Serg-ik написав:еще раз повторить почему я привел эти варианты, найденные за 2 минуты?
я прекрасно понимаю и почему вы их привели, да и вообще ваши чувства и состояние понимаю тоже
но это исключительно ваша вина, сержик
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Додано: Вів 17 сер, 2021 11:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я прекрасно понимаю и почему вы их привели, да и вообще ваши чувства и состояние понимаю тоже
но это исключительно ваша вина, сержик
Додано: Вів 17 сер, 2021 11:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Опять те же выводы: квартиру не видели, но знаете , что там полный пздц.
местами отошли обои-приклеены на место, но товарного вида нет.
на потолке , как ни странно, не отклеились, но есть разрывы вдоль стыков плит перекрытия, товарного вида нет.
Пол-паркет, родной. Товарного вида нет. Такой за 15 К не сдашь.
Ну и трубы в санузле родные. Их надо бы менять по сроку давности. Ведь трубы на крыше уже показали предел. Это не 1 куе. и не точечный ремонт.
Додано: Вів 17 сер, 2021 12:16
Serg-ik, зря Вы надеетесь, что арендодатель всегда будет считать, мол, ему выгоднее сдавать Вам за 10к, чем сделать косметику и заменить трубы, подняв после этого аренду на 50%. У Вас позиция гораздо более уязвимая, чем у него.
Додано: Вів 17 сер, 2021 12:23
очень спорно потому что (в пределах своего бюджета) Серж может снять любую квартиру (образно от 1 до 10 комнат) по всей Украине, а арендодатель вынужден искать только по своей локации того кому подходит именно такая площадь/планировка/бюджет/состояние.
Другими словами у Сержа поле для манёвра на 100 порядков больше. Это не означает наличие каких либо гарантий или возможности давления на арендодателя. Они оба что арендатор что арендодатель нуждаются друг в друге, поэтому логичнее искать компромисс до последнего.
Додано: Вів 17 сер, 2021 12:47
Труби засмітились, очевидно, вже за вашого проживання і за вашою безпосередньою участю. З яких радощів флетлорду робити за вас вашу роботу?
Це ж орендна квартира, а не готель з обслугою.
Додано: Вів 17 сер, 2021 12:54
это лично ваши проблемы. Хозяина квартиры они не должны волновать от слова совсем.
По выделенному - не удивляюсь, нужно учитывать при выселении и подготовиться.(бл.ть, это же надо быть таким говнистым, ппц).
В рельном мире хозяева пробовать не будут - они дадут вам время на раздумья согласно договору (если он, сцуко, есть!), после чего - с клумаками на теплотрассу.
Или хозяева какие-то безяйковые, или вы, Serg-ik, что-то недоговариваете.
Вас тётка родная приютила, что-ли ...
Если нет, думаю, после вашего переезда хозяева перекрестятся, сделают ремонт и ещё хату освятят. На всякий случай
Додано: Вів 17 сер, 2021 12:54
За крок до перевороту думок©
Хотів від Сержика почути план "Б"/план дій, а Сержик пише, що буде орендатору розказувати казки Венського лісу)))
Сержик, так ти і в такі двухи не зайдеш - вони ж не по 10К
Коротше, я - не Ванга, але з таким підходом до цієї ситуації(а може і до цілого життя) - я бачу, як ти перебираєшся на трохи гіршу локацію і в трохи гіршому стані трьоху...
Або, таки все обдумаєш добре і..... зробиш правильний вибір!
Думай і дій!©
Додано: Вів 17 сер, 2021 13:00
Серж, этой осенью-зимой у Вас будет еще одно окно возможностей. Не бросайтесь на первое попавшееся, но и не тупите, когда будет хороший вариант (на себя не рассчитывайте - выкладывайте сюда - тут подскажут).
Додано: Вів 17 сер, 2021 13:03
Так жить нельзя. Готовьтесь к переезду.
Додано: Вів 17 сер, 2021 13:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Еще раз повторю:
За счёт только косметического ремонта в этой квартире не получится достигнуть поднятия цены с 10 до 15. придется серьёзно потратится.
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