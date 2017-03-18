Додано: Вів 17 сер, 2021 20:16

Type1 написав: Vlad442 написав: Type1 написав: Поэтому, очевидно, что я не дергал арендодателя и решал подобные проблемы самостоятельно. Мы же взрослые и ответственные люди, уважающие чужое время, имущество и деньги. Нужно ли в таком случае ежемесячно проверять радиаторы? Поэтому, очевидно, что я не дергал арендодателя и решал подобные проблемы самостоятельно. Мы же взрослые и ответственные люди, уважающие чужое время, имущество и деньги. Нужно ли в таком случае ежемесячно проверять радиаторы?

Я против такого подхода, что и озвучиваю арендаторам. Что-то сломалось, чинить только по согласованию со мной. Зачастую моими мастерами. Арендаторы не разбираются, как правило. Рукожопы с олха могут больше испортить, чем починить. Я против такого подхода, что и озвучиваю арендаторам. Что-то сломалось, чинить только по согласованию со мной. Зачастую моими мастерами. Арендаторы не разбираются, как правило. Рукожопы с олха могут больше испортить, чем починить.

Если Вы готовы предоставить быстрое решение проблемы - арендатор не будет против. А не вот это «я вызвал сантехника с ЖЭКа будьте во вторник с 9 до 18…» Если Вы готовы предоставить быстрое решение проблемы - арендатор не будет против. А не вот это «я вызвал сантехника с ЖЭКа будьте во вторник с 9 до 18…»

Я дам телефон своего сантехника, с которым будете договариваться. Может даже придется потерпеть до вторника. Квартира, это моя собственность, и бесконтрольно, на усмотрение арендатора я не могу разрешить проведение ремонтных работ, которые могут ее повредить или потребовать дорогостоящей переделки.Просто как гипотетический пример. Арендатор сломал металлическую полочку ("она сломалась") в ванной, пошел в Эпицентр, купил самую дешевую, вызвал мастера и присверлил ее. На плитке остались дырки от старой полки и появились новые. Через год она поржавела из-за дешевизны, а купить новую с такими же креплениями нельзя, и еще дырки от старой полки, которые арендатору были ОК, мне не ОК. Я остаюсь с ржавой полкой и дырявой плиткой. Сколько готов арендатор отдать из залога, чтобы разрулить такую ситуацию?Когда я прихожу с "инспекцией", я вижу это проблему сразу и есть время ее решить. Побегать поискать дорогое качественное решение, которое закроет лишние дырки. Если я увижу это только в день съезда, сколько мне считать? Кто будет бегать подбирать? Вот так люди и съезжают потом обиженные без залога.Добавлю еще один пример. Пятно на обивке дивана. Если делать это заранее, можно ее снять, отнести в химчистку, если не помогло подобрать ткань и перетянуть один элемент. Или продать на ОЛХ и подобрать другой бу в идеальном состоянии.Если я вижу пятно в день выезда, что мне делать? Держать квартиру пустой и тратить свое время бегать по химчисткам чтобы арендатору сэкономить? Или посчитать стоимость нового дивана и услуги грузчиков по выносу на мусорку старого?