Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Я не зрозумів аргументації щодо підвищення тарифів на комуналку. Підвищать на 2 тисячі - з’їду. А що є місця в кийові де не тре платити комуналку? Чи про що мова? Чому зараз туди не поїхати?
Сержик имел в виду, что если лендлорд в зиму поднимет аренду на 3 тыс и коммуналка вырастет на 2, то суммарное поднятие на 5 тыс будет для него неподъемным и он переедет в утепленный новострой с ремонтом, который формально дороже, а за счет коммуналки в сумме выйдет дешевле. Правда придется пожертвовать комнатной. И что делать весной не очень понятно. Обратно переезжать?
3к хрущ це 55 квадратів.
Про 3к новобудови 55 квадратів Я не чув.
Я так розумію зараз оренда 10 кгрн. Варшавський 3к це під 20ку. Брать 2к за 16 і нюхать каклети на кухні-вітальні? 😂 і це ж Виноградар, а не дорогожичі. На дорогожичах буде уносіті… а там взуття не там і парковки не має.
щось Я не розумію математики.
Здається мені що оренда додасть пару тисяч і хтось скаже дякую.
Vlad442 написав:Сержик имел в виду, что если лендлорд в зиму поднимет аренду на 3 тыс и коммуналка вырастет на 2, то суммарное поднятие на 5 тыс будет для него неподъемным и он переедет в утепленный новострой с ремонтом, который формально дороже, а за счет коммуналки в сумме выйдет дешевле. Правда придется пожертвовать комнатной. И что делать весной не очень понятно. Обратно переезжать?
думаю прежде чем так смело фантазировать, следует прежде всего выяснить, в какой именно утепленный новострой с ремонтом за 10 кгрн/м сержик может переехать на зиму, даже пожертвовав комнатой в ирпень? в бучу? в гостомель? в вышгород?
в ирпене товарищ сдал однушку 10 000 грн первая сдача
vitaliian написав:[простая математика если условная котлета (равная стоимости квартиры ) генерирует доход большее чем цена аренды, есть смысл арендовать.
Если Вы проанализируете что происходит на рынке в лонгтерм, то удобство и финансовые плюсы аренды налицо. Исключение - всемирный крах фиатных денег, полный коллас все и вся и иметь свою конуру, чтобы забиться в дальний угол, прикинуться ветошью и не отсвечивать. То есть, 90-е у нас, но в мировом масштабе.
rjkz написав: Серж, я тут наверное один из немногих, которые НЕ дают рекомендацию покупать. ... В 45 лет Вы будете абсолютно не интересны работодателям. В 50 сможете работать только сами на себя. В 60 Вы станете "пассивом". 50 куе до конца жизни не хватит. Но часть этого хватит чтобы попытаться изменить ситуацию.
Вот вы следующим постом и показали, что в долгую арендовать невыгодно. Стоимость жилья обычно растет (или стоимость денег падает). Аренда постоянно повышается, а доходы у работника с 45 лет уже не растут, а к 60 могут закончится.
Тут не нужно выдумывать велосипед, а посмотреть на цивилизованный мир. Пока молодой, ищущий себя, аренда. Состоявшийся человек с семьей и детьми - покупка своего, ипотека. В 60 переезд в меньшее жилье, высвобождает средства (или позволяет закрыть ипотеку). Для каждого возраста свой сценарий.
1.У меня сложилось впечатление, что Серж щначительно моложе меня. 2.С возрастом надо обзавестись разного рода активами приносящими пассивный доход и\или источником получения активного высокого дохода. А также подушки безопасности на как можно больший срок на случай потери возможности зарабатывать и\или форсмажора с пассивными источниками дохода. Иными словами, дивесифицироваться как можно больше. у него пока небольшая подушечка, что при отсутствии всего остального - проблема. Если-бы у него был пассивный доход хотя-бы в 10-20% от его катлеты в год, это было-бы ок. В случае чего, он мог-бы тянуть на пассивный доход подъедая заначку. Собственно, Сержу еще рано обзаводиться якорем.Если-бы не моя убежденность, что тема аренды закатывается, я-бы ему посоветовал вместо покупки своей квартиры, купить квартиру под аренду. Особенно, учитывая, что на свою ему не хватает. однушку на 50 куе купить было можно и все еще можно.Сдать ее почти за 10 кгрн можно будет. Таким образом он и капитал в общем-то сохранит и доход будет получать. И это перекроет ему аренду вопервых и не будет связывать во вторых. Но это хоть и не большой, но риск, а рисковать он не любит.
vitaliian написав:у одного тебя всё есть, включая больные фантазии, а у остальных только клетчатые сумки. Как взрослый человек может такое писать. В твоём примитивном жизненном опыте нет вариантов что это были переводы по работе, связанные с открытием новых филиалов?
Не обращайте внимания. Под категорию "бродяг" сейчас попадают очень много людей. Одни мои знакомые бродяжничают с 4-мя детьми по всему миру с 2000 года Париж, Лондон, Милан, Детройт. Правда им за это очень хорошо платят)))
digital nomads
Не, сначала в представительстве украинской авиакомпании в Париже, потом что-то еще в Лондоне, потом в Милане в Фиате, потом Фиат купил GM, перевели в Детройт. Снйчас вообше где-то в Латинской Америке. Во у людей жизнь интересная.
rjkz написав:Жить в аренде сейчас имеет гораздо больше плюсов чем владеть своим.
Вот не скажите. Я пожил в аренде, мне есть, с чем сравнивать
Подтверждаю. Много лет сдавал, и вот неожиданно (но закономерно) докомбинировался до того, что пришлось неделю назад снимать квартиру. Это какой-то пи@$ец! Что люди сдают и за какие деньги! Это нужно видеть! Поэтому сейчас склоняюсь к тому, что придется покупать под себя ещё одну, хотя "бетонировать яйца" ещё больше не собирался.
Vlad442 написав:Я дам телефон своего сантехника, с которым будете договариваться. Может даже придется потерпеть до вторника. Квартира, это моя собственность, и бесконтрольно, на усмотрение арендатора я не могу разрешить проведение ремонтных работ, которые могут ее повредить или потребовать дорогостоящей переделки.
Просто как гипотетический пример. Арендатор сломал металлическую полочку ("она сломалась") в ванной, пошел в Эпицентр, купил самую дешевую, вызвал мастера и присверлил ее. На плитке остались дырки от старой полки и появились новые. Через год она поржавела из-за дешевизны, а купить новую с такими же креплениями нельзя, и еще дырки от старой полки, которые арендатору были ОК, мне не ОК. Я остаюсь с ржавой полкой и дырявой плиткой. Сколько готов арендатор отдать из залога, чтобы разрулить такую ситуацию? Когда я прихожу с "инспекцией", я вижу это проблему сразу и есть время ее решить. Побегать поискать дорогое качественное решение, которое закроет лишние дырки. Если я увижу это только в день съезда, сколько мне считать? Кто будет бегать подбирать? Вот так люди и съезжают потом обиженные без залога.
Добавлю еще один пример. Пятно на обивке дивана. Если делать это заранее, можно ее снять, отнести в химчистку, если не помогло подобрать ткань и перетянуть один элемент. Или продать на ОЛХ и подобрать другой бу в идеальном состоянии. Если я вижу пятно в день выезда, что мне делать? Держать квартиру пустой и тратить свое время бегать по химчисткам чтобы арендатору сэкономить? Или посчитать стоимость нового дивана и услуги грузчиков по выносу на мусорку старого?
Шикарно) Ваш гипотетический случай никак не соотносится с моим гипотетическим случаем. Я полностью разделяю Ваше мнение, что порча плитки, стен, потолка и пола дополнительными отверстиями может происходить только с разрешения собственника квартиры. Мои картины на съемной квартире ютились в углу гардероба. Даже мысль не возникала их повесить. И поломавшаяся полочка не создает значимого неудобства, необходимость решить которое нужно срочно. Однако, если я вечером в пятницу обнаруживаю, что сток кухонной мойки перестает работать, звоню Вам, а Вы меня отправляете к сантехнику, который радостным и веселым голосом сообщает, что уехал праздновать на дачу день рождения сыночка и будет в понедельник, и Вы мне подтверждаете, что я вынужден ждать понедельника и следующие 2 дня кухня, практически полностью теряет свой функционал - это ненормально. Каким образом Вы компенсируете арендатору Вашу принципиальность и связанную с ней неспособность решить проблему в приемлемые сроки? - Обеспечите заменной квартирой? Питанием в ресторане? Высчитаете из арендного платежа суммы за эти дни и предоставите компенсацию за неудобства? Вряд ли. Ну да, и история гипотетическим с пятном на диване - вишенка на торте. Если Вы ждете, что недостатки, вызванные жизнедеятельностью арендатора будут решены так, чтобы у Вас не было вынужденного простоя, то потрудитесь создать условия, когда не будет вынужденного простоя кухни. Это отношение арендодателя к своей квартире, когда прелесть - все, а арендатор - паразитирующие в ней существо, было одним из самых больших стимулов свалить в ипотеку. Кстати, Вы вызываете клининговые компании перед каждой новой сдачей квартиры?