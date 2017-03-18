Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:пообщался немного с одним из топчиков элио - говорит все один в один как сиквенс, прям слово в слово и про дичайший спрос, и про цены на материалы и комплектующие, в т ч блюм - реально дефицит, грит
Я так полагаю, что спрос от новосёлов после всплеска строительства 2015-2019 плюс обновление кухонь, которые были установлены в 2007-2009, при прошлом всплеске
дичайший спрос -это сколько тысяч кухонь в месяц? Заводы отказываются делать фурнитуру? Или она с микрочипами, по которым дефицит?
сержик, нафига вам чужие проблемы, вам больше думать не о чем?)
Успіх написав:можливо, навіть поклав би дешеву/акційну плитку!
Жлоб
А ні, то б поверх старої плитки(вона там напевно вже страшно виглядає) - вдарив би пластикову вагонку з гарним малюнком
мегажлоб
і таки б витиснув з "нового" наступного Сержика 15К або, виставив на продаж (швидше за все)
какашку из себя выдави и со своей торговли побольше выдави, чтоб продавцам повысить з/п исходя из нового уровня минималки с 01/07/2021, а уж потом будешь выдавливать с арендатора Учти, что арендаторов уже так выдавливают, что выдавили за кордон Призадумался: у меня 2 знакомых в Чехии работают, 2-в Польше У всех есть свое жильё в Украине. Точнее у 1-своё, у 3-почти свое: супруга или родителей. До выезда на заработки ничего не арендовали в Украине
Серж, я тут наверное один из немногих, которые НЕ дают рекомендацию покупать. Вы сидите на этом форуме туеву хучу времени. Ладно, Вы не можете найти более оплачиваемую работу - верю, сейчас у многих с этим проблемы. Почему Вы не используете это время для того, чтобы найти способ дополнительного заработка (что угодно от купи-продай до какой-то подработки)? Почему не последуете примеру своих знакомых и не попробуете поехать на заработки в Европу или еще куда? Иметь полтинник подушки безопасности конечно неплохо, но это не так уж много, чтобы разбазаривать так свое время жизни. Пенсии в Украине не будет ни у меня ни у Вас. В 45 лет Вы будете абсолютно не интересны работодателям. В 50 сможете работать только сами на себя. В 60 Вы станете "пассивом". 50 куе до конца жизни не хватит. Но часть этого хватит чтобы попытаться изменить ситуацию.
Type1 написав:Поэтому, очевидно, что я не дергал арендодателя и решал подобные проблемы самостоятельно. Мы же взрослые и ответственные люди, уважающие чужое время, имущество и деньги. Нужно ли в таком случае ежемесячно проверять радиаторы?
Я против такого подхода, что и озвучиваю арендаторам. Что-то сломалось, чинить только по согласованию со мной. Зачастую моими мастерами. Арендаторы не разбираются, как правило. Рукожопы с олха могут больше испортить, чем починить.
"Більше половини (50,3%) великого бізнесу за обсягом доходів концентруються у Києві. Ще 29% доходів генерують 27% великих підприємств з ТОП 1000, що розташовані в промислових центрах: Дніпропетровській, Київській, Донецькій, Одеській та Харківській областях." https://lb.ua/economics/2021/08/17/4918 ... raini.html
Зачем нужен контроль? Чтобы выявить поломки. Зачастую на их устранение нужно время. Если мне скажут в день съезда, то мне нужно будет неделя-две чтобы привести квартиру в порядок. Простой плюс моё время. Я не нанимался после каждого арендатора ремонты делать. Поэтому прошу увеличить залог на сумму ремонта и привести все в порядок в ближайшее время.
Ещё кошки, если договор без домашних животных, и субаренда, пересдача посуточно.
kingkongovets написав:пообщался немного с одним из топчиков элио - говорит все один в один как сиквенс, прям слово в слово и про дичайший спрос, и про цены на материалы и комплектующие, в т ч блюм - реально дефицит, грит
Я так полагаю, что спрос от новосёлов после всплеска строительства 2015-2019 плюс обновление кухонь, которые были установлены в 2007-2009, при прошлом всплеске
дичайший спрос -это сколько тысяч кухонь в месяц? Заводы отказываются делать фурнитуру? Или она с микрочипами, по которым дефицит?
сержик, нафига вам чужие проблемы, вам больше думать не о чем?)
пишут люди, которые зачем то обсуждают личную жизнь человека, которого никогда не видели... а заодно пытаются поставить себя повыше, поуспешнее.
зы цены на квартиры в диапазоне цен 35-50 000 растут, в диапазоне 150-200 000 что попало для реального покупателя падают...
Vlad442 написав:Зачем нужен контроль? Чтобы выявить поломки. Зачастую на их устранение нужно время. Если мне скажут в день съезда, то мне нужно будет неделя-две чтобы привести квартиру в порядок. Простой плюс моё время. Я не нанимался после каждого арендатора ремонты делать. Поэтому прошу увеличить залог на сумму ремонта и привести все в порядок в ближайшее время.
Ещё кошки, если договор без домашних животных, и субаренда, пересдача посуточно.
лендлорд сержика - реальный чистильщик обуви я это понял когда сержик рассказал о долгах по коммуналке только лох может допустить по ней долги и отдать процесс их оплаты в руки арендатора вот сержик и акуевает в а атаке «но так будет не всегда» (с)
vitaliian написав: Другими словами у Сержа поле для манёвра на 100 порядков больше. Это не означает наличие каких либо гарантий или возможности давления на арендодателя. Они оба что арендатор что арендодатель нуждаются друг в друге, поэтому логичнее искать компромисс до последнего.
Ты когда-нибудь, хоть раз, всем офисом переезжал, не говоря уже о Сержике с семьёй ? На 100 порядков - сказочник
Сотни миллионов людей по всему миру переезжают постоянно. В чем проблема?
Из квартиры в квартиру из офиса в офис из города в город из страны в страну. Легче на подъем тем кто в ренте, чем тем кто живет в своем.