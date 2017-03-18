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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8344834583468347

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 65
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
14%
9
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 15:38

  Serg-ik написав:
  Natt написав:
  Serg-ik написав:На 19К можно будет поискать двушку за 15 и комуналью за 4К в гораздо лучшем состоянии. Или нет таких?

Так Вы писали, что не вывозите такие цифры. И как же по комнате для каждого ребенка?

Конечно, не вытягиваю. Я это писал для сравнения, что новому арендатору, который по мнению Кинга захочет жить в этой квартире с бюджетом в 19К предстоит выбор:
трёшка за 13К+6 коммуналь
двушка за 15 к +4 коммуналь.
Вот эти квартиры однозначно лучше моей, достаточно посмотреть только одну страницу ОЛХ
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prostor ... c;promoted

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zhk-ale ... c;promoted

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zatishn ... c;promoted


Так в чем дело?
Дайте своему эксплуататору по рогам.
Съезжайте.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 15:40

  airmax78 написав:
  Чукча2 написав:
  Serg-ik написав:Я уже здесь так много понарассказывал


Хотел бы дать Вам скромный совет, завязывайте уже...
Тут кроме призрения и плевков от лендлордов, ни чего не получите...
Только портить себе настроение)

Вот неправда. Неоднократно предлагали тут Сержу варианты "как себе". Без всякого подвоха и задней мысли.

"Как себе" - под размер котлеты Сержика, учитывалось, что еще нужна одна котлетка для доведения квартиры до состояния "дети в этом могут жить и жена не будет сильно психовать"?
Потому что купить голые стены, делать ремонт и продолжать снимать квартиру могут, как тут пишут, не только лишь все
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 15:49

rjkz
Вы не поняли. Мне не повысили. Просто есть масса доброжелателей, которые говорят, что мне повысят до 13, а то и вовсе 15 выставят, сделав ремонт.
А я им в ответ эти варианты привел с аргументом, что до такого состояния и цены надо много тратить, на что мой лорд не готов
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 16:11

  Serg-ik написав:
  Natt написав:Serg-ik, зря Вы надеетесь, что арендодатель всегда будет считать, мол, ему выгоднее сдавать Вам за 10к, чем сделать косметику и заменить трубы, подняв после этого аренду на 50%.

Еще раз повторю:
За счёт только косметического ремонта в этой квартире не получится достигнуть поднятия цены с 10 до 15. придется серьёзно потратится.


Ваши предположения могут иметь основания, только если лорд:
1. Живет только на доход от аренды и не имеет других источников.
2. Только этой квартиры.
3. Не имеет сбережений.
4. Не имеет у кого занять.
В противном случае натянет потолок, кинет ламинат и решит вопрос с трубами.
За месяц может управится даже если не очень в этом шарит.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 16:14

  rjkz написав:
  Serg-ik написав:
  Natt написав:Serg-ik, зря Вы надеетесь, что арендодатель всегда будет считать, мол, ему выгоднее сдавать Вам за 10к, чем сделать косметику и заменить трубы, подняв после этого аренду на 50%.

Еще раз повторю:
За счёт только косметического ремонта в этой квартире не получится достигнуть поднятия цены с 10 до 15. придется серьёзно потратится.


Ваши предположения могут иметь основания, только если лорд:
1. Живет только на доход от аренды и не имеет других источников.
2. Только этой квартиры.
3. Не имеет сбережений.
4. Не имеет у кого занять.
В противном случае натянет потолок, кинет ламинат и решит вопрос с трубами.
За месяц может управится даже если не очень в этом шарит.

Та чого буде дуже мучитись лендлорд Сержика?
Виставить на продаж разом з орендарем(Сержиком) - а з новим власником квартири - вже як повезе :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 16:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Ваши предположения могут иметь основания, только если лорд:

лорд достраивал/ремонтировал дачу :-)
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 16:22

  Serg-ik написав:
  galadriel написав:Не нужно ему это. Кто хочет - берёт и делает. Кто не хочет - ищет отмазки.
Сложно принять тот факт, что есть люди, которые не хотят покупать в собственность то, что им не нравится?

лично мне сложно принять факт что семья с 2мя детьми сознательно живет в таких условиях аренды как вы описали
вам так нравится?)
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 16:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

пообщался немного с одним из топчиков элио - говорит все один в один как сиквенс, прям слово в слово и про дичайший спрос, и про цены на материалы и комплектующие, в т ч блюм - реально дефицит, грит
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 16:43

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:
  galadriel написав:Не нужно ему это. Кто хочет - берёт и делает. Кто не хочет - ищет отмазки.
Сложно принять тот факт, что есть люди, которые не хотят покупать в собственность то, что им не нравится?

лично мне сложно принять факт что семья с 2мя детьми сознательно живет в таких условиях аренды как вы описали
вам так нравится?)

Вам сложно принять тот факт, что не у всех получается арендовать и откладывать одновременно?
Сложно принять, что нет родственников, которые десяточку подкинут, чтоб купить вскладчину?
Можете принять тот факт, что не только я с 2 детьми живу в аренде?
Лучше овнецо, но своё, с ежедневными мучениями в транспорте дом-работа -дом, чем арендное в нормальном месте?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 16:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:пообщался немного с одним из топчиков элио - говорит все один в один как сиквенс, прям слово в слово и про дичайший спрос, и про цены на материалы и комплектующие, в т ч блюм - реально дефицит, грит

Я так полагаю, что спрос от новосёлов после всплеска строительства 2015-2019 плюс обновление кухонь, которые были установлены в 2007-2009, при прошлом всплеске

дичайший спрос -это сколько тысяч кухонь в месяц?
Заводы отказываются делать фурнитуру? Или она с микрочипами, по которым дефицит?
Serg-ik
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