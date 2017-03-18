Додано: Вів 17 сер, 2021 17:41

pesikot написав: rjkz написав: pesikot написав: Ты когда-нибудь, хоть раз, всем офисом переезжал, не говоря уже о Сержике с семьёй ?

На 100 порядков - сказочник Ты когда-нибудь, хоть раз, всем офисом переезжал, не говоря уже о Сержике с семьёй ?На 100 порядков - сказочник



Сотни миллионов людей по всему миру переезжают постоянно.

В чем проблема?



Из квартиры в квартиру из офиса в офис из города в город из страны в страну.

Легче на подъем тем кто в ренте, чем тем кто живет в своем. Сотни миллионов людей по всему миру переезжают постоянно.В чем проблема?Из квартиры в квартиру из офиса в офис из города в город из страны в страну.Легче на подъем тем кто в ренте, чем тем кто живет в своем.

Проблема в Сержике и vitaliian



vitaliian даёт советы космической глупости.

Сержик никак не может съехать в своё



А так, проблем - нет



Мне начинать развивать тему, что Сержик семейный с детьми и его переезд, всё равно, что пожар ?

И детей надо в другие школы определять



Или сам догадаешься ?



Поэтому, на 100 порядков преимуществ у Сержика, согласно vitaliian, - нет Проблема в Сержике идаёт советы космической глупости.Сержик никак не может съехать в своёА так, проблем - нетМне начинать развивать тему, что Сержик семейный с детьми и его переезд, всё равно, что пожар ?И детей надо в другие школы определятьИли сам догадаешься ?Поэтому, на 100 порядков преимуществ у Сержика, согласно, - нет

К Сержа есть потенциал менять свою, есть необходимость и есть на что это делать.Есть люди с детьми и школами, которые не имеют "катлеты" чтобы что-то сделать.В один из дней 98 года у меня осталось 5 (пять) баксов кэша. Я их потратил на то, чтобы встретиться с человеком, через которого получил работу на 80 баксов в месяц и через полгода уже зарабатывал от 400 до 1500 баксов в месяц, что для того времени было очень неплохо.У Сержа есть больше чем 5 баксов, но или нет идеи или желания выйти из зоны комфорта.