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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 сер, 2021 01:35
Faceless написав: rjkz написав:
Жить в аренде сейчас имеет гораздо больше плюсов чем владеть своим.
Вот не скажите. Я пожил в аренде, мне есть, с чем сравнивать
Подтверждаю. Много лет сдавал, и вот неожиданно (но закономерно) докомбинировался до того, что пришлось неделю назад снимать квартиру. Это какой-то пи@$ец! Что люди сдают и за какие деньги! Это нужно видеть! Поэтому сейчас склоняюсь к тому, что придется покупать под себя ещё одну, хотя "бетонировать яйца" ещё больше не собирался.
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Додано: Сер 18 сер, 2021 05:44
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Додано: Сер 18 сер, 2021 06:16
Обратите внимание - квартир уже больше чем семей, а за 30 лет метров на душу населения стало втрое больше.
Выводы делайте сами.
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