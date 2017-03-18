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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8348834983508351

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 65
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
14%
9
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 20:48

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:Сержик имел в виду, что если лендлорд в зиму поднимет аренду на 3 тыс и коммуналка вырастет на 2, то суммарное поднятие на 5 тыс будет для него неподъемным и он переедет в утепленный новострой с ремонтом, который формально дороже, а за счет коммуналки в сумме выйдет дешевле. Правда придется пожертвовать комнатной. И что делать весной не очень понятно. Обратно переезжать?


думаю прежде чем так смело фантазировать, следует прежде всего выяснить, в какой именно утепленный новострой с ремонтом за 10 кгрн/м сержик может переехать на зиму, даже пожертвовав комнатой
в ирпень? в бучу? в гостомель? в вышгород?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 21:24

  Vlad442 написав:
  Первый написав:Я не зрозумів аргументації щодо підвищення тарифів на комуналку. Підвищать на 2 тисячі - з’їду. А що є місця в кийові де не тре платити комуналку? Чи про що мова? Чому зараз туди не поїхати?

Сержик имел в виду, что если лендлорд в зиму поднимет аренду на 3 тыс и коммуналка вырастет на 2, то суммарное поднятие на 5 тыс будет для него неподъемным и он переедет в утепленный новострой с ремонтом, который формально дороже, а за счет коммуналки в сумме выйдет дешевле. Правда придется пожертвовать комнатной. И что делать весной не очень понятно. Обратно переезжать?


3к хрущ це 55 квадратів.

Про 3к новобудови 55 квадратів Я не чув.

Я так розумію зараз оренда 10 кгрн.
Варшавський 3к це під 20ку. Брать 2к за 16 і нюхать каклети на кухні-вітальні? 😂 і це ж Виноградар, а не дорогожичі. На дорогожичах буде уносіті… а там взуття не там і парковки не має.


щось Я не розумію математики.

Здається мені що оренда додасть пару тисяч і хтось скаже дякую.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 21:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Не обращайте внимания.
Под категорию "бродяг" сейчас попадают очень много людей.
я на него давно не обижаюсь, бредни базарной бабы подкрепляются базарными примерами типа клетчатых сумок и такими же примитивными выводами типа сержу деваться некуда, будет платить сколько скажут. Многие кто так думал потом теряли бизнес, клиенты не прощают неуважения и когда тренды меняется такие бизнесмены первыми оказываются за бортом.. что с ним видимо тоже произошло, иначе нет адекватного объяснения почему он такой злой на совершенно незнакомых людей (читай на весь мир).
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 22:25

  rjkz написав:
  vitaliian написав:
  kingkongovets написав:это бродяжничество
у одного тебя всё есть, включая больные фантазии, а у остальных только клетчатые сумки. Как взрослый человек может такое писать. В твоём примитивном жизненном опыте нет вариантов что это были переводы по работе, связанные с открытием новых филиалов?


Не обращайте внимания.
Под категорию "бродяг" сейчас попадают очень много людей.
Одни мои знакомые бродяжничают с 4-мя детьми по всему миру с 2000 года
Париж, Лондон, Милан, Детройт.
Правда им за это очень хорошо платят)))

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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 22:35

  kingkongovets написав:
Vlad442 написав:Сержик имел в виду, что если лендлорд в зиму поднимет аренду на 3 тыс и коммуналка вырастет на 2, то суммарное поднятие на 5 тыс будет для него неподъемным и он переедет в утепленный новострой с ремонтом, который формально дороже, а за счет коммуналки в сумме выйдет дешевле. Правда придется пожертвовать комнатной. И что делать весной не очень понятно. Обратно переезжать?


думаю прежде чем так смело фантазировать, следует прежде всего выяснить, в какой именно утепленный новострой с ремонтом за 10 кгрн/м сержик может переехать на зиму, даже пожертвовав комнатой
в ирпень? в бучу? в гостомель? в вышгород?

в ирпене товарищ сдал однушку 10 000 грн первая сдача
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 22:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

и еще немного про гидроартерии
вы до сих пор считаете, что жить рядом с днепром - круто?

https://www.facebook.com/groups/Troiesh ... 038862407/
kingkongovets
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