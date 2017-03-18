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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8340834183428343>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 65
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
14%
9
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:05

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:+3 кгрн = 36 кгрн в год, можно и немного подождать)
какой же вы все же смешной)

какой же вы всезнайка.
На 19К можно будет поискать двушку за 15 и комуналью за 4К в гораздо лучшем состоянии. Или нет таких?
еще раз - когда решите поделиться со своим лендлордом своими трудностями и проблемами, имейте в виду, что у него как ни странно тоже есть свои
а проблемный и постоянно ноющий арендатор - сомнительная ценность, лично я с такими расстаюсь без сожаления
«двушка за 19» тоже легко сможет стать «двушкой за 22», ну и дальше что?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:12

  Serg-ik написав:
  Успіх написав:Сержик, а можете нам тут всім озвучити свій план "Б", якщо раптом(хоч ніхто вам такого не бажає) ваш лендлорд підвище цінник на 3К?

Ты невнимательно читал, я уже писал об этом. Если вдруг по конкретно моей квартире будет +3К, то я поясняю хозяевам, что помимо них меня хочет доить Киевтеплоэнерго, Киевэнерго и прочие коммунальщики. Это значит, что зимняя коммуналь будет 6К, а с учётом аренды за 13К бюджет составит 19К. Если они считают, что много желающих на такой бюджет в это квартиру-пожалуйста, могут пробовать, но не со мной.
только сначала надо будет сделать ремонт после потопов. А это простой и расходы.

Угу. Арендатор, потратив до штуки баксов, за неделю натянет потолки, переклеит обои и выставит за 15к. Небольшой простой и расходы стоят +60к в год на аренде?
  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:+3 кгрн = 36 кгрн в год, можно и немного подождать)
какой же вы все же смешной)

какой же вы всезнайка.
На 19К можно будет поискать двушку за 15 и комуналью за 4К в гораздо лучшем состоянии. Или нет таких?

Так Вы писали, что не вывозите такие цифры. И как же по комнате для каждого ребенка?
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:13

  Frant написав:Ви ж не станете інформувати орендодавця, якщо потечуть труби чи радіатори опалення? Головне, щоб вам під подушку не текло(((

Тому досвідчений орендодавець раз в місяць приходить і перевіряє, в якому стані труби і взагалі квартира.

І чим дорожча квартира, тим вищі обмеження на те, щоб робити з неї свинарник

Естественно я бы уведомил. Я же не крыса, жить как постоянно текущем подвале.
По боле мелким проблемам, как засоры труб - к лендлорду не обращался - решал за собственные средства у частных сантехников.
Type1
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Угу. Арендатор, потратив до штуки баксов, за неделю натянет потолки, переклеит обои и выставит за 15к. Небольшой простой и расходы стоят +60к в год на аренде?

Вы квартиру не видели, но точно знаете, что штуки баксов хватит, чтобы из 10 сделать 15. Представляете какие они дураки? Пять лет назад, до моего вселения, могли это сделать, но не сделали...
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:33

  Natt написав:
  Serg-ik написав:На 19К можно будет поискать двушку за 15 и комуналью за 4К в гораздо лучшем состоянии. Или нет таких?

Так Вы писали, что не вывозите такие цифры. И как же по комнате для каждого ребенка?

Конечно, не вытягиваю. Я это писал для сравнения, что новому арендатору, который по мнению Кинга захочет жить в этой квартире с бюджетом в 19К предстоит выбор:
трёшка за 13К+6 коммуналь
двушка за 15 к +4 коммуналь.
Вот эти квартиры однозначно лучше моей, достаточно посмотреть только одну страницу ОЛХ
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prostor ... c;promoted

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zhk-ale ... c;promoted

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zatishn ... c;promoted
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:34

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:Вы квартиру не видели, но точно знаете, что штуки баксов хватит, чтобы из 10 сделать 15. Представляете какие они дураки? Пять лет назад, до моего вселения, могли это сделать, но не сделали...
ну то есть вы столько лет живете в разгромленной хате и при этом отвергаете все предлагаемые вам варианты?)
сколько уже на аренду за все время денег ввалили, если не секрет за эти десятилетия?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:Вот эти квартиры однозначно лучше моей, достаточно посмотреть только одну страницу ОЛХ
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prostor ... c;promoted

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zhk-ale ... c;promoted

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zatishn ... c;promoted


так почему вы до сих пор не там?
ждете сентября, шоп все упало на 40% от мхз?)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:41

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кстати эвакуаторы и инспекция по паркованию возобновили работу еще вчера, имейте в виду
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 17 сер, 2021 11:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:41

  Serg-ik написав:
  Natt написав:Угу. Арендатор, потратив до штуки баксов, за неделю натянет потолки, переклеит обои и выставит за 15к. Небольшой простой и расходы стоят +60к в год на аренде?

Вы квартиру не видели, но точно знаете, что штуки баксов хватит, чтобы из 10 сделать 15. Представляете какие они дураки? Пять лет назад, до моего вселения, могли это сделать, но не сделали...

Если там полный пздц, то зачем там жить? И почему жить в разрухе в аренде хреновую тучу лет - норм, а свое с комнатами меньше бального зала - не-не-не, не подходит. Ну я не знаю, Сержик, у Вас железные... нервы.
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:так почему вы до сих пор не там?
ждете сентября, шоп все упало на 40% от мхз?)

жду
я не там, потому что это 2к и дороже моей.
еще раз повторить почему я привел эти варианты, найденные за 2 минуты?
Serg-ik
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