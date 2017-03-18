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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 17 сер, 2021 19:17
vitaliian написав: pesikot написав: vitaliian написав:Другими словами у Сержа поле для манёвра на 100 порядков больше
. Это не означает наличие каких либо гарантий или возможности давления на арендодателя. Они оба что арендатор что арендодатель нуждаются друг в друге, поэтому логичнее искать компромисс до последнего.
Ты когда-нибудь, хоть раз, всем офисом переезжал, не говоря уже о Сержике с семьёй ?
На 100 порядков - сказочник
я жил в 5 городах не считая города детства и Ирпеня, как ты думаешь переезжал я или нет? В каждом городе кроме Киева я арендовал 2 квартиры (по очереди), в Киеве успел только одну. Что такое переезд могу во всех тонкостях рассказать. При чём тут вообще офис, совсем мозги у кота пухнут от политики?
детей нет?
школы, детсады, вот это вот все?
пару клетчатых баулов перевезти - это не переезд, это бродяжничество
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Додано: Вів 17 сер, 2021 19:19
kingkongovets написав:
это бродяжничество
у одного тебя всё есть, включая больные фантазии, а у остальных только клетчатые сумки. Как взрослый человек может такое писать. В твоём примитивном жизненном опыте нет вариантов что это были переводы по работе, связанные с открытием новых филиалов?
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vitaliian
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Додано: Вів 17 сер, 2021 19:38
vitaliian написав: kingkongovets написав:
это бродяжничество
у одного тебя всё есть, включая больные фантазии, а у остальных только клетчатые сумки. Как взрослый человек может такое писать. В твоём примитивном жизненном опыте нет вариантов что это были переводы по работе, связанные с открытием новых филиалов?
Не обращайте внимания.
Под категорию "бродяг" сейчас попадают очень много людей.
Одни мои знакомые бродяжничают с 4-мя детьми по всему миру с 2000 года
Париж, Лондон, Милан, Детройт.
Правда им за это очень хорошо платят)))
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