обои и выставит за 15к. Небольшой простой и расходы стоят +60к в год на аренде?
Вы квартиру не видели, но точно знаете, что штуки баксов хватит, чтобы из 10 сделать 15. Представляете какие они дураки? Пять лет назад, до моего вселения, могли это сделать, но не сделали...
Если там полный пздц, то зачем там жить? И почему жить в разрухе в аренде хреновую тучу лет - норм, а свое с комнатами меньше бального зала - не-не-не, не подходит. Ну я не знаю, Сержик, у Вас железные... нервы.