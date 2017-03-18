Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Сержик имел в виду, что если лендлорд в зиму поднимет аренду на 3 тыс и коммуналка вырастет на 2, то суммарное поднятие на 5 тыс будет для него неподъемным и он переедет в утепленный новострой с ремонтом, который формально дороже, а за счет коммуналки в сумме выйдет дешевле. Правда придется пожертвовать комнатной. И что делать весной не очень понятно. Обратно переезжать?
думаю прежде чем так смело фантазировать, следует прежде всего выяснить, в какой именно утепленный новострой с ремонтом за 10 кгрн/м сержик может переехать на зиму, даже пожертвовав комнатой в ирпень? в бучу? в гостомель? в вышгород?
Первый написав:Я не зрозумів аргументації щодо підвищення тарифів на комуналку. Підвищать на 2 тисячі - з’їду. А що є місця в кийові де не тре платити комуналку? Чи про що мова? Чому зараз туди не поїхати?
Сержик имел в виду, что если лендлорд в зиму поднимет аренду на 3 тыс и коммуналка вырастет на 2, то суммарное поднятие на 5 тыс будет для него неподъемным и он переедет в утепленный новострой с ремонтом, который формально дороже, а за счет коммуналки в сумме выйдет дешевле. Правда придется пожертвовать комнатной. И что делать весной не очень понятно. Обратно переезжать?
3к хрущ це 55 квадратів.
Про 3к новобудови 55 квадратів Я не чув.
Я так розумію зараз оренда 10 кгрн. Варшавський 3к це під 20ку. Брать 2к за 16 і нюхать каклети на кухні-вітальні? 😂 і це ж Виноградар, а не дорогожичі. На дорогожичах буде уносіті… а там взуття не там і парковки не має.
щось Я не розумію математики.
Здається мені що оренда додасть пару тисяч і хтось скаже дякую.
rjkz написав:Не обращайте внимания. Под категорию "бродяг" сейчас попадают очень много людей.
я на него давно не обижаюсь, бредни базарной бабы подкрепляются базарными примерами типа клетчатых сумок и такими же примитивными выводами типа сержу деваться некуда, будет платить сколько скажут. Многие кто так думал потом теряли бизнес, клиенты не прощают неуважения и когда тренды меняется такие бизнесмены первыми оказываются за бортом.. что с ним видимо тоже произошло, иначе нет адекватного объяснения почему он такой злой на совершенно незнакомых людей (читай на весь мир).
у одного тебя всё есть, включая больные фантазии, а у остальных только клетчатые сумки. Как взрослый человек может такое писать. В твоём примитивном жизненном опыте нет вариантов что это были переводы по работе, связанные с открытием новых филиалов?
Не обращайте внимания. Под категорию "бродяг" сейчас попадают очень много людей. Одни мои знакомые бродяжничают с 4-мя детьми по всему миру с 2000 года Париж, Лондон, Милан, Детройт. Правда им за это очень хорошо платят)))
Vlad442 написав:Сержик имел в виду, что если лендлорд в зиму поднимет аренду на 3 тыс и коммуналка вырастет на 2, то суммарное поднятие на 5 тыс будет для него неподъемным и он переедет в утепленный новострой с ремонтом, который формально дороже, а за счет коммуналки в сумме выйдет дешевле. Правда придется пожертвовать комнатной. И что делать весной не очень понятно. Обратно переезжать?
думаю прежде чем так смело фантазировать, следует прежде всего выяснить, в какой именно утепленный новострой с ремонтом за 10 кгрн/м сержик может переехать на зиму, даже пожертвовав комнатой в ирпень? в бучу? в гостомель? в вышгород?
в ирпене товарищ сдал однушку 10 000 грн первая сдача