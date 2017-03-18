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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 17 сер, 2021 15:38
Так в чем дело?
Дайте своему эксплуататору по рогам.
Съезжайте.
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rjkz
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Додано: Вів 17 сер, 2021 15:40
airmax78 написав: Чукча2 написав: Serg-ik написав:
Я уже здесь так много понарассказывал
Хотел бы дать Вам скромный совет, завязывайте уже...
Тут кроме призрения и плевков от лендлордов, ни чего не получите...
Только портить себе настроение)
Вот неправда. Неоднократно предлагали тут Сержу варианты "как себе". Без всякого подвоха и задней мысли.
"Как себе" - под размер котлеты Сержика, учитывалось, что еще нужна одна котлетка для доведения квартиры до состояния "дети в этом могут жить и жена не будет сильно психовать"?
Потому что купить голые стены, делать ремонт и продолжать снимать квартиру могут, как тут пишут, не только лишь все
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Type1
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Додано: Вів 17 сер, 2021 15:49
rjkz
Вы не поняли. Мне не повысили. Просто есть масса доброжелателей, которые говорят, что мне повысят до 13, а то и вовсе 15 выставят, сделав ремонт.
А я им в ответ эти варианты привел с аргументом, что до такого состояния и цены надо много тратить, на что мой лорд не готов
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Serg-ik
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Додано: Вів 17 сер, 2021 16:11
Serg-ik написав: Natt написав:
Serg-ik, зря Вы надеетесь, что арендодатель всегда будет считать, мол, ему выгоднее сдавать Вам за 10к, чем сделать косметику и заменить трубы, подняв после этого аренду на 50%.
Еще раз повторю:
За счёт только косметического ремонта в этой квартире не получится достигнуть поднятия цены с 10 до 15. придется серьёзно потратится.
Ваши предположения могут иметь основания, только если лорд:
1. Живет только на доход от аренды и не имеет других источников.
2. Только этой квартиры.
3. Не имеет сбережений.
4. Не имеет у кого занять.
В противном случае натянет потолок, кинет ламинат и решит вопрос с трубами.
За месяц может управится даже если не очень в этом шарит.
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rjkz
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Додано: Вів 17 сер, 2021 16:14
rjkz написав: Serg-ik написав: Natt написав:
Serg-ik, зря Вы надеетесь, что арендодатель всегда будет считать, мол, ему выгоднее сдавать Вам за 10к, чем сделать косметику и заменить трубы, подняв после этого аренду на 50%.
Еще раз повторю:
За счёт только косметического ремонта в этой квартире не получится достигнуть поднятия цены с 10 до 15. придется серьёзно потратится.
Ваши предположения могут иметь основания, только если лорд:
1. Живет только на доход от аренды и не имеет других источников.
2. Только этой квартиры.
3. Не имеет сбережений.
4. Не имеет у кого занять.
В противном случае натянет потолок, кинет ламинат и решит вопрос с трубами.
За месяц может управится даже если не очень в этом шарит.
Та чого буде дуже мучитись лендлорд Сержика?
Виставить на продаж разом з орендарем(Сержиком) - а з новим власником квартири - вже як повезе
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Додано: Вів 17 сер, 2021 16:15
rjkz написав:
Ваши предположения могут иметь основания, только если лорд:
лорд достраивал/ремонтировал дачу
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Serg-ik
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Додано: Вів 17 сер, 2021 16:22
Serg-ik написав: galadriel написав:
Не нужно ему это. Кто хочет - берёт и делает. Кто не хочет - ищет отмазки.
Сложно принять тот факт, что есть люди, которые не хотят покупать в собственность то, что им не нравится?
лично мне сложно принять факт что семья с 2мя детьми сознательно живет в таких условиях аренды как вы описали
вам так нравится?)
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Прохожий
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Додано: Вів 17 сер, 2021 16:38
пообщался немного с одним из топчиков элио - говорит все один в один как сиквенс, прям слово в слово и про дичайший спрос, и про цены на материалы и комплектующие, в т ч блюм - реально дефицит, грит
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kingkongovets
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Додано: Вів 17 сер, 2021 16:43
Прохожий написав: Serg-ik написав: galadriel написав:
Не нужно ему это. Кто хочет - берёт и делает. Кто не хочет - ищет отмазки.
Сложно принять тот факт, что есть люди, которые не хотят покупать в собственность то, что им не нравится?
лично мне сложно принять факт что семья с 2мя детьми сознательно живет в таких условиях аренды как вы описали
вам так нравится?)
Вам сложно принять тот факт, что не у всех получается арендовать и откладывать одновременно?
Сложно принять, что нет родственников, которые десяточку подкинут, чтоб купить вскладчину?
Можете принять тот факт, что не только я с 2 детьми живу в аренде?
Лучше овнецо, но своё, с ежедневными мучениями в транспорте дом-работа -дом, чем арендное в нормальном месте?
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Serg-ik
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Додано: Вів 17 сер, 2021 16:46
kingkongovets написав:
пообщался немного с одним из топчиков элио - говорит все один в один как сиквенс, прям слово в слово и про дичайший спрос, и про цены на материалы и комплектующие, в т ч блюм - реально дефицит, грит
Я так полагаю, что спрос от новосёлов после всплеска строительства 2015-2019 плюс обновление кухонь, которые были установлены в 2007-2009, при прошлом всплеске
дичайший спрос -это сколько тысяч кухонь в месяц?
Заводы отказываются делать фурнитуру? Или она с микрочипами, по которым дефицит?
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Serg-ik
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