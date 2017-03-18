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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8349835083518352

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 66
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
14%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 01:35

  Faceless написав:
  rjkz написав:Жить в аренде сейчас имеет гораздо больше плюсов чем владеть своим.

Вот не скажите. Я пожил в аренде, мне есть, с чем сравнивать

Подтверждаю. Много лет сдавал, и вот неожиданно (но закономерно) докомбинировался до того, что пришлось неделю назад снимать квартиру. Это какой-то пи@$ец! Что люди сдают и за какие деньги! Это нужно видеть! Поэтому сейчас склоняюсь к тому, что придется покупать под себя ещё одну, хотя "бетонировать яйца" ещё больше не собирался.
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 05:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Репортаж с киевских голубофлажных пляжей: https://www.youtube.com/watch?v=7qh_pMJLSEE
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 06:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?



Обратите внимание - квартир уже больше чем семей, а за 30 лет метров на душу населения стало втрое больше.
Выводы делайте сами.
rjkz
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