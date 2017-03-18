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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8350835183528353>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 66
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
14%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 08:12

  Serg-ik написав:..
Я так полагаю, что спрос от новосёлов после всплеска строительства 2015-2019 плюс обновление кухонь, которые были установлены в 2007-2009, при прошлом всплеске
дичайший спрос -это сколько тысяч кухонь в месяц?
Заводы отказываются делать фурнитуру? Или она с микрочипами, по которым дефицит?

Если вы конкретно про Элио, там речь может идти в среднем о сотне, каждая из которых стОит, как примерно 30-40 грейдовских с эпика.
По дефициту железяк все объективно - срок поставки таковых с Китая взлетели с 3-4 месяцев на 8-10. На то уйма причин, включая дефицит контейнеров в недавнем прошлом.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 08:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  kingkongovets написав:пообщался немного с одним из топчиков элио ..

Это с Юрой Коростылевым чай? ))
не, пониже рангом)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 08:17

  Type1 написав:
  Vlad442 написав:Я дам телефон своего сантехника, с которым будете договариваться. Может даже придется потерпеть до вторника. Квартира, это моя собственность, и бесконтрольно, на усмотрение арендатора я не могу разрешить проведение ремонтных работ, которые могут ее повредить или потребовать дорогостоящей переделки.

Просто как гипотетический пример. Арендатор сломал металлическую полочку ("она сломалась") в ванной, пошел в Эпицентр, купил самую дешевую, вызвал мастера и присверлил ее. На плитке остались дырки от старой полки и появились новые. Через год она поржавела из-за дешевизны, а купить новую с такими же креплениями нельзя, и еще дырки от старой полки, которые арендатору были ОК, мне не ОК. Я остаюсь с ржавой полкой и дырявой плиткой. Сколько готов арендатор отдать из залога, чтобы разрулить такую ситуацию?
Когда я прихожу с "инспекцией", я вижу это проблему сразу и есть время ее решить. Побегать поискать дорогое качественное решение, которое закроет лишние дырки. Если я увижу это только в день съезда, сколько мне считать? Кто будет бегать подбирать? Вот так люди и съезжают потом обиженные без залога.

Добавлю еще один пример. Пятно на обивке дивана. Если делать это заранее, можно ее снять, отнести в химчистку, если не помогло подобрать ткань и перетянуть один элемент. Или продать на ОЛХ и подобрать другой бу в идеальном состоянии.
Если я вижу пятно в день выезда, что мне делать? Держать квартиру пустой и тратить свое время бегать по химчисткам чтобы арендатору сэкономить? Или посчитать стоимость нового дивана и услуги грузчиков по выносу на мусорку старого?

Шикарно)
Ваш гипотетический случай никак не соотносится с моим гипотетическим случаем.
Я полностью разделяю Ваше мнение, что порча плитки, стен, потолка и пола дополнительными отверстиями может происходить только с разрешения собственника квартиры. Мои картины на съемной квартире ютились в углу гардероба. Даже мысль не возникала их повесить.
И поломавшаяся полочка не создает значимого неудобства, необходимость решить которое нужно срочно.
Однако, если я вечером в пятницу обнаруживаю, что сток кухонной мойки перестает работать, звоню Вам, а Вы меня отправляете к сантехнику, который радостным и веселым голосом сообщает, что уехал праздновать на дачу день рождения сыночка и будет в понедельник, и Вы мне подтверждаете, что я вынужден ждать понедельника и следующие 2 дня кухня, практически полностью теряет свой функционал - это ненормально.
Каким образом Вы компенсируете арендатору Вашу принципиальность и связанную с ней неспособность решить проблему в приемлемые сроки? - Обеспечите заменной квартирой? Питанием в ресторане? Высчитаете из арендного платежа суммы за эти дни и предоставите компенсацию за неудобства? Вряд ли.
Ну да, и история гипотетическим с пятном на диване - вишенка на торте. Если Вы ждете, что недостатки, вызванные жизнедеятельностью арендатора будут решены так, чтобы у Вас не было вынужденного простоя, то потрудитесь создать условия, когда не будет вынужденного простоя кухни. Это отношение арендодателя к своей квартире, когда прелесть - все, а арендатор - паразитирующие в ней существо, было одним из самых больших стимулов свалить в ипотеку.
Кстати, Вы вызываете клининговые компании перед каждой новой сдачей квартиры?

Сток "сам забився" :mrgreen:

Перегорівшу лампу теж лендлорд має міняти?

Туалетний папір на гачку змінювати?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 08:24

  flyman написав:Сток "сам забився" :mrgreen:

Где Вы там увидели "сам"?
Стоки забиваются, такое бывает, особенно не в новых домах. Не сами, а в результате пользования.
Так же, может выйти из строя стиральная машина. В чем проблема? Ей пользовались. Давай посмеемся.

В любом случае, забитый сток - это проблема и нужно решение, я готов за это решение заплатить. Но я не готов ждать несколько дней, когда проблема решается за 3-4 часа, учитывая время дороги "решалы проблемы".
Type1
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 08:30

  Type1 написав:
  Vlad442 написав:Я дам телефон своего сантехника, с которым будете договариваться. Может даже придется потерпеть до вторника. Квартира, это моя собственность, и бесконтрольно, на усмотрение арендатора я не могу разрешить проведение ремонтных работ, которые могут ее повредить или потребовать дорогостоящей переделки.

Просто как гипотетический пример. Арендатор сломал металлическую полочку ("она сломалась") в ванной, пошел в Эпицентр, купил самую дешевую, вызвал мастера и присверлил ее. На плитке остались дырки от старой полки и появились новые. Через год она поржавела из-за дешевизны, а купить новую с такими же креплениями нельзя, и еще дырки от старой полки, которые арендатору были ОК, мне не ОК. Я остаюсь с ржавой полкой и дырявой плиткой. Сколько готов арендатор отдать из залога, чтобы разрулить такую ситуацию?
Когда я прихожу с "инспекцией", я вижу это проблему сразу и есть время ее решить. Побегать поискать дорогое качественное решение, которое закроет лишние дырки. Если я увижу это только в день съезда, сколько мне считать? Кто будет бегать подбирать? Вот так люди и съезжают потом обиженные без залога.

Добавлю еще один пример. Пятно на обивке дивана. Если делать это заранее, можно ее снять, отнести в химчистку, если не помогло подобрать ткань и перетянуть один элемент. Или продать на ОЛХ и подобрать другой бу в идеальном состоянии.
Если я вижу пятно в день выезда, что мне делать? Держать квартиру пустой и тратить свое время бегать по химчисткам чтобы арендатору сэкономить? Или посчитать стоимость нового дивана и услуги грузчиков по выносу на мусорку старого?

Шикарно)
Ваш гипотетический случай никак не соотносится с моим гипотетическим случаем.
Я полностью разделяю Ваше мнение, что порча плитки, стен, потолка и пола дополнительными отверстиями может происходить только с разрешения собственника квартиры. Мои картины на съемной квартире ютились в углу гардероба. Даже мысль не возникала их повесить.
И поломавшаяся полочка не создает значимого неудобства, необходимость решить которое нужно срочно.
Однако, если я вечером в пятницу обнаруживаю, что сток кухонной мойки перестает работать, звоню Вам, а Вы меня отправляете к сантехнику, который радостным и веселым голосом сообщает, что уехал праздновать на дачу день рождения сыночка и будет в понедельник, и Вы мне подтверждаете, что я вынужден ждать понедельника и следующие 2 дня кухня, практически полностью теряет свой функционал - это ненормально.
Каким образом Вы компенсируете арендатору Вашу принципиальность и связанную с ней неспособность решить проблему в приемлемые сроки? - Обеспечите заменной квартирой? Питанием в ресторане? Высчитаете из арендного платежа суммы за эти дни и предоставите компенсацию за неудобства? Вряд ли.
Ну да, и история гипотетическим с пятном на диване - вишенка на торте. Если Вы ждете, что недостатки, вызванные жизнедеятельностью арендатора будут решены так, чтобы у Вас не было вынужденного простоя, то потрудитесь создать условия, когда не будет вынужденного простоя кухни. Это отношение арендодателя к своей квартире, когда прелесть - все, а арендатор - паразитирующие в ней существо, было одним из самых больших стимулов свалить в ипотеку.
Кстати, Вы вызываете клининговые компании перед каждой новой сдачей квартиры?

Орендар несе відповідальність за ті події, які трапились в орендній квартирі за час оренди. Виняток - природне старіння предметів, ржавіння труб і т.д.

Зломана поличка, тріснутий унітаз, зношена вщент за 3 роки нова пральна машина - хтось же мусить за це відповідати.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 08:34

  Type1 написав:
  flyman написав:Сток "сам забився" :mrgreen:

Где Вы там увидели "сам"?
Стоки забиваются, такое бывает, особенно не в новых домах. Не сами, а в результате пользования.
Так же, может выйти из строя стиральная машина. В чем проблема? Ей пользовались. Давай посмеемся.

В любом случае, забитый сток - это проблема и нужно решение, я готов за это решение заплатить. Но я не готов ждать несколько дней, когда проблема решается за 3-4 часа, учитывая время дороги "решалы проблемы".

Ви хочете від орендної квартири того комфорту, що і в готелі?
Мати напідхваті прибиральницю, сантехніка, охоронника, кафе-ресторан на першому поверсі?

Це можна зробити і в орендній квартири, проте це збільшує орендну ставку вдвічі. Ви готові платити?
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 08:37

  Frant написав:Орендар несе відповідальність за ті події, які трапились в орендній квартирі за час оренди. Виняток - природне старіння предметів, ржавіння труб і т.д.

Зломана поличка, тріснутий унітаз, зношена вщент за 3 роки нова пральна машина - хтось же мусить за це відповідати.

Круто. То есть поломка дешманской стиральной машины на третий год - ответственность арендатора? :mrgreen:
И да, вы же не покупаете новую стиральную машину перед каждым арендатором. Когда, по-Вашему, наступает момент, что совесть побеждает жлобство и поломка стиральной машины попадает в статью амортизации, а не ответственности арендатора?
Type1
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 08:40

  Frant написав:
  Type1 написав:
  flyman написав:Сток "сам забився" :mrgreen:

Где Вы там увидели "сам"?
Стоки забиваются, такое бывает, особенно не в новых домах. Не сами, а в результате пользования.
Так же, может выйти из строя стиральная машина. В чем проблема? Ей пользовались. Давай посмеемся.

В любом случае, забитый сток - это проблема и нужно решение, я готов за это решение заплатить. Но я не готов ждать несколько дней, когда проблема решается за 3-4 часа, учитывая время дороги "решалы проблемы".

Ви хочете від орендної квартири того комфорту, що і в готелі?
Мати напідхваті прибиральницю, сантехніка, охоронника, кафе-ресторан на першому поверсі?

Це можна зробити і в орендній квартири, проте це збільшує орендну ставку вдвічі. Ви готові платити?

Я хочу решение проблемы в приемлемые сроки.
Работа стока в канализацию не равно кафе-ресторану, не находите?
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 08:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

парни, ну правда - есть же специальная ветка про аренду
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 09:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:только лох может допустить по ней долги и отдать процесс их оплаты в руки арендатора

У нас с Вами есть одна общая черта: мы оба не доверяем людям. Я не доверяю богатым, Вы-бедным.
Самостоятельно и вовремя плачу коммуналь уже 4,5 года.
Кстати, на прежней квартире отдавал коммуналь хозяину. Дожились до того, что в будний день вырубили электроэнергию за неуплату. Позвонил, перезвонили, вызвонили, восстановили, оплатил до конца дня
Serg-ik
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