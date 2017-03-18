Vlad442 написав:Сержик имел в виду, что если лендлорд в зиму поднимет аренду на 3 тыс и коммуналка вырастет на 2, то суммарное поднятие на 5 тыс будет для него неподъемным и он переедет в утепленный новострой с ремонтом, который формально дороже, а за счет коммуналки в сумме выйдет дешевле. Правда придется пожертвовать комнатной. И что делать весной не очень понятно. Обратно переезжать?
думаю прежде чем так смело фантазировать, следует прежде всего выяснить, в какой именно утепленный новострой с ремонтом за 10 кгрн/м сержик может переехать на зиму, даже пожертвовав комнатой
в ирпень? в бучу? в гостомель? в вышгород?