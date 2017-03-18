Додано: Вів 17 сер, 2021 23:24

Vlad442 написав: rjkz написав: vitaliian написав: [простая математика если условная котлета (равная стоимости квартиры ) генерирует доход большее чем цена аренды, есть смысл арендовать. [простая математика если условная котлета (равная стоимости квартиры ) генерирует доход большее чем цена аренды, есть смысл арендовать.



Если Вы проанализируете что происходит на рынке в лонгтерм, то удобство и финансовые плюсы аренды налицо.

Исключение - всемирный крах фиатных денег, полный коллас все и вся и иметь свою конуру, чтобы забиться в дальний угол, прикинуться ветошью и не отсвечивать.

То есть, 90-е у нас, но в мировом масштабе. Если Вы проанализируете что происходит на рынке в лонгтерм, то удобство и финансовые плюсы аренды налицо.Исключение - всемирный крах фиатных денег, полный коллас все и вся и иметь свою конуру, чтобы забиться в дальний угол, прикинуться ветошью и не отсвечивать.То есть, 90-е у нас, но в мировом масштабе.

rjkz написав:

Серж, я тут наверное один из немногих, которые НЕ дают рекомендацию покупать.

...

В 45 лет Вы будете абсолютно не интересны работодателям. В 50 сможете работать только сами на себя.

В 60 Вы станете "пассивом".

50 куе до конца жизни не хватит. Но часть этого хватит чтобы попытаться изменить ситуацию. Серж, я тут наверное один из немногих, которые НЕ дают рекомендацию покупать....В 45 лет Вы будете абсолютно не интересны работодателям. В 50 сможете работать только сами на себя.В 60 Вы станете "пассивом".50 куе до конца жизни не хватит. Но часть этого хватит чтобы попытаться изменить ситуацию.

Вот вы следующим постом и показали, что в долгую арендовать невыгодно. Стоимость жилья обычно растет (или стоимость денег падает). Аренда постоянно повышается, а доходы у работника с 45 лет уже не растут, а к 60 могут закончится.



Тут не нужно выдумывать велосипед, а посмотреть на цивилизованный мир. Пока молодой, ищущий себя, аренда. Состоявшийся человек с семьей и детьми - покупка своего, ипотека. В 60 переезд в меньшее жилье, высвобождает средства (или позволяет закрыть ипотеку). Для каждого возраста свой сценарий. Вот вы следующим постом и показали, что в долгую арендовать невыгодно. Стоимость жилья обычно растет (или стоимость денег падает). Аренда постоянно повышается, а доходы у работника с 45 лет уже не растут, а к 60 могут закончится.Тут не нужно выдумывать велосипед, а посмотреть на цивилизованный мир. Пока молодой, ищущий себя, аренда. Состоявшийся человек с семьей и детьми - покупка своего, ипотека. В 60 переезд в меньшее жилье, высвобождает средства (или позволяет закрыть ипотеку). Для каждого возраста свой сценарий.

1.У меня сложилось впечатление, что Серж щначительно моложе меня.2.С возрастом надо обзавестись разного рода активами приносящими пассивный доход и\или источником получения активного высокого дохода. А также подушки безопасности на как можно больший срок на случай потери возможности зарабатывать и\или форсмажора с пассивными источниками дохода. Иными словами, дивесифицироваться как можно больше. у него пока небольшая подушечка, что при отсутствии всего остального - проблема. Если-бы у него был пассивный доход хотя-бы в 10-20% от его катлеты в год, это было-бы ок. В случае чего, он мог-бы тянуть на пассивный доход подъедая заначку.Собственно, Сержу еще рано обзаводиться якорем.Если-бы не моя убежденность, что тема аренды закатывается, я-бы ему посоветовал вместо покупки своей квартиры, купить квартиру под аренду. Особенно, учитывая, что на свою ему не хватает.однушку на 50 куе купить было можно и все еще можно.Сдать ее почти за 10 кгрн можно будет. Таким образом он и капитал в общем-то сохранит и доход будет получать. И это перекроет ему аренду вопервых и не будет связывать во вторых.Но это хоть и не большой, но риск, а рисковать он не любит.