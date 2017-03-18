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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8340834183428343

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 65
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
14%
9
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:еще раз повторить почему я привел эти варианты, найденные за 2 минуты?


я прекрасно понимаю и почему вы их привели, да и вообще ваши чувства и состояние понимаю тоже
но это исключительно ваша вина, сержик
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Если там полный пздц, то зачем там жить? И почему жить в разрухе в аренде хреновую тучу лет - норм, а свое с комнатами меньше бального зала - не-не-не, не подходит. Ну я не знаю, Сержик, у Вас железные... нервы.

Опять те же выводы: квартиру не видели, но знаете , что там полный пздц.
местами отошли обои-приклеены на место, но товарного вида нет.
на потолке , как ни странно, не отклеились, но есть разрывы вдоль стыков плит перекрытия, товарного вида нет.
Пол-паркет, родной. Товарного вида нет. Такой за 15 К не сдашь.
Ну и трубы в санузле родные. Их надо бы менять по сроку давности. Ведь трубы на крыше уже показали предел. Это не 1 куе. и не точечный ремонт.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 12:16

Serg-ik, зря Вы надеетесь, что арендодатель всегда будет считать, мол, ему выгоднее сдавать Вам за 10к, чем сделать косметику и заменить трубы, подняв после этого аренду на 50%. У Вас позиция гораздо более уязвимая, чем у него.
Natt
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