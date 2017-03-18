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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 сер, 2021 09:05
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
только лох может допустить по ней долги и отдать процесс их оплаты в руки арендатора
У нас с Вами есть одна общая черта: мы оба не доверяем людям. Я не доверяю богатым, Вы-бедным.
Самостоятельно и вовремя плачу коммуналь уже 4,5 года
вы же сами писали, что долги за отопление погасили только летом, в любом случае коммуналку должен оплачивать хозяин, а арендатор эти расходы обязан ему компенсировать, так должно быть прописано в грамотном договоре
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kingkongovets
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Додано: Сер 18 сер, 2021 09:06
rjkz написав:
У Сержа есть больше чем 5 баксов, но или нет идеи или желания выйти из зоны комфорта.
у меня есть 100 баксов. Не знаю кому нести, чтобы получить работу на 2000.
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Додано: Сер 18 сер, 2021 09:09
Type1 написав:
сток кухонной мойки перестает работать, звоню Вам
...
Кстати, Вы вызываете клининговые компании перед каждой новой сдачей квартиры?
Нет это не ремонт, звонить и беспокоить не нужно.
Клининглвые компании вызывает арендатор перед съездом, так прописано. Или драит-моет сам. Мне это не интересно. Недостаточно хорошо убрана квартира это минус пара тыс грн из залога.
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Vlad442
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Додано: Сер 18 сер, 2021 09:10
Первый написав:
Я не зрозумів аргументації щодо підвищення тарифів на комуналку. Підвищать на 2 тисячі - з’їду. А що є місця в кийові де не тре платити комуналку? Чи про що мова? Чому зараз туди не поїхати?
Ще раз прочитай, щоб зрозуміти.
Як не зрозумієш, то читай доки не зрозумієш.
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Serg-ik
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Додано: Сер 18 сер, 2021 09:11
kingkongovets написав:
парни, ну правда - есть же специальная ветка про аренду
Какая разница? Это очень связанные темы. Половина однунек в новостроях и треть на вторичке берут под аренду.
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Vlad442
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Додано: Сер 18 сер, 2021 09:16
Vlad442 написав: kingkongovets написав:
парни, ну правда - есть же специальная ветка про аренду
Какая разница? Это очень связанные темы. Половина однунек в новостроях и треть на вторичке берут под аренду.
тут и так флуда полно, так может все же технические нюансы аренды все же стоит обсуждать на профильной ветке?
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kingkongovets
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Додано: Сер 18 сер, 2021 09:22
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Додано: Сер 18 сер, 2021 09:22
rjkz написав:
Обратите внимание - квартир уже больше чем семей, а за 30 лет метров на душу населения стало втрое больше.
Выводы делайте сами.
Бескрайние поля кукурузы и высокая концентрация людей в Киеве - наше будущее
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Додано: Сер 18 сер, 2021 09:25
Serg-ik написав:
у меня есть 100 баксов. Не знаю кому нести, чтобы получить работу на 2000.
тогда было другое время. В нашем обществе мы играем в монополию, с каждым кругом окно возможностей сужается.
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Додано: Сер 18 сер, 2021 09:26
kingkongovets написав:
вы же сами писали, что долги за отопление погасили только летом,
Верно, пару тысяч оставил на лето, оплатил сам. первый раз за 5 зим
в любом случае коммуналку должен оплачивать хозяин, а арендатор эти расходы обязан ему компенсировать, так должно быть прописано в грамотном договоре
Если в квитанции будет долг на 1 -е число-это трагедия. Он для этого мчит 15-го числа (чтобы получить с меня бабло, забрать квитанции и оплатить до 20-го
)через пол города и ему надо встретится у квартиры тогда, когда я еще на работе. А потом еще в начале месяца за арендой. Мне это не с руки. Потому плачу сам.
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Serg-ik
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