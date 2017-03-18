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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 сер, 2021 15:11
Сержику.
Все, что вы говорите может и поможет продавить лендлорда, но если цены по рынку поднялись и он может пересдать как есть за 13, он не будет слушать. Если нет, то можете показать ему варианты, куда завтра переедете, а не рассказывать "кому же ты сдашь, будет стоять пустая".
Дорогой коммуналки 4 месяца в году. Во-вторых рынок формирует цены с учётом этого фактора.
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Vlad442
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Додано: Вів 17 сер, 2021 15:17
Frant написав: Type1 написав: Frant написав:
Ви ж не станете інформувати орендодавця, якщо потечуть труби чи радіатори опалення? Головне, щоб вам під подушку не текло(((
Тому досвідчений орендодавець раз в місяць приходить і перевіряє, в якому стані труби і взагалі квартира.
І чим дорожча квартира, тим вищі обмеження на те, щоб робити з неї свинарник
Естественно я бы уведомил. Я же не крыса, жить как постоянно текущем подвале.
По боле мелким проблемам, как засоры труб - к лендлорду не обращался - решал за собственные средства у частных сантехников.
Труби засмітились, очевидно, вже за вашого проживання і за вашою безпосередньою участю. З яких радощів флетлорду робити за вас вашу роботу?
Це ж орендна квартира, а не готель з обслугою.
Поэтому, очевидно, что я не дергал арендодателя и решал подобные проблемы самостоятельно. Мы же взрослые и ответственные люди, уважающие чужое время, имущество и деньги. Нужно ли в таком случае ежемесячно проверять радиаторы?
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Type1
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Додано: Вів 17 сер, 2021 15:18
Vlad442 написав:
Если нет, то можете показать ему варианты, куда завтра переедете, а не рассказывать "кому же ты сдашь, будет стоять пустая".
Если он будет считать, что он прав, а я с ним не буду согласен, я молча перееду без указания нового места жительства
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Serg-ik
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Додано: Вів 17 сер, 2021 15:19
Serg-ik написав: Успіх написав:
Сержик, а можете нам тут всім озвучити свій план "Б", якщо раптом(хоч ніхто вам такого не бажає) ваш лендлорд підвище цінник на 3К?
Ты невнимательно читал, я уже писал об этом. Если вдруг по конкретно моей квартире будет +3К, то я поясняю хозяевам, что помимо них меня хочет доить Киевтеплоэнерго, Киевэнерго и прочие коммунальщики. Это значит, что зимняя коммуналь будет 6К, а с учётом аренды за 13К бюджет составит 19К. Если они считают, что много желающих на такой бюджет в это квартиру-пожалуйста, могут пробовать, но не со мной.
только сначала надо будет сделать ремонт после потопов. А это простой и расходы.
Серж, это даже не Ваш лорд будет решать, а рынок.
Лорд только озвучит Вам, если рынок (в гривне) выростет и он решит следовать за ним. Тогда он сдаст. А если он Вам попробует поднять, а рынок не будет соответствовать его хотелкам - тогда не сдаст.
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rjkz
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Додано: Вів 17 сер, 2021 15:20
vitaliian написав:Другими словами у Сержа поле для манёвра на 100 порядков больше
. Это не означает наличие каких либо гарантий или возможности давления на арендодателя. Они оба что арендатор что арендодатель нуждаются друг в друге, поэтому логичнее искать компромисс до последнего.
Ты когда-нибудь, хоть раз, всем офисом переезжал, не говоря уже о Сержике с семьёй ?
На 100 порядков - сказочник
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pesikot
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Додано: Вів 17 сер, 2021 15:20
Serg-ik написав: Natt написав:
Serg-ik, зря Вы надеетесь, что арендодатель всегда будет считать, мол, ему выгоднее сдавать Вам за 10к, чем сделать косметику и заменить трубы, подняв после этого аренду на 50%.
Еще раз повторю:
За счёт только косметического ремонта в этой квартире не получится достигнуть поднятия цены с 10 до 15. придется серьёзно потратится.
Да заберут ее за десятку на второй день экспозиции. Если это не бабушатник, то даже с подобным уставшим ремонтом она ниже рынка.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 15:23
Type1 написав:
Мы же взрослые и ответственные люди, уважающие чужое время, имущество и деньги. Нужно ли в таком случае ежемесячно проверять радиаторы?
Однозначно надо.
Вдруг ты детские рукавички на них положил сушится, и радиаторы от этого ржавеют или окрашиваются в цвет рукавичек.
Или твои дети становятся ногами на трубы батарей, выглядывая в окно ( в домах с вертикальной разводкой отопления), от чего трубы лопаются пополам.
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Serg-ik
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Додано: Вів 17 сер, 2021 15:24
Type1 написав:
Да заберут ее за десятку на второй день экспозиции.
за 10 я в ней и далее буду жить. А за 13 или 15-нет
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Serg-ik
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Додано: Вів 17 сер, 2021 15:32
Serg-ik написав: Type1 написав:
Да заберут ее за десятку на второй день экспозиции.
за 10 я в ней и далее буду жить. А за 13 или 15-нет
Если честно - штуку может накинуть и вряд ли Вы куда-то денетесь. Скажет - "олия подорожала жить невмоготу" И взвешивая за и против, скорее всего придете к тому, что согласиться платить на косарь больше лучше, чем переезжать в двушку.
Хотя, если он Вам не повышал раньше, то может и не будет)
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Додано: Вів 17 сер, 2021 15:32
Serg-ik написав: Natt написав:
Угу. Арендатор, потратив до штуки баксов, за неделю натянет потолки, переклеит обои и выставит за 15к. Небольшой простой и расходы стоят +60к в год на аренде?
Вы квартиру не видели, но точно знаете, что штуки баксов хватит, чтобы из 10 сделать 15. Представляете какие они дураки? Пять лет назад, до моего вселения, могли это сделать, но не сделали...
5 лет назад были причины, почему ситуация была хуже чем сейчас.
Лето 2015 - самая долгая экспозиция у меня.
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