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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8341834283438344>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 65
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
14%
9
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:еще раз повторить почему я привел эти варианты, найденные за 2 минуты?


я прекрасно понимаю и почему вы их привели, да и вообще ваши чувства и состояние понимаю тоже
но это исключительно ваша вина, сержик
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Если там полный пздц, то зачем там жить? И почему жить в разрухе в аренде хреновую тучу лет - норм, а свое с комнатами меньше бального зала - не-не-не, не подходит. Ну я не знаю, Сержик, у Вас железные... нервы.

Опять те же выводы: квартиру не видели, но знаете , что там полный пздц.
местами отошли обои-приклеены на место, но товарного вида нет.
на потолке , как ни странно, не отклеились, но есть разрывы вдоль стыков плит перекрытия, товарного вида нет.
Пол-паркет, родной. Товарного вида нет. Такой за 15 К не сдашь.
Ну и трубы в санузле родные. Их надо бы менять по сроку давности. Ведь трубы на крыше уже показали предел. Это не 1 куе. и не точечный ремонт.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 12:16

Serg-ik, зря Вы надеетесь, что арендодатель всегда будет считать, мол, ему выгоднее сдавать Вам за 10к, чем сделать косметику и заменить трубы, подняв после этого аренду на 50%. У Вас позиция гораздо более уязвимая, чем у него.
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 12:23

  Natt написав:Serg-ik, зря Вы надеетесь, что арендодатель всегда будет считать, мол, ему выгоднее сдавать Вам за 10к, чем сделать косметику и заменить трубы, подняв после этого аренду на 50%. У Вас позиция гораздо более уязвимая, чем у него.
очень спорно потому что (в пределах своего бюджета) Серж может снять любую квартиру (образно от 1 до 10 комнат) по всей Украине, а арендодатель вынужден искать только по своей локации того кому подходит именно такая площадь/планировка/бюджет/состояние.

Другими словами у Сержа поле для манёвра на 100 порядков больше. Это не означает наличие каких либо гарантий или возможности давления на арендодателя. Они оба что арендатор что арендодатель нуждаются друг в друге, поэтому логичнее искать компромисс до последнего.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 12:47

  Type1 написав:
  Frant написав:Ви ж не станете інформувати орендодавця, якщо потечуть труби чи радіатори опалення? Головне, щоб вам під подушку не текло(((

Тому досвідчений орендодавець раз в місяць приходить і перевіряє, в якому стані труби і взагалі квартира.

І чим дорожча квартира, тим вищі обмеження на те, щоб робити з неї свинарник

Естественно я бы уведомил. Я же не крыса, жить как постоянно текущем подвале.
По боле мелким проблемам, как засоры труб - к лендлорду не обращался - решал за собственные средства у частных сантехников.

Труби засмітились, очевидно, вже за вашого проживання і за вашою безпосередньою участю. З яких радощів флетлорду робити за вас вашу роботу?
Це ж орендна квартира, а не готель з обслугою.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 12:54

  Serg-ik написав:Если вдруг по конкретно моей квартире будет +3К, то я поясняю хозяевам, что помимо них меня хочет доить Киевтеплоэнерго, Киевэнерго и прочие коммунальщики. Это значит, что зимняя коммуналь будет 6К, а с учётом аренды за 13К бюджет составит 19К.

это лично ваши проблемы. Хозяина квартиры они не должны волновать от слова совсем.

  Serg-ik написав:Если они считают, что много желающих на такой бюджет в это квартиру-пожалуйста, могут пробовать, но не со мной.
только сначала надо будет сделать ремонт после потопов. А это простой и расходы.

По выделенному - не удивляюсь, нужно учитывать при выселении и подготовиться.(бл.ть, это же надо быть таким говнистым, ппц).

В рельном мире хозяева пробовать не будут - они дадут вам время на раздумья согласно договору (если он, сцуко, есть!), после чего - с клумаками на теплотрассу.

Или хозяева какие-то безяйковые, или вы, Serg-ik, что-то недоговариваете.
Вас тётка родная приютила, что-ли ...
Если нет, думаю, после вашего переезда хозяева перекрестятся, сделают ремонт и ещё хату освятят. На всякий случай :mrgreen:
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 12:54

За крок до перевороту думок©

Хотів від Сержика почути план "Б"/план дій, а Сержик пише, що буде орендатору розказувати казки Венського лісу)))

Сержик, так ти і в такі двухи не зайдеш - вони ж не по 10К ;)

Коротше, я - не Ванга, але з таким підходом до цієї ситуації(а може і до цілого життя) - я бачу, як ти перебираєшся на трохи гіршу локацію і в трохи гіршому стані трьоху...

Або, таки все обдумаєш добре і..... зробиш правильний вибір!

Думай і дій!©
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 13:00

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:так почему вы до сих пор не там?
ждете сентября, шоп все упало на 40% от мхз?)

жду
я не там, потому что это 2к и дороже моей.
еще раз повторить почему я привел эти варианты, найденные за 2 минуты?

Серж, этой осенью-зимой у Вас будет еще одно окно возможностей. Не бросайтесь на первое попавшееся, но и не тупите, когда будет хороший вариант (на себя не рассчитывайте - выкладывайте сюда - тут подскажут).
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 13:03

  Serg-ik написав:
  Natt написав:Если там полный пздц, то зачем там жить? И почему жить в разрухе в аренде хреновую тучу лет - норм, а свое с комнатами меньше бального зала - не-не-не, не подходит. Ну я не знаю, Сержик, у Вас железные... нервы.

Опять те же выводы: квартиру не видели, но знаете , что там полный пздц.
местами отошли обои-приклеены на место, но товарного вида нет.
на потолке , как ни странно, не отклеились, но есть разрывы вдоль стыков плит перекрытия, товарного вида нет.
Пол-паркет, родной. Товарного вида нет. Такой за 15 К не сдашь.
Ну и трубы в санузле родные. Их надо бы менять по сроку давности. Ведь трубы на крыше уже показали предел. Это не 1 куе. и не точечный ремонт.

Так жить нельзя. Готовьтесь к переезду.
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 13:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Serg-ik, зря Вы надеетесь, что арендодатель всегда будет считать, мол, ему выгоднее сдавать Вам за 10к, чем сделать косметику и заменить трубы, подняв после этого аренду на 50%.

Еще раз повторю:
За счёт только косметического ремонта в этой квартире не получится достигнуть поднятия цены с 10 до 15. придется серьёзно потратится.
Serg-ik
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