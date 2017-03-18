Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Если вдруг по конкретно моей квартире будет +3К, то я поясняю хозяевам, что помимо них меня хочет доить Киевтеплоэнерго, Киевэнерго и прочие коммунальщики. Это значит, что зимняя коммуналь будет 6К, а с учётом аренды за 13К бюджет составит 19К.
это лично ваши проблемы. Хозяина квартиры они не должны волновать от слова совсем.
Serg-ik написав:Если они считают, что много желающих на такой бюджет в это квартиру-пожалуйста, могут пробовать, но не со мной. только сначала надо будет сделать ремонт после потопов. А это простой и расходы.
По выделенному - не удивляюсь, нужно учитывать при выселении и подготовиться.(бл.ть, это же надо быть таким говнистым, ппц).
В рельном мире хозяева пробовать не будут - они дадут вам время на раздумья согласно договору (если он, сцуко, есть!), после чего - с клумаками на теплотрассу.
Или хозяева какие-то безяйковые, или вы, Serg-ik, что-то недоговариваете. Вас тётка родная приютила, что-ли ... Если нет, думаю, после вашего переезда хозяева перекрестятся, сделают ремонт и ещё хату освятят. На всякий случай
Мадам, из каких кустов Вы выскочили с непонятным набором фраз? Кто говнистый и почему? Какая теплотрасса? Договор на бумаге, сцуко, есть, он закончился в декабре 2016 г.(не опечатка) Что я не договариваю? Я уже здесь так много понарассказывал, что вам не известен только цвет моих трусов. Для тех, кто в танке, поясняю: вы судите о цене на мою трёху исключительно исходя из ценников на однухи. есть вот такие однухи, сопоставимые с моей трёхой, по площади и гипотетическому бюджету, площадью от 60 кв.м. с общим бюджетом до 19куе с коммуналью: https://www.olx.ua/d/obyavlenie/predlag ... f8445f9581 https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-bo ... f8445f9581 Понимаете? Площадь та же, бюджет -тот же, а состояние -небо и земля. До такого состояния мою квартиру довести можно за 3 нынешних годовых аренды. И это уже выбор хозяев-делать куклу или нет,при котором моё мнение, что абсолютно верно, никак не учитывается.
Natt написав:Serg-ik, зря Вы надеетесь, что арендодатель всегда будет считать, мол, ему выгоднее сдавать Вам за 10к, чем сделать косметику и заменить трубы, подняв после этого аренду на 50%.
Еще раз повторю: За счёт только косметического ремонта в этой квартире не получится достигнуть поднятия цены с 10 до 15. придется серьёзно потратится.
Ну і пох. Я б зробив би в кімнатах/кухні косметику, а в с/в замінив би труби і, можливо, навіть поклав би дешеву/акційну плитку! А ні, то б поверх старої плитки(вона там напевно вже страшно виглядає) - вдарив би пластикову вагонку з гарним малюнком і таки б витиснув з "нового" наступного Сержика 15К або, виставив на продаж (швидше за все)
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 17 сер, 2021 13:33, всього редагувалось 1 раз.
Есть золотое правило людей живущих в квартирах с газом и тех, у кого дома заряжается электротранспорт: всегда держать окна открытыми. Тогда и ниже вероятность образования воздушно-газовой смеси и взрывной волне есть куда выйти.
Успіх написав:можливо, навіть поклав би дешеву/акційну плитку!
Жлоб
А ні, то б поверх старої плитки(вона там напевно вже страшно виглядає) - вдарив би пластикову вагонку з гарним малюнком
мегажлоб
і таки б витиснув з "нового" наступного Сержика 15К або, виставив на продаж (швидше за все)
какашку из себя выдави и со своей торговли побольше выдави, чтоб продавцам повысить з/п исходя из нового уровня минималки с 01/07/2021, а уж потом будешь выдавливать с арендатора Учти, что арендаторов уже так выдавливают, что выдавили за кордон Призадумался: у меня 2 знакомых в Чехии работают, 2-в Польше У всех есть свое жильё в Украине. Точнее у 1-своё, у 3-почти свое: супруга или родителей. До выезда на заработки ничего не арендовали в Украине