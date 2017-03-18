Додано: Вів 17 сер, 2021 16:56

Serg-ik написав: Успіх написав: можливо, навіть поклав би дешеву/акційну плитку! можливо, навіть поклав би дешеву/акційну плитку!

Жлоб

А ні, то б поверх старої плитки(вона там напевно вже страшно виглядає) - вдарив би пластикову вагонку з гарним малюнком

мегажлоб

або, виставив на продаж (швидше за все) і таки б витиснув з "нового" наступного Сержика 15Кабо, виставив на продаж (швидше за все)

какашку из себя выдави и со своей торговли побольше выдави, чтоб продавцам повысить з/п исходя из нового уровня минималки с 01/07/2021, а уж потом будешь выдавливать с арендатора

Учти, что арендаторов уже так выдавливают, что выдавили за кордон

Призадумался:

у меня 2 знакомых в Чехии работают, 2-в Польше

У всех есть свое жильё в Украине. Точнее у 1-своё, у 3-почти свое: супруга или родителей. До выезда на заработки ничего не арендовали в Украине Жлобмегажлобкакашку из себя выдави и со своей торговли побольше выдави, чтоб продавцам повысить з/п исходя из нового уровня минималки с 01/07/2021, а уж потом будешь выдавливать с арендатораУчти, что арендаторов уже так выдавливают, что выдавили за кордонПризадумался:у меня 2 знакомых в Чехии работают, 2-в ПольшеУ всех есть свое жильё в Украине. Точнее у 1-своё, у 3-почти свое: супруга или родителей. До выезда на заработки ничего не арендовали в Украине

Серж, я тут наверное один из немногих, которые НЕ дают рекомендацию покупать.Вы сидите на этом форуме туеву хучу времени.Ладно, Вы не можете найти более оплачиваемую работу - верю, сейчас у многих с этим проблемы.Почему Вы не используете это время для того, чтобы найти способ дополнительного заработка (что угодно от купи-продай до какой-то подработки)?Почему не последуете примеру своих знакомых и не попробуете поехать на заработки в Европу или еще куда?Иметь полтинник подушки безопасности конечно неплохо, но это не так уж много, чтобы разбазаривать так свое время жизни.Пенсии в Украине не будет ни у меня ни у Вас.В 45 лет Вы будете абсолютно не интересны работодателям. В 50 сможете работать только сами на себя.В 60 Вы станете "пассивом".50 куе до конца жизни не хватит. Но часть этого хватит чтобы попытаться изменить ситуацию.