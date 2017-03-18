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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 сер, 2021 14:13
airmax78 написав:
У Вас сразу хотелки в 2 раза взлетят.
неправда. Приносите на сделку, перейдут из рук в руки, минуя мои
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Serg-ik
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Додано: Вів 17 сер, 2021 14:22
airmax78 написав: Чукча2 написав: Serg-ik написав:
Я уже здесь так много понарассказывал
Хотел бы дать Вам скромный совет, завязывайте уже...
Тут кроме призрения и плевков от лендлордов, ни чего не получите...
Только портить себе настроение)
Вот неправда. Неоднократно предлагали тут Сержу варианты "как себе". Без всякого подвоха и задней мысли.
Не нужно ему это. Кто хочет - берёт и делает. Кто не хочет - ищет отмазки.
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galadriel
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Додано: Вів 17 сер, 2021 14:26
Frant написав: Type1 написав: Frant написав:
Ви ж не станете інформувати орендодавця, якщо потечуть труби чи радіатори опалення? Головне, щоб вам під подушку не текло(((
Тому досвідчений орендодавець раз в місяць приходить і перевіряє, в якому стані труби і взагалі квартира.
І чим дорожча квартира, тим вищі обмеження на те, щоб робити з неї свинарник
Естественно я бы уведомил. Я же не крыса, жить как постоянно текущем подвале.
По боле мелким проблемам, как засоры труб - к лендлорду не обращался - решал за собственные средства у частных сантехников.
Труби засмітились, очевидно, вже за вашого проживання і за вашою безпосередньою участю. З яких радощів флетлорду робити за вас вашу роботу?Це ж орендна квартира, а не готель з обслугою.
очень многие люди это путают....
к слову, кому интересен ЖК Берег, 14 однокомнатных квартиры на этаже и 6 трешек...
не дом а готовый отель! 20 квартир на этаже 27 этажного дома!!!
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Додано: Вів 17 сер, 2021 14:45
Serg-ik написав:
какашку из себя выдави и со своей торговли побольше выдави
Сержик, ти на стадії 2, чи 4?
5 стадій прийняття неминучого:
1. заперечення
2. гнів
3. торг
4. депресія
5. ухвалення
Serg-ik написав:
за кордон
Призадумался
Так, Сержик, так... - варіантів не густо/а чим раз, тим менше...
1) переселитись в гіршу локацію/умови
2) на малу батьківщину
3) в Польщу на полуницю))
п.с.
Та ущепніть мене хтось
- а то я ще не лендлорд (тільки готуюсь стати ним через рік), а вже понабирався від проф-лендлордів зухвалості/холоднокровності/егоїзму і інших, притаманних лендлордам рис характеру
Востаннє редагувалось Успіх
в Вів 17 сер, 2021 15:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 14:49
Успіх написав:
Та ущепніть мене хтось
- а то я ще не лендлорд (тільки готуюсь стати ним через рік), а вже понабирався від проф-лендлордів зухвалості/холоднокровності/егоїзму і інших, притаманних лендлордам рис характеру
Вошел в образ, стал хозяином жизни! Положение как никак обязывает. Может помнишь об эксперементе, когда одним студентам дали роль заключенных, а другим - надзирателя? Вторые долго не могли выйти из образа )))
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Додано: Вів 17 сер, 2021 14:55
vladimir07 написав:
В том местности может и не гонево, т.к. возле метро Минская/Героев других альтернатив особо нет. А вообще рост цен всегда приводит к увеличению вариантов с гоневом.
Минская? Там к Петровке или Дорогожичам в 2 раза ближе. Та не, нереально, особено с учетом, что там не 34/16, а реально в таких домах есть только 29/14.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 14:58
Успіх написав:
Та ущепніть мене хтось
- а то я ще не лендлорд (тільки готуюсь стати ним через рік), а вже понабирався від проф-лендлордів зухвалості/холоднокровності/егоїзму і інших, притаманних лендлордам рис характеру
Долярчик, все гаразд - це стандартна поведінка обмежених людей.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 15:05
galadriel написав:
Не нужно ему это. Кто хочет - берёт и делает. Кто не хочет - ищет отмазки.
Сложно принять тот факт, что есть люди, которые не хотят покупать в собственность то, что им не нравится?
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Додано: Вів 17 сер, 2021 15:07
trololo написав: rjkz написав:
Жить в аренде сейчас имеет гораздо больше плюсов чем владеть своим.
забавно это слышать от раньте средней руки
и тем не менее это так.
тем более, некоторые "рантье средней руки"...тоже могут жить в аренде.
не приходило такое в Вашу голову?
разное бывает
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