у одного тебя всё есть, включая больные фантазии, а у остальных только клетчатые сумки. Как взрослый человек может такое писать. В твоём примитивном жизненном опыте нет вариантов что это были переводы по работе, связанные с открытием новых филиалов?
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Додано: Вів 17 сер, 2021 19:19
Додано: Вів 17 сер, 2021 19:38
Не обращайте внимания.
Под категорию "бродяг" сейчас попадают очень много людей.
Одни мои знакомые бродяжничают с 4-мя детьми по всему миру с 2000 года
Париж, Лондон, Милан, Детройт.
Правда им за это очень хорошо платят)))
Додано: Вів 17 сер, 2021 19:54
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
так детей у тебя нет и нет опыта переезда семьей с переводом детей в другие школы и детсады?
кому нужен твой богатый жизненный опыт по скитанию с баулами по съемным бабушатникам на окраинах без детей?
зачем ты постоянно флудишь в теме о киевской недвиге, ирпенчанин на самокате?
Додано: Вів 17 сер, 2021 19:59
Квартира у власності - зло, оскільки накладає на вільнолюдину багато зобов’язань.
Як показує практика, в більшості випадків вільнолюдина не може їх потягнути.
Почитав сьогоднішні дописи. Впевнився. Квартирне питання знищує в нас людей. Нажаль.
Зи. Зрозуміло чому гроші печуть ляшку та за наймешої можливості пересічний відразу в бітон:-( а якщо не встиг - весь світ у цьому винен.
Додано: Вів 17 сер, 2021 20:01
Вот вы следующим постом и показали, что в долгую арендовать невыгодно. Стоимость жилья обычно растет (или стоимость денег падает). Аренда постоянно повышается, а доходы у работника с 45 лет уже не растут, а к 60 могут закончится.
Тут не нужно выдумывать велосипед, а посмотреть на цивилизованный мир. Пока молодой, ищущий себя, аренда. Состоявшийся человек с семьей и детьми - покупка своего, ипотека. В 60 переезд в меньшее жилье, высвобождает средства (или позволяет закрыть ипотеку). Для каждого возраста свой сценарий.
Додано: Вів 17 сер, 2021 20:03
Я не зрозумів аргументації щодо підвищення тарифів на комуналку. Підвищать на 2 тисячі - з’їду. А що є місця в кийові де не тре платити комуналку? Чи про що мова? Чому зараз туди не поїхати?
Додано: Вів 17 сер, 2021 20:08
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
имелось в виду, шо хтото подвинется с арендой в связи с повышением тарифов
ну и всегда можно показать фак зажравшимся киевским лендлордам и вернуться к истокам на экологичную малую родину и топить кизяками буржуйку в «зале»
Додано: Вів 17 сер, 2021 20:14
Фак то можна показати, але з іншої квартири. А там теж комуналь і по тим же тарифам.
Про батьківщину і мамину сісю наче ніхто не писав. Тому й питаю про що мова? Показати фак хрущу на дорогожичах і переїхати в хрущ на Борщагівці?:-) так це погіршення умов і можна перейти на голодний пайок…
Додано: Вів 17 сер, 2021 20:16
Я дам телефон своего сантехника, с которым будете договариваться. Может даже придется потерпеть до вторника. Квартира, это моя собственность, и бесконтрольно, на усмотрение арендатора я не могу разрешить проведение ремонтных работ, которые могут ее повредить или потребовать дорогостоящей переделки.
Просто как гипотетический пример. Арендатор сломал металлическую полочку ("она сломалась") в ванной, пошел в Эпицентр, купил самую дешевую, вызвал мастера и присверлил ее. На плитке остались дырки от старой полки и появились новые. Через год она поржавела из-за дешевизны, а купить новую с такими же креплениями нельзя, и еще дырки от старой полки, которые арендатору были ОК, мне не ОК. Я остаюсь с ржавой полкой и дырявой плиткой. Сколько готов арендатор отдать из залога, чтобы разрулить такую ситуацию?
Когда я прихожу с "инспекцией", я вижу это проблему сразу и есть время ее решить. Побегать поискать дорогое качественное решение, которое закроет лишние дырки. Если я увижу это только в день съезда, сколько мне считать? Кто будет бегать подбирать? Вот так люди и съезжают потом обиженные без залога.
Добавлю еще один пример. Пятно на обивке дивана. Если делать это заранее, можно ее снять, отнести в химчистку, если не помогло подобрать ткань и перетянуть один элемент. Или продать на ОЛХ и подобрать другой бу в идеальном состоянии.
Если я вижу пятно в день выезда, что мне делать? Держать квартиру пустой и тратить свое время бегать по химчисткам чтобы арендатору сэкономить? Или посчитать стоимость нового дивана и услуги грузчиков по выносу на мусорку старого?
Востаннє редагувалось Vlad442 в Вів 17 сер, 2021 20:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 17 сер, 2021 20:28
Сержик имел в виду, что если лендлорд в зиму поднимет аренду на 3 тыс и коммуналка вырастет на 2, то суммарное поднятие на 5 тыс будет для него неподъемным и он переедет в утепленный новострой с ремонтом, который формально дороже, а за счет коммуналки в сумме выйдет дешевле. Правда придется пожертвовать комнатной. И что делать весной не очень понятно. Обратно переезжать?
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