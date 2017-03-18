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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8343834483458346>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 65
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
14%
9
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 14:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:У Вас сразу хотелки в 2 раза взлетят.

неправда. Приносите на сделку, перейдут из рук в руки, минуя мои
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 14:22

  airmax78 написав:
  Чукча2 написав:
  Serg-ik написав:Я уже здесь так много понарассказывал


Хотел бы дать Вам скромный совет, завязывайте уже...
Тут кроме призрения и плевков от лендлордов, ни чего не получите...
Только портить себе настроение)

Вот неправда. Неоднократно предлагали тут Сержу варианты "как себе". Без всякого подвоха и задней мысли.


Не нужно ему это. Кто хочет - берёт и делает. Кто не хочет - ищет отмазки.
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 14:26

  Frant написав:
  Type1 написав:
  Frant написав:Ви ж не станете інформувати орендодавця, якщо потечуть труби чи радіатори опалення? Головне, щоб вам під подушку не текло(((

Тому досвідчений орендодавець раз в місяць приходить і перевіряє, в якому стані труби і взагалі квартира.

І чим дорожча квартира, тим вищі обмеження на те, щоб робити з неї свинарник

Естественно я бы уведомил. Я же не крыса, жить как постоянно текущем подвале.
По боле мелким проблемам, как засоры труб - к лендлорду не обращался - решал за собственные средства у частных сантехников.

Труби засмітились, очевидно, вже за вашого проживання і за вашою безпосередньою участю. З яких радощів флетлорду робити за вас вашу роботу?
Це ж орендна квартира, а не готель з обслугою.


очень многие люди это путают....

к слову, кому интересен ЖК Берег, 14 однокомнатных квартиры на этаже и 6 трешек...
не дом а готовый отель! 20 квартир на этаже 27 этажного дома!!!
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 14:45

За крок до перевороту думок©

  Serg-ik написав:какашку из себя выдави и со своей торговли побольше выдави

Сержик, ти на стадії 2, чи 4? :)
5 стадій прийняття неминучого:
1. заперечення
2. гнів
3. торг
4. депресія
5. ухвалення
  Serg-ik написав:за кордон
Призадумался

Так, Сержик, так... - варіантів не густо/а чим раз, тим менше...
1) переселитись в гіршу локацію/умови
2) на малу батьківщину
3) в Польщу на полуницю))

п.с.
Та ущепніть мене хтось :D - а то я ще не лендлорд (тільки готуюсь стати ним через рік), а вже понабирався від проф-лендлордів зухвалості/холоднокровності/егоїзму і інших, притаманних лендлордам рис характеру :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 17 сер, 2021 15:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 14:49

  Успіх написав:Та ущепніть мене хтось :D - а то я ще не лендлорд (тільки готуюсь стати ним через рік), а вже понабирався від проф-лендлордів зухвалості/холоднокровності/егоїзму і інших, притаманних лендлордам рис характеру :mrgreen:
Вошел в образ, стал хозяином жизни! Положение как никак обязывает. Может помнишь об эксперементе, когда одним студентам дали роль заключенных, а другим - надзирателя? Вторые долго не могли выйти из образа )))
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 14:55

  vladimir07 написав:
  hxbbgaf написав:
  vladimir07 написав:Цены на Оболони уже конские. Типичная панель 33 м2 за 60куе.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prirech ... bserved_ad


Та ну, это гонево. Такое впечатление, что опять загадили все сайты спамом с завышенными ценами. Вот, к примеру, кто-то умудрился выставить гостинку, кторая стоит тыщ 30, ну, 35 от силы, за 50.
https://mesto.ua/sale/kievskaya-oblast/ ... =381193448


В том местности может и не гонево, т.к. возле метро Минская/Героев других альтернатив особо нет. А вообще рост цен всегда приводит к увеличению вариантов с гоневом.

Минская? Там к Петровке или Дорогожичам в 2 раза ближе. Та не, нереально, особено с учетом, что там не 34/16, а реально в таких домах есть только 29/14.
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 14:58

  Успіх написав:Та ущепніть мене хтось :D - а то я ще не лендлорд (тільки готуюсь стати ним через рік), а вже понабирався від проф-лендлордів зухвалості/холоднокровності/егоїзму і інших, притаманних лендлордам рис характеру :mrgreen:

Долярчик, все гаразд - це стандартна поведінка обмежених людей.
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 15:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  galadriel написав:Не нужно ему это. Кто хочет - берёт и делает. Кто не хочет - ищет отмазки.
Сложно принять тот факт, что есть люди, которые не хотят покупать в собственность то, что им не нравится?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 15:07

  trololo написав:
  rjkz написав:Жить в аренде сейчас имеет гораздо больше плюсов чем владеть своим.


забавно это слышать от раньте средней руки :mrgreen:


и тем не менее это так.
тем более, некоторые "рантье средней руки"...тоже могут жить в аренде.
не приходило такое в Вашу голову?
разное бывает
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 15:11

  kyk написав:
  Успіх написав:Та ущепніть мене хтось :D - а то я ще не лендлорд (тільки готуюсь стати ним через рік), а вже понабирався від проф-лендлордів зухвалості/холоднокровності/егоїзму і інших, притаманних лендлордам рис характеру :mrgreen:

Долярчик, все гаразд - це стандартна поведінка обмежених людей.

Аааааааа - як мені врятуватись від цього? :D
Мене просто затягує лендлордська трясовина! :mrgreen:
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