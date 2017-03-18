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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 сер, 2021 17:19
Serg-ik написав:rjkz
Вы не поняли. Мне не повысили. Просто есть масса доброжелателей, которые говорят, что мне повысят до 13, а то и вовсе 15 выставят, сделав ремонт.
А я им в ответ эти варианты привел с аргументом, что до такого состояния и цены надо много тратить, на что мой лорд не готов
так чего Вы паритесь? решайте проблемы по мере их поступления.
расслабтесь.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 17:19
Slon_Nosov написав:
пишут люди, которые зачем то обсуждают личную жизнь человека, которого никогда не видели...
а заодно пытаются поставить себя повыше, поуспешнее.
при чем здесь личная жизнь?
сержик сам всех тут уже залюбил за много лет своим кейсом, к правдивости которого лично я отношусь с большим скепсисом
но шо я спросил не так?
я просто поделился инфой, мне нет никакого дела верит в нее сержик, или нет, так же считаю, шо у него вместо поиска подтверждений выложенной здесь инфы есть гораздо более насущные и актуальные вопросы, да он и сам об этом каждый день пишет
шо не так то?
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Додано: Вів 17 сер, 2021 17:21
Serg-ik написав: rjkz написав:
Ваши предположения могут иметь основания, только если лорд:
лорд достраивал/ремонтировал дачу
И к чему это?
Вы полагаете или достоверно знаете, что он остался без копейки?
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Додано: Вів 17 сер, 2021 17:22
rjkz написав: pesikot написав: vitaliian написав:Другими словами у Сержа поле для манёвра на 100 порядков больше
. Это не означает наличие каких либо гарантий или возможности давления на арендодателя. Они оба что арендатор что арендодатель нуждаются друг в друге, поэтому логичнее искать компромисс до последнего.
Ты когда-нибудь, хоть раз, всем офисом переезжал, не говоря уже о Сержике с семьёй ?
На 100 порядков - сказочник
Сотни миллионов людей по всему миру переезжают постоянно.
В чем проблема?
Из квартиры в квартиру из офиса в офис из города в город из страны в страну.
Легче на подъем тем кто в ренте, чем тем кто живет в своем.
Проблема в Сержике и vitaliianvitaliian
даёт советы космической глупости.
Сержик никак не может съехать в своё
А так, проблем - нет
Мне начинать развивать тему, что Сержик семейный с детьми и его переезд, всё равно, что пожар ?
И детей надо в другие школы определять
Или сам догадаешься ?
Поэтому, на 100 порядков преимуществ у Сержика, согласно vitaliian
, - нет
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Додано: Вів 17 сер, 2021 17:41
pesikot написав: rjkz написав: pesikot написав:
Ты когда-нибудь, хоть раз, всем офисом переезжал, не говоря уже о Сержике с семьёй ?
На 100 порядков - сказочник
Сотни миллионов людей по всему миру переезжают постоянно.
В чем проблема?
Из квартиры в квартиру из офиса в офис из города в город из страны в страну.
Легче на подъем тем кто в ренте, чем тем кто живет в своем.
Проблема в Сержике и vitaliianvitaliian
даёт советы космической глупости.
Сержик никак не может съехать в своё
А так, проблем - нет
Мне начинать развивать тему, что Сержик семейный с детьми и его переезд, всё равно, что пожар ?
И детей надо в другие школы определять
Или сам догадаешься ?
Поэтому, на 100 порядков преимуществ у Сержика, согласно vitaliian
, - нет
К Сержа есть потенциал менять свою, есть необходимость и есть на что это делать.
Есть люди с детьми и школами, которые не имеют "катлеты" чтобы что-то сделать.
В один из дней 98 года у меня осталось 5 (пять) баксов кэша. Я их потратил на то, чтобы встретиться с человеком, через которого получил работу на 80 баксов в месяц и через полгода уже зарабатывал от 400 до 1500 баксов в месяц, что для того времени было очень неплохо.
У Сержа есть больше чем 5 баксов, но или нет идеи или желания выйти из зоны комфорта.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 17:47
Vlad442 написав: Type1 написав:
Поэтому, очевидно, что я не дергал арендодателя и решал подобные проблемы самостоятельно. Мы же взрослые и ответственные люди, уважающие чужое время, имущество и деньги. Нужно ли в таком случае ежемесячно проверять радиаторы?
Я против такого подхода, что и озвучиваю арендаторам. Что-то сломалось, чинить только по согласованию со мной. Зачастую моими мастерами. Арендаторы не разбираются, как правило. Рукожопы с олха могут больше испортить, чем починить.
все правильно. Я только такой подход и встречал. И считаю его базово оптимальным. Арендаторы не только не разбираются, но и им все пох и они не будут отвечать, если после их ремонта сантехника протечет. Кроме того, в договорах аренды арендаторам запрещено делать ремонт и обратное: что-то чинить не есть обязаности арендатора.
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