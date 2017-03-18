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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8346834783488349>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 65
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
14%
9
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 16:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:пообщался немного с одним из топчиков элио - говорит все один в один как сиквенс, прям слово в слово и про дичайший спрос, и про цены на материалы и комплектующие, в т ч блюм - реально дефицит, грит

Я так полагаю, что спрос от новосёлов после всплеска строительства 2015-2019 плюс обновление кухонь, которые были установлены в 2007-2009, при прошлом всплеске

дичайший спрос -это сколько тысяч кухонь в месяц?
Заводы отказываются делать фурнитуру? Или она с микрочипами, по которым дефицит?
сержик, нафига вам чужие проблемы, вам больше думать не о чем?)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 16:54

kingkongovets
тьма-это тысяча.
дичайший-это...?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 16:56

  Serg-ik написав:
  Успіх написав:можливо, навіть поклав би дешеву/акційну плитку!

Жлоб
А ні, то б поверх старої плитки(вона там напевно вже страшно виглядає) - вдарив би пластикову вагонку з гарним малюнком :mrgreen:

мегажлоб
і таки б витиснув з "нового" наступного Сержика 15К :mrgreen: або, виставив на продаж (швидше за все)

какашку из себя выдави и со своей торговли побольше выдави, чтоб продавцам повысить з/п исходя из нового уровня минималки с 01/07/2021, а уж потом будешь выдавливать с арендатора
Учти, что арендаторов уже так выдавливают, что выдавили за кордон
Призадумался:
у меня 2 знакомых в Чехии работают, 2-в Польше
У всех есть свое жильё в Украине. Точнее у 1-своё, у 3-почти свое: супруга или родителей. До выезда на заработки ничего не арендовали в Украине


Серж, я тут наверное один из немногих, которые НЕ дают рекомендацию покупать.
Вы сидите на этом форуме туеву хучу времени.
Ладно, Вы не можете найти более оплачиваемую работу - верю, сейчас у многих с этим проблемы.
Почему Вы не используете это время для того, чтобы найти способ дополнительного заработка (что угодно от купи-продай до какой-то подработки)?
Почему не последуете примеру своих знакомых и не попробуете поехать на заработки в Европу или еще куда?
Иметь полтинник подушки безопасности конечно неплохо, но это не так уж много, чтобы разбазаривать так свое время жизни.
Пенсии в Украине не будет ни у меня ни у Вас.
В 45 лет Вы будете абсолютно не интересны работодателям. В 50 сможете работать только сами на себя.
В 60 Вы станете "пассивом".
50 куе до конца жизни не хватит. Но часть этого хватит чтобы попытаться изменить ситуацию.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 17:03

  Type1 написав:Поэтому, очевидно, что я не дергал арендодателя и решал подобные проблемы самостоятельно. Мы же взрослые и ответственные люди, уважающие чужое время, имущество и деньги. Нужно ли в таком случае ежемесячно проверять радиаторы? :mrgreen:

Я против такого подхода, что и озвучиваю арендаторам. Что-то сломалось, чинить только по согласованию со мной. Зачастую моими мастерами. Арендаторы не разбираются, как правило. Рукожопы с олха могут больше испортить, чем починить.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 17:06

"Більше половини (50,3%) великого бізнесу за обсягом доходів концентруються у Києві. Ще 29% доходів генерують 27% великих підприємств з ТОП 1000, що розташовані в промислових центрах: Дніпропетровській, Київській, Донецькій, Одеській та Харківській областях."
https://lb.ua/economics/2021/08/17/4918 ... raini.html

буитдешеветь)
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 17:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зачем нужен контроль? Чтобы выявить поломки. Зачастую на их устранение нужно время. Если мне скажут в день съезда, то мне нужно будет неделя-две чтобы привести квартиру в порядок. Простой плюс моё время. Я не нанимался после каждого арендатора ремонты делать. Поэтому прошу увеличить залог на сумму ремонта и привести все в порядок в ближайшее время.

Ещё кошки, если договор без домашних животных, и субаренда, пересдача посуточно.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 17:11

  kingkongovets написав:
Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:пообщался немного с одним из топчиков элио - говорит все один в один как сиквенс, прям слово в слово и про дичайший спрос, и про цены на материалы и комплектующие, в т ч блюм - реально дефицит, грит

Я так полагаю, что спрос от новосёлов после всплеска строительства 2015-2019 плюс обновление кухонь, которые были установлены в 2007-2009, при прошлом всплеске

дичайший спрос -это сколько тысяч кухонь в месяц?
Заводы отказываются делать фурнитуру? Или она с микрочипами, по которым дефицит?
сержик, нафига вам чужие проблемы, вам больше думать не о чем?)


пишут люди, которые зачем то обсуждают личную жизнь человека, которого никогда не видели... 8)
а заодно пытаются поставить себя повыше, поуспешнее.


зы цены на квартиры в диапазоне цен 35-50 000 растут, в диапазоне 150-200 000 что попало для реального покупателя падают...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 17:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:Зачем нужен контроль? Чтобы выявить поломки. Зачастую на их устранение нужно время. Если мне скажут в день съезда, то мне нужно будет неделя-две чтобы привести квартиру в порядок. Простой плюс моё время. Я не нанимался после каждого арендатора ремонты делать. Поэтому прошу увеличить залог на сумму ремонта и привести все в порядок в ближайшее время.

Ещё кошки, если договор без домашних животных, и субаренда, пересдача посуточно.
лендлорд сержика - реальный чистильщик обуви
я это понял когда сержик рассказал о долгах по коммуналке
только лох может допустить по ней долги и отдать процесс их оплаты в руки арендатора
вот сержик и акуевает в а атаке
«но так будет не всегда» (с)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 17:15

  pesikot написав:
  vitaliian написав:
Другими словами у Сержа поле для манёвра на 100 порядков больше. Это не означает наличие каких либо гарантий или возможности давления на арендодателя. Они оба что арендатор что арендодатель нуждаются друг в друге, поэтому логичнее искать компромисс до последнего.

Ты когда-нибудь, хоть раз, всем офисом переезжал, не говоря уже о Сержике с семьёй ?
На 100 порядков - сказочник :)


Сотни миллионов людей по всему миру переезжают постоянно.
В чем проблема?

Из квартиры в квартиру из офиса в офис из города в город из страны в страну.
Легче на подъем тем кто в ренте, чем тем кто живет в своем.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 17:19

вроде ж 30, а не 24?
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