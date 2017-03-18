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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8341834283438344

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 65
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
14%
9
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 13:05

  airmax78 написав: Готовьтесь к переезду.

подкиньте мне 35 куе и я перееду
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 13:20

  galadriel написав:
  Serg-ik написав:Если вдруг по конкретно моей квартире будет +3К, то я поясняю хозяевам, что помимо них меня хочет доить Киевтеплоэнерго, Киевэнерго и прочие коммунальщики. Это значит, что зимняя коммуналь будет 6К, а с учётом аренды за 13К бюджет составит 19К.

это лично ваши проблемы. Хозяина квартиры они не должны волновать от слова совсем.

  Serg-ik написав:Если они считают, что много желающих на такой бюджет в это квартиру-пожалуйста, могут пробовать, но не со мной.
только сначала надо будет сделать ремонт после потопов. А это простой и расходы.

По выделенному - не удивляюсь, нужно учитывать при выселении и подготовиться.(бл.ть, это же надо быть таким говнистым, ппц).

В рельном мире хозяева пробовать не будут - они дадут вам время на раздумья согласно договору (если он, сцуко, есть!), после чего - с клумаками на теплотрассу.

Или хозяева какие-то безяйковые, или вы, Serg-ik, что-то недоговариваете.
Вас тётка родная приютила, что-ли ...
Если нет, думаю, после вашего переезда хозяева перекрестятся, сделают ремонт и ещё хату освятят. На всякий случай :mrgreen:

Мадам, из каких кустов Вы выскочили с непонятным набором фраз?
Кто говнистый и почему?
Какая теплотрасса?
Договор на бумаге, сцуко, есть, он закончился в декабре 2016 г.(не опечатка)
Что я не договариваю? Я уже здесь так много понарассказывал, что вам не известен только цвет моих трусов.
Для тех, кто в танке, поясняю: вы судите о цене на мою трёху исключительно исходя из ценников на однухи.
есть вот такие однухи, сопоставимые с моей трёхой, по площади и гипотетическому бюджету, площадью от 60 кв.м. с общим бюджетом до 19куе с коммуналью:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/predlag ... f8445f9581
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-bo ... f8445f9581
Понимаете? Площадь та же, бюджет -тот же, а состояние -небо и земля. До такого состояния мою квартиру довести можно за 3 нынешних годовых аренды. И это уже выбор хозяев-делать куклу или нет,при котором моё мнение, что абсолютно верно, никак не учитывается.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 13:22

  Serg-ik написав:
  Natt написав:Serg-ik, зря Вы надеетесь, что арендодатель всегда будет считать, мол, ему выгоднее сдавать Вам за 10к, чем сделать косметику и заменить трубы, подняв после этого аренду на 50%.

Еще раз повторю:
За счёт только косметического ремонта в этой квартире не получится достигнуть поднятия цены с 10 до 15. придется серьёзно потратится.

Ну і пох.
Я б зробив би в кімнатах/кухні косметику, а в с/в замінив би труби і, можливо, навіть поклав би дешеву/акційну плитку!
А ні, то б поверх старої плитки(вона там напевно вже страшно виглядає) - вдарив би пластикову вагонку з гарним малюнком :mrgreen: і таки б витиснув з "нового" наступного Сержика 15К :mrgreen: або, виставив на продаж (швидше за все)
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 17 сер, 2021 13:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 13:25

samokatchikam...

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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 13:26

Может кто знает, в свете обесценивания денег и роста цен, как заставить себя работать и меньше есть? Я уже 10 на рестораны в этом месяце потратил.
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 13:27

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав: Готовьтесь к переезду.

подкиньте мне 35 куе и я перееду

Можна іпотекою добрати - і вуаля, ВЖЕ живеш в своєму!!!
І весь форум аплодує стоячи! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 13:33

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав: Готовьтесь к переезду.

подкиньте мне 35 куе и я перееду

Не могу. Весь в ремонте. Прораб мне такое не простит. Да и не нужно оно Вам. У Вас сразу хотелки в 2 раза взлетят.
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 13:36

  change_pm написав:https://twitter.com/kidalarivz/status/1427532649644630017

Есть золотое правило людей живущих в квартирах с газом и тех, у кого дома заряжается электротранспорт: всегда держать окна открытыми. Тогда и ниже вероятность образования воздушно-газовой смеси и взрывной волне есть куда выйти.
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 13:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Я уже здесь так много понарассказывал


Хотел бы дать Вам скромный совет, завязывайте уже...
Тут кроме призрения и плевков от лендлордов, ни чего не получите...
Только портить себе настроение)
Чукча2
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