Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Сержик имел в виду, что если лендлорд в зиму поднимет аренду на 3 тыс и коммуналка вырастет на 2, то суммарное поднятие на 5 тыс будет для него неподъемным и он переедет в утепленный новострой с ремонтом, который формально дороже, а за счет коммуналки в сумме выйдет дешевле. Правда придется пожертвовать комнатной. И что делать весной не очень понятно. Обратно переезжать?
думаю прежде чем так смело фантазировать, следует прежде всего выяснить, в какой именно утепленный новострой с ремонтом за 10 кгрн/м сержик может переехать на зиму, даже пожертвовав комнатой в ирпень? в бучу? в гостомель? в вышгород?
Первый написав:Я не зрозумів аргументації щодо підвищення тарифів на комуналку. Підвищать на 2 тисячі - з’їду. А що є місця в кийові де не тре платити комуналку? Чи про що мова? Чому зараз туди не поїхати?
Сержик имел в виду, что если лендлорд в зиму поднимет аренду на 3 тыс и коммуналка вырастет на 2, то суммарное поднятие на 5 тыс будет для него неподъемным и он переедет в утепленный новострой с ремонтом, который формально дороже, а за счет коммуналки в сумме выйдет дешевле. Правда придется пожертвовать комнатной. И что делать весной не очень понятно. Обратно переезжать?
3к хрущ це 55 квадратів.
Про 3к новобудови 55 квадратів Я не чув.
Я так розумію зараз оренда 10 кгрн. Варшавський 3к це під 20ку. Брать 2к за 16 і нюхать каклети на кухні-вітальні? 😂 і це ж Виноградар, а не дорогожичі. На дорогожичах буде уносіті… а там взуття не там і парковки не має.
щось Я не розумію математики.
Здається мені що оренда додасть пару тисяч і хтось скаже дякую.
rjkz написав:Не обращайте внимания. Под категорию "бродяг" сейчас попадают очень много людей.
я на него давно не обижаюсь, бредни базарной бабы подкрепляются базарными примерами типа клетчатых сумок и такими же примитивными выводами типа сержу деваться некуда, будет платить сколько скажут. Многие кто так думал потом теряли бизнес, клиенты не прощают неуважения и когда тренды меняется такие бизнесмены первыми оказываются за бортом.. что с ним видимо тоже произошло, иначе нет адекватного объяснения почему он такой злой на совершенно незнакомых людей (читай на весь мир).
у одного тебя всё есть, включая больные фантазии, а у остальных только клетчатые сумки. Как взрослый человек может такое писать. В твоём примитивном жизненном опыте нет вариантов что это были переводы по работе, связанные с открытием новых филиалов?
Не обращайте внимания. Под категорию "бродяг" сейчас попадают очень много людей. Одни мои знакомые бродяжничают с 4-мя детьми по всему миру с 2000 года Париж, Лондон, Милан, Детройт. Правда им за это очень хорошо платят)))
Vlad442 написав:Сержик имел в виду, что если лендлорд в зиму поднимет аренду на 3 тыс и коммуналка вырастет на 2, то суммарное поднятие на 5 тыс будет для него неподъемным и он переедет в утепленный новострой с ремонтом, который формально дороже, а за счет коммуналки в сумме выйдет дешевле. Правда придется пожертвовать комнатной. И что делать весной не очень понятно. Обратно переезжать?
думаю прежде чем так смело фантазировать, следует прежде всего выяснить, в какой именно утепленный новострой с ремонтом за 10 кгрн/м сержик может переехать на зиму, даже пожертвовав комнатой в ирпень? в бучу? в гостомель? в вышгород?
в ирпене товарищ сдал однушку 10 000 грн первая сдача
vitaliian написав:[простая математика если условная котлета (равная стоимости квартиры ) генерирует доход большее чем цена аренды, есть смысл арендовать.
Если Вы проанализируете что происходит на рынке в лонгтерм, то удобство и финансовые плюсы аренды налицо. Исключение - всемирный крах фиатных денег, полный коллас все и вся и иметь свою конуру, чтобы забиться в дальний угол, прикинуться ветошью и не отсвечивать. То есть, 90-е у нас, но в мировом масштабе.
rjkz написав: Серж, я тут наверное один из немногих, которые НЕ дают рекомендацию покупать. ... В 45 лет Вы будете абсолютно не интересны работодателям. В 50 сможете работать только сами на себя. В 60 Вы станете "пассивом". 50 куе до конца жизни не хватит. Но часть этого хватит чтобы попытаться изменить ситуацию.
Вот вы следующим постом и показали, что в долгую арендовать невыгодно. Стоимость жилья обычно растет (или стоимость денег падает). Аренда постоянно повышается, а доходы у работника с 45 лет уже не растут, а к 60 могут закончится.
Тут не нужно выдумывать велосипед, а посмотреть на цивилизованный мир. Пока молодой, ищущий себя, аренда. Состоявшийся человек с семьей и детьми - покупка своего, ипотека. В 60 переезд в меньшее жилье, высвобождает средства (или позволяет закрыть ипотеку). Для каждого возраста свой сценарий.
1.У меня сложилось впечатление, что Серж щначительно моложе меня. 2.С возрастом надо обзавестись разного рода активами приносящими пассивный доход и\или источником получения активного высокого дохода. А также подушки безопасности на как можно больший срок на случай потери возможности зарабатывать и\или форсмажора с пассивными источниками дохода. Иными словами, дивесифицироваться как можно больше. у него пока небольшая подушечка, что при отсутствии всего остального - проблема. Если-бы у него был пассивный доход хотя-бы в 10-20% от его катлеты в год, это было-бы ок. В случае чего, он мог-бы тянуть на пассивный доход подъедая заначку. Собственно, Сержу еще рано обзаводиться якорем.Если-бы не моя убежденность, что тема аренды закатывается, я-бы ему посоветовал вместо покупки своей квартиры, купить квартиру под аренду. Особенно, учитывая, что на свою ему не хватает. однушку на 50 куе купить было можно и все еще можно.Сдать ее почти за 10 кгрн можно будет. Таким образом он и капитал в общем-то сохранит и доход будет получать. И это перекроет ему аренду вопервых и не будет связывать во вторых. Но это хоть и не большой, но риск, а рисковать он не любит.