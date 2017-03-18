Додано: Вів 17 сер, 2021 13:20

galadriel написав: Serg-ik написав: Если вдруг по конкретно моей квартире будет +3К, то я поясняю хозяевам, что помимо них меня хочет доить Киевтеплоэнерго, Киевэнерго и прочие коммунальщики. Это значит, что зимняя коммуналь будет 6К, а с учётом аренды за 13К бюджет составит 19К. Если вдруг по конкретно моей квартире будет +3К, то я поясняю хозяевам, что помимо них меня хочет доить Киевтеплоэнерго, Киевэнерго и прочие коммунальщики. Это значит, что зимняя коммуналь будет 6К, а с учётом аренды за 13К бюджет составит 19К.

это лично ваши проблемы. Хозяина квартиры они не должны волновать от слова совсем.



Serg-ik написав: Если они считают, что много желающих на такой бюджет в это квартиру-пожалуйста, могут пробовать, но не со мной.

только сначала надо будет сделать ремонт после потопов . А это простой и расходы. Если они считают, что много желающих на такой бюджет в это квартиру-пожалуйста, могут пробовать, но не со мной.только. А это простой и расходы.

По выделенному - не удивляюсь, нужно учитывать при выселении и подготовиться.(бл.ть, это же надо быть таким говнистым, ппц).



В рельном мире хозяева пробовать не будут - они дадут вам время на раздумья согласно договору (если он, сцуко, есть!), после чего - с клумаками на теплотрассу.



Или хозяева какие-то безяйковые, или вы, Serg-ik, что-то недоговариваете.

Вас тётка родная приютила, что-ли ...

Если нет, думаю, после вашего переезда хозяева перекрестятся, сделают ремонт и ещё хату освятят. На всякий случай это лично ваши проблемы. Хозяина квартиры они не должны волновать от слова совсем.По выделенному - не удивляюсь, нужно учитывать при выселении и подготовиться.(бл.ть, это же надо быть таким говнистым, ппц).В рельном мире хозяева пробовать не будут - они дадут вам время на раздумья согласно договору (если он, сцуко, есть!), после чего - с клумаками на теплотрассу.Или хозяева какие-то безяйковые, или вы, Serg-ik, что-то недоговариваете.Вас тётка родная приютила, что-ли ...Если нет, думаю, после вашего переезда хозяева перекрестятся, сделают ремонт и ещё хату освятят. На всякий случай

Мадам, из каких кустов Вы выскочили с непонятным набором фраз?Кто говнистый и почему?Какая теплотрасса?Договор на бумаге, сцуко, есть, он закончился в декабре 2016 г.(не опечатка)Что я не договариваю? Я уже здесь так много понарассказывал, что вам не известен только цвет моих трусов.Для тех, кто в танке, поясняю: вы судите о цене на мою трёху исключительно исходя из ценников на однухи.есть вот такие однухи, сопоставимые с моей трёхой, по площади и гипотетическому бюджету, площадью от 60 кв.м. с общим бюджетом до 19куе с коммуналью:Понимаете? Площадь та же, бюджет -тот же, а состояние -небо и земля. До такого состояния мою квартиру довести можно за 3 нынешних годовых аренды. И это уже выбор хозяев-делать куклу или нет,при котором моё мнение, что абсолютно верно, никак не учитывается.