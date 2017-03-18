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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8349835083518352

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 66
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
14%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 01:23

  flyman написав:
  rjkz написав:
  vitaliian написав:у одного тебя всё есть, включая больные фантазии, а у остальных только клетчатые сумки. Как взрослый человек может такое писать. В твоём примитивном жизненном опыте нет вариантов что это были переводы по работе, связанные с открытием новых филиалов?


Не обращайте внимания.
Под категорию "бродяг" сейчас попадают очень много людей.
Одни мои знакомые бродяжничают с 4-мя детьми по всему миру с 2000 года
Париж, Лондон, Милан, Детройт.
Правда им за это очень хорошо платят)))

digital nomads


Не, сначала в представительстве украинской авиакомпании в Париже, потом что-то еще в Лондоне, потом в Милане в Фиате, потом Фиат купил GM, перевели в Детройт. Снйчас вообше где-то в Латинской Америке.
Во у людей жизнь интересная. :D
rjkz
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  #<1 ... 8349835083518352
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