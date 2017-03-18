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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 18 сер, 2021 01:23
flyman написав: rjkz написав: vitaliian написав:
у одного тебя всё есть, включая больные фантазии, а у остальных только клетчатые сумки. Как взрослый человек может такое писать. В твоём примитивном жизненном опыте нет вариантов что это были переводы по работе, связанные с открытием новых филиалов?
Не обращайте внимания.
Под категорию "бродяг" сейчас попадают очень много людей.
Одни мои знакомые бродяжничают с 4-мя детьми по всему миру с 2000 года
Париж, Лондон, Милан, Детройт.
Правда им за это очень хорошо платят)))
digital nomads
Не, сначала в представительстве украинской авиакомпании в Париже, потом что-то еще в Лондоне, потом в Милане в Фиате, потом Фиат купил GM, перевели в Детройт. Снйчас вообше где-то в Латинской Америке.
Во у людей жизнь интересная.
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