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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8346834783488349

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 65
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
14%
9
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 17:19

  Serg-ik написав:rjkz
Вы не поняли. Мне не повысили. Просто есть масса доброжелателей, которые говорят, что мне повысят до 13, а то и вовсе 15 выставят, сделав ремонт.
А я им в ответ эти варианты привел с аргументом, что до такого состояния и цены надо много тратить, на что мой лорд не готов


так чего Вы паритесь? решайте проблемы по мере их поступления.
расслабтесь.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 17:19

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Slon_Nosov написав:пишут люди, которые зачем то обсуждают личную жизнь человека, которого никогда не видели... 8)
а заодно пытаются поставить себя повыше, поуспешнее.


при чем здесь личная жизнь?
сержик сам всех тут уже залюбил за много лет своим кейсом, к правдивости которого лично я отношусь с большим скепсисом
но шо я спросил не так?
я просто поделился инфой, мне нет никакого дела верит в нее сержик, или нет, так же считаю, шо у него вместо поиска подтверждений выложенной здесь инфы есть гораздо более насущные и актуальные вопросы, да он и сам об этом каждый день пишет
шо не так то?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 17:21

  Serg-ik написав:
  rjkz написав:Ваши предположения могут иметь основания, только если лорд:

лорд достраивал/ремонтировал дачу :-)


И к чему это?
Вы полагаете или достоверно знаете, что он остался без копейки?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 17:22

  rjkz написав:
  pesikot написав:
  vitaliian написав:
Другими словами у Сержа поле для манёвра на 100 порядков больше. Это не означает наличие каких либо гарантий или возможности давления на арендодателя. Они оба что арендатор что арендодатель нуждаются друг в друге, поэтому логичнее искать компромисс до последнего.

Ты когда-нибудь, хоть раз, всем офисом переезжал, не говоря уже о Сержике с семьёй ?
На 100 порядков - сказочник :)


Сотни миллионов людей по всему миру переезжают постоянно.
В чем проблема?

Из квартиры в квартиру из офиса в офис из города в город из страны в страну.
Легче на подъем тем кто в ренте, чем тем кто живет в своем.

Проблема в Сержике и vitaliian

vitaliian даёт советы космической глупости.
Сержик никак не может съехать в своё

А так, проблем - нет :)

Мне начинать развивать тему, что Сержик семейный с детьми и его переезд, всё равно, что пожар ?
И детей надо в другие школы определять

Или сам догадаешься ? :)

Поэтому, на 100 порядков преимуществ у Сержика, согласно vitaliian, - нет
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 17:31

  Vlad442 написав:
  Type1 написав:Поэтому, очевидно, что я не дергал арендодателя и решал подобные проблемы самостоятельно. Мы же взрослые и ответственные люди, уважающие чужое время, имущество и деньги. Нужно ли в таком случае ежемесячно проверять радиаторы? :mrgreen:

Я против такого подхода, что и озвучиваю арендаторам. Что-то сломалось, чинить только по согласованию со мной. Зачастую моими мастерами. Арендаторы не разбираются, как правило. Рукожопы с олха могут больше испортить, чем починить.

Если Вы готовы предоставить быстрое решение проблемы - арендатор не будет против. А не вот это «я вызвал сантехника с ЖЭКа будьте во вторник с 9 до 18…»
Type1
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 17:41

  pesikot написав:
  rjkz написав:
  pesikot написав:Ты когда-нибудь, хоть раз, всем офисом переезжал, не говоря уже о Сержике с семьёй ?
На 100 порядков - сказочник :)


Сотни миллионов людей по всему миру переезжают постоянно.
В чем проблема?

Из квартиры в квартиру из офиса в офис из города в город из страны в страну.
Легче на подъем тем кто в ренте, чем тем кто живет в своем.

Проблема в Сержике и vitaliian

vitaliian даёт советы космической глупости.
Сержик никак не может съехать в своё

А так, проблем - нет :)

Мне начинать развивать тему, что Сержик семейный с детьми и его переезд, всё равно, что пожар ?
И детей надо в другие школы определять

Или сам догадаешься ? :)

Поэтому, на 100 порядков преимуществ у Сержика, согласно vitaliian, - нет


К Сержа есть потенциал менять свою, есть необходимость и есть на что это делать.
Есть люди с детьми и школами, которые не имеют "катлеты" чтобы что-то сделать.
В один из дней 98 года у меня осталось 5 (пять) баксов кэша. Я их потратил на то, чтобы встретиться с человеком, через которого получил работу на 80 баксов в месяц и через полгода уже зарабатывал от 400 до 1500 баксов в месяц, что для того времени было очень неплохо.
У Сержа есть больше чем 5 баксов, но или нет идеи или желания выйти из зоны комфорта.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 17:47

  Vlad442 написав:
  Type1 написав:Поэтому, очевидно, что я не дергал арендодателя и решал подобные проблемы самостоятельно. Мы же взрослые и ответственные люди, уважающие чужое время, имущество и деньги. Нужно ли в таком случае ежемесячно проверять радиаторы? :mrgreen:

Я против такого подхода, что и озвучиваю арендаторам. Что-то сломалось, чинить только по согласованию со мной. Зачастую моими мастерами. Арендаторы не разбираются, как правило. Рукожопы с олха могут больше испортить, чем починить.

все правильно. Я только такой подход и встречал. И считаю его базово оптимальным. Арендаторы не только не разбираются, но и им все пох и они не будут отвечать, если после их ремонта сантехника протечет. Кроме того, в договорах аренды арендаторам запрещено делать ремонт и обратное: что-то чинить не есть обязаности арендатора.
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