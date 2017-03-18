RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8348834983508351>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 65
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
14%
9
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 19:19

  kingkongovets написав:это бродяжничество
у одного тебя всё есть, включая больные фантазии, а у остальных только клетчатые сумки. Как взрослый человек может такое писать. В твоём примитивном жизненном опыте нет вариантов что это были переводы по работе, связанные с открытием новых филиалов?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8319
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1506 раз.
Подякували: 2170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 19:38

  vitaliian написав:
  kingkongovets написав:это бродяжничество
у одного тебя всё есть, включая больные фантазии, а у остальных только клетчатые сумки. Как взрослый человек может такое писать. В твоём примитивном жизненном опыте нет вариантов что это были переводы по работе, связанные с открытием новых филиалов?


Не обращайте внимания.
Под категорию "бродяг" сейчас попадают очень много людей.
Одни мои знакомые бродяжничают с 4-мя детьми по всему миру с 2000 года
Париж, Лондон, Милан, Детройт.
Правда им за это очень хорошо платят)))
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12040
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6111 раз.
Подякували: 3150 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 19:54

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  kingkongovets написав:это бродяжничество
у одного тебя всё есть, включая больные фантазии, а у остальных только клетчатые сумки. Как взрослый человек может такое писать. В твоём примитивном жизненном опыте нет вариантов что это были переводы по работе, связанные с открытием новых филиалов?
так детей у тебя нет и нет опыта переезда семьей с переводом детей в другие школы и детсады?
кому нужен твой богатый жизненный опыт по скитанию с баулами по съемным бабушатникам на окраинах без детей?
зачем ты постоянно флудишь в теме о киевской недвиге, ирпенчанин на самокате?
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9598
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1296 раз.
Подякували: 2159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 19:59

Квартира у власності - зло, оскільки накладає на вільнолюдину багато зобов’язань.
Як показує практика, в більшості випадків вільнолюдина не може їх потягнути.

Почитав сьогоднішні дописи. Впевнився. Квартирне питання знищує в нас людей. Нажаль.

Зи. Зрозуміло чому гроші печуть ляшку та за наймешої можливості пересічний відразу в бітон:-( а якщо не встиг - весь світ у цьому винен.
Первый
 
Повідомлень: 16317
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 20:01

  rjkz написав:
  vitaliian написав:
  rjkz написав:Жить в аренде сейчас имеет гораздо больше плюсов чем владеть своим.
простая математика если условная котлета (равная стоимости квартиры ) генерирует доход большее чем цена аренды, есть смысл арендовать.


Если Вы проанализируете что происходит на рынке в лонгтерм, то удобство и финансовые плюсы аренды налицо.
Исключение - всемирный крах фиатных денег, полный коллас все и вся и иметь свою конуру, чтобы забиться в дальний угол, прикинуться ветошью и не отсвечивать.
То есть, 90-е у нас, но в мировом масштабе.

  rjkz написав:
Серж, я тут наверное один из немногих, которые НЕ дают рекомендацию покупать.
...
В 45 лет Вы будете абсолютно не интересны работодателям. В 50 сможете работать только сами на себя.
В 60 Вы станете "пассивом".
50 куе до конца жизни не хватит. Но часть этого хватит чтобы попытаться изменить ситуацию.

Вот вы следующим постом и показали, что в долгую арендовать невыгодно. Стоимость жилья обычно растет (или стоимость денег падает). Аренда постоянно повышается, а доходы у работника с 45 лет уже не растут, а к 60 могут закончится.

Тут не нужно выдумывать велосипед, а посмотреть на цивилизованный мир. Пока молодой, ищущий себя, аренда. Состоявшийся человек с семьей и детьми - покупка своего, ипотека. В 60 переезд в меньшее жилье, высвобождает средства (или позволяет закрыть ипотеку). Для каждого возраста свой сценарий.
Vlad442
 
Повідомлень: 8320
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1809 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 20:03

Я не зрозумів аргументації щодо підвищення тарифів на комуналку. Підвищать на 2 тисячі - з’їду. А що є місця в кийові де не тре платити комуналку? Чи про що мова? Чому зараз туди не поїхати?
Первый
 
Повідомлень: 16317
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 20:08

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:Я не зрозумів аргументації щодо підвищення тарифів на комуналку. Підвищать на 2 тисячі - з’їду. А що є місця в кийові де не тре платити комуналку? Чи про що мова?
имелось в виду, шо хтото подвинется с арендой в связи с повышением тарифов
ну и всегда можно показать фак зажравшимся киевским лендлордам и вернуться к истокам на экологичную малую родину и топить кизяками буржуйку в «зале»
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9598
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1296 раз.
Подякували: 2159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 20:14

  kingkongovets написав:
Первый написав:Я не зрозумів аргументації щодо підвищення тарифів на комуналку. Підвищать на 2 тисячі - з’їду. А що є місця в кийові де не тре платити комуналку? Чи про що мова?
имелось в виду, шо хтото подвинется с арендой в связи с повышением тарифов
ну и всегда можно показать фак зажравшимся киевским лендлордам и вернуться к истокам на экологичную малую родину и топить кизяками буржуйку в «зале»

Фак то можна показати, але з іншої квартири. А там теж комуналь і по тим же тарифам.

Про батьківщину і мамину сісю наче ніхто не писав. Тому й питаю про що мова? Показати фак хрущу на дорогожичах і переїхати в хрущ на Борщагівці?:-) так це погіршення умов і можна перейти на голодний пайок…
Первый
 
Повідомлень: 16317
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 20:16

  Type1 написав:
  Vlad442 написав:
  Type1 написав:Поэтому, очевидно, что я не дергал арендодателя и решал подобные проблемы самостоятельно. Мы же взрослые и ответственные люди, уважающие чужое время, имущество и деньги. Нужно ли в таком случае ежемесячно проверять радиаторы? :mrgreen:

Я против такого подхода, что и озвучиваю арендаторам. Что-то сломалось, чинить только по согласованию со мной. Зачастую моими мастерами. Арендаторы не разбираются, как правило. Рукожопы с олха могут больше испортить, чем починить.

Если Вы готовы предоставить быстрое решение проблемы - арендатор не будет против. А не вот это «я вызвал сантехника с ЖЭКа будьте во вторник с 9 до 18…»

Я дам телефон своего сантехника, с которым будете договариваться. Может даже придется потерпеть до вторника. Квартира, это моя собственность, и бесконтрольно, на усмотрение арендатора я не могу разрешить проведение ремонтных работ, которые могут ее повредить или потребовать дорогостоящей переделки.

Просто как гипотетический пример. Арендатор сломал металлическую полочку ("она сломалась") в ванной, пошел в Эпицентр, купил самую дешевую, вызвал мастера и присверлил ее. На плитке остались дырки от старой полки и появились новые. Через год она поржавела из-за дешевизны, а купить новую с такими же креплениями нельзя, и еще дырки от старой полки, которые арендатору были ОК, мне не ОК. Я остаюсь с ржавой полкой и дырявой плиткой. Сколько готов арендатор отдать из залога, чтобы разрулить такую ситуацию?
Когда я прихожу с "инспекцией", я вижу это проблему сразу и есть время ее решить. Побегать поискать дорогое качественное решение, которое закроет лишние дырки. Если я увижу это только в день съезда, сколько мне считать? Кто будет бегать подбирать? Вот так люди и съезжают потом обиженные без залога.

Добавлю еще один пример. Пятно на обивке дивана. Если делать это заранее, можно ее снять, отнести в химчистку, если не помогло подобрать ткань и перетянуть один элемент. Или продать на ОЛХ и подобрать другой бу в идеальном состоянии.
Если я вижу пятно в день выезда, что мне делать? Держать квартиру пустой и тратить свое время бегать по химчисткам чтобы арендатору сэкономить? Или посчитать стоимость нового дивана и услуги грузчиков по выносу на мусорку старого?
Востаннє редагувалось Vlad442 в Вів 17 сер, 2021 20:35, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
 
Повідомлень: 8320
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1809 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 20:28

  Первый написав:Я не зрозумів аргументації щодо підвищення тарифів на комуналку. Підвищать на 2 тисячі - з’їду. А що є місця в кийові де не тре платити комуналку? Чи про що мова? Чому зараз туди не поїхати?

Сержик имел в виду, что если лендлорд в зиму поднимет аренду на 3 тыс и коммуналка вырастет на 2, то суммарное поднятие на 5 тыс будет для него неподъемным и он переедет в утепленный новострой с ремонтом, который формально дороже, а за счет коммуналки в сумме выйдет дешевле. Правда придется пожертвовать комнатной. И что делать весной не очень понятно. Обратно переезжать?
Vlad442
 
Повідомлень: 8320
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1809 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8348834983508351>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2126, 2127, 2128
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21273 3817240
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 сер, 2021 11:21
kingkongovets
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 50, 51, 52
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
510 266551
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 сер, 2021 16:42
trololo
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 48847
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33818)
17.08.2021 22:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.