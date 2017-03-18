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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8350835183528353

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 66
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
14%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 09:05

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:только лох может допустить по ней долги и отдать процесс их оплаты в руки арендатора

У нас с Вами есть одна общая черта: мы оба не доверяем людям. Я не доверяю богатым, Вы-бедным.
Самостоятельно и вовремя плачу коммуналь уже 4,5 года
вы же сами писали, что долги за отопление погасили только летом, в любом случае коммуналку должен оплачивать хозяин, а арендатор эти расходы обязан ему компенсировать, так должно быть прописано в грамотном договоре
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 09:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:У Сержа есть больше чем 5 баксов, но или нет идеи или желания выйти из зоны комфорта.

у меня есть 100 баксов. Не знаю кому нести, чтобы получить работу на 2000.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 09:09

  Type1 написав: сток кухонной мойки перестает работать, звоню Вам

...

Кстати, Вы вызываете клининговые компании перед каждой новой сдачей квартиры?

Нет это не ремонт, звонить и беспокоить не нужно.

Клининглвые компании вызывает арендатор перед съездом, так прописано. Или драит-моет сам. Мне это не интересно. Недостаточно хорошо убрана квартира это минус пара тыс грн из залога.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 09:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Я не зрозумів аргументації щодо підвищення тарифів на комуналку. Підвищать на 2 тисячі - з’їду. А що є місця в кийові де не тре платити комуналку? Чи про що мова? Чому зараз туди не поїхати?

Ще раз прочитай, щоб зрозуміти.
Як не зрозумієш, то читай доки не зрозумієш.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 09:11

  kingkongovets написав:парни, ну правда - есть же специальная ветка про аренду

Какая разница? Это очень связанные темы. Половина однунек в новостроях и треть на вторичке берут под аренду.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 09:16

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:парни, ну правда - есть же специальная ветка про аренду

Какая разница? Это очень связанные темы. Половина однунек в новостроях и треть на вторичке берут под аренду.
тут и так флуда полно, так может все же технические нюансы аренды все же стоит обсуждать на профильной ветке?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 09:22

Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 09:22

  rjkz написав:Обратите внимание - квартир уже больше чем семей, а за 30 лет метров на душу населения стало втрое больше.
Выводы делайте сами.
Бескрайние поля кукурузы и высокая концентрация людей в Киеве - наше будущее
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 09:25

  Serg-ik написав:у меня есть 100 баксов. Не знаю кому нести, чтобы получить работу на 2000.
тогда было другое время. В нашем обществе мы играем в монополию, с каждым кругом окно возможностей сужается.
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 09:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:вы же сами писали, что долги за отопление погасили только летом,

Верно, пару тысяч оставил на лето, оплатил сам. первый раз за 5 зим
в любом случае коммуналку должен оплачивать хозяин, а арендатор эти расходы обязан ему компенсировать, так должно быть прописано в грамотном договоре

Если в квитанции будет долг на 1 -е число-это трагедия. Он для этого мчит 15-го числа (чтобы получить с меня бабло, забрать квитанции и оплатить до 20-го :mrgreen:)через пол города и ему надо встретится у квартиры тогда, когда я еще на работе. А потом еще в начале месяца за арендой. Мне это не с руки. Потому плачу сам.
Serg-ik
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