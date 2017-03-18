Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:rjkz Вы не поняли. Мне не повысили. Просто есть масса доброжелателей, которые говорят, что мне повысят до 13, а то и вовсе 15 выставят, сделав ремонт. А я им в ответ эти варианты привел с аргументом, что до такого состояния и цены надо много тратить, на что мой лорд не готов
так чего Вы паритесь? решайте проблемы по мере их поступления. расслабтесь.
Slon_Nosov написав:пишут люди, которые зачем то обсуждают личную жизнь человека, которого никогда не видели... а заодно пытаются поставить себя повыше, поуспешнее.
при чем здесь личная жизнь? сержик сам всех тут уже залюбил за много лет своим кейсом, к правдивости которого лично я отношусь с большим скепсисом но шо я спросил не так? я просто поделился инфой, мне нет никакого дела верит в нее сержик, или нет, так же считаю, шо у него вместо поиска подтверждений выложенной здесь инфы есть гораздо более насущные и актуальные вопросы, да он и сам об этом каждый день пишет шо не так то?
vitaliian написав: Другими словами у Сержа поле для манёвра на 100 порядков больше. Это не означает наличие каких либо гарантий или возможности давления на арендодателя. Они оба что арендатор что арендодатель нуждаются друг в друге, поэтому логичнее искать компромисс до последнего.
Ты когда-нибудь, хоть раз, всем офисом переезжал, не говоря уже о Сержике с семьёй ? На 100 порядков - сказочник
Сотни миллионов людей по всему миру переезжают постоянно. В чем проблема?
Из квартиры в квартиру из офиса в офис из города в город из страны в страну. Легче на подъем тем кто в ренте, чем тем кто живет в своем.
Проблема в Сержике и vitaliian
vitaliian даёт советы космической глупости. Сержик никак не может съехать в своё
А так, проблем - нет
Мне начинать развивать тему, что Сержик семейный с детьми и его переезд, всё равно, что пожар ? И детей надо в другие школы определять
Или сам догадаешься ?
Поэтому, на 100 порядков преимуществ у Сержика, согласно vitaliian, - нет
Type1 написав:Поэтому, очевидно, что я не дергал арендодателя и решал подобные проблемы самостоятельно. Мы же взрослые и ответственные люди, уважающие чужое время, имущество и деньги. Нужно ли в таком случае ежемесячно проверять радиаторы?
Я против такого подхода, что и озвучиваю арендаторам. Что-то сломалось, чинить только по согласованию со мной. Зачастую моими мастерами. Арендаторы не разбираются, как правило. Рукожопы с олха могут больше испортить, чем починить.
Если Вы готовы предоставить быстрое решение проблемы - арендатор не будет против. А не вот это «я вызвал сантехника с ЖЭКа будьте во вторник с 9 до 18…»
pesikot написав:Ты когда-нибудь, хоть раз, всем офисом переезжал, не говоря уже о Сержике с семьёй ? На 100 порядков - сказочник
Сотни миллионов людей по всему миру переезжают постоянно. В чем проблема?
Из квартиры в квартиру из офиса в офис из города в город из страны в страну. Легче на подъем тем кто в ренте, чем тем кто живет в своем.
Проблема в Сержике и vitaliian
vitaliian даёт советы космической глупости. Сержик никак не может съехать в своё
А так, проблем - нет
Мне начинать развивать тему, что Сержик семейный с детьми и его переезд, всё равно, что пожар ? И детей надо в другие школы определять
Или сам догадаешься ?
Поэтому, на 100 порядков преимуществ у Сержика, согласно vitaliian, - нет
К Сержа есть потенциал менять свою, есть необходимость и есть на что это делать. Есть люди с детьми и школами, которые не имеют "катлеты" чтобы что-то сделать. В один из дней 98 года у меня осталось 5 (пять) баксов кэша. Я их потратил на то, чтобы встретиться с человеком, через которого получил работу на 80 баксов в месяц и через полгода уже зарабатывал от 400 до 1500 баксов в месяц, что для того времени было очень неплохо. У Сержа есть больше чем 5 баксов, но или нет идеи или желания выйти из зоны комфорта.
Type1 написав:Поэтому, очевидно, что я не дергал арендодателя и решал подобные проблемы самостоятельно. Мы же взрослые и ответственные люди, уважающие чужое время, имущество и деньги. Нужно ли в таком случае ежемесячно проверять радиаторы?
Я против такого подхода, что и озвучиваю арендаторам. Что-то сломалось, чинить только по согласованию со мной. Зачастую моими мастерами. Арендаторы не разбираются, как правило. Рукожопы с олха могут больше испортить, чем починить.
все правильно. Я только такой подход и встречал. И считаю его базово оптимальным. Арендаторы не только не разбираются, но и им все пох и они не будут отвечать, если после их ремонта сантехника протечет. Кроме того, в договорах аренды арендаторам запрещено делать ремонт и обратное: что-то чинить не есть обязаности арендатора.
вообще то вопросы аренды должны обсуждаться в профильной ветке, но раз уж зашла речь об авариях и прочих форс мажорах, связанных с использованием арендной недвиги скажу так: аренда - это услуга и если вы хотите получать от нее максимальный выхлоп, вы должны предоставлять и соответствующий сервис задача лендлорда - чтобы его арендаторы были счастливы, поэтому я стараюсь помогать им во всем, в чем могу и мои арендаторы это знают и ценят это и есть профессионализм
vitaliian написав: Другими словами у Сержа поле для манёвра на 100 порядков больше. Это не означает наличие каких либо гарантий или возможности давления на арендодателя. Они оба что арендатор что арендодатель нуждаются друг в друге, поэтому логичнее искать компромисс до последнего.
Ты когда-нибудь, хоть раз, всем офисом переезжал, не говоря уже о Сержике с семьёй ? На 100 порядков - сказочник
я жил в 5 городах не считая города детства и Ирпеня, как ты думаешь переезжал я или нет? В каждом городе кроме Киева я арендовал 2 квартиры (по очереди), в Киеве успел только одну. Что такое переезд могу во всех тонкостях рассказать. При чём тут вообще офис, совсем мозги у кота пухнут от политики?