Serg-ik написав:еще раз повторить почему я привел эти варианты, найденные за 2 минуты?
я прекрасно понимаю и почему вы их привели, да и вообще ваши чувства и состояние понимаю тоже
но это исключительно ваша вина, сержик
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Додано: Вів 17 сер, 2021 11:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я прекрасно понимаю и почему вы их привели, да и вообще ваши чувства и состояние понимаю тоже
но это исключительно ваша вина, сержик
Додано: Вів 17 сер, 2021 11:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Опять те же выводы: квартиру не видели, но знаете , что там полный пздц.
местами отошли обои-приклеены на место, но товарного вида нет.
на потолке , как ни странно, не отклеились, но есть разрывы вдоль стыков плит перекрытия, товарного вида нет.
Пол-паркет, родной. Товарного вида нет. Такой за 15 К не сдашь.
Ну и трубы в санузле родные. Их надо бы менять по сроку давности. Ведь трубы на крыше уже показали предел. Это не 1 куе. и не точечный ремонт.
Додано: Вів 17 сер, 2021 12:16
Serg-ik, зря Вы надеетесь, что арендодатель всегда будет считать, мол, ему выгоднее сдавать Вам за 10к, чем сделать косметику и заменить трубы, подняв после этого аренду на 50%. У Вас позиция гораздо более уязвимая, чем у него.
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